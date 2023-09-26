Мой муж однажды заявил: «Мне жаль тех, кто не попробовал “Битое стекло”, будучи ребенком». А когда я поинтересовалась, почему с этим десертом нужно знакомиться именно в детстве, супруг поделился своими ярчайшими воспоминаниями. С его слов, этот простой торт с желе до сих пор ассоциируется у него с праздником и каникулами.

Дело в том, что мать моего супруга, как и большинство мам его одноклассников, регулярно готовила желейные торты на детские праздники, именины и т. д. Ведь они такие простые и бюджетные! К тому же десерт всегда получался ярким и вкусным. От того и воспоминания у мужа остались такие приятные. И я, когда хочу его подбодрить, тоже готовлю желейный торт.

Как приготовить простой торт с желе и фруктами

Как вы догадались, следовать классическому рецепту я не стала. Всегда привношу в проверенные рецепты что-то свое: что должно понравиться детям и мужу. Вот и в этот раз я дополнила легендарный торт из своего детства любимыми лакомствами семьи: фруктами!

Ингредиенты

Желе3 шт. Желатин25 г Сметана1 л Сахар3 ст. л. Ванильный сахар1 ч. л. Крекер300 г Мандарины2 шт. Банан1,5 шт. Киви2 шт.

Приготовление

Для приготовления торта вам понадобится 3 упаковки желе разных цветов. Я брала вишневое, персиковое и киви. Готовим желе по инструкции, только уменьшим количество воды на половину. Желе должно быть густым. Готовое желе нарежьте кубиками, пересыпьте в глубокую миску. Она будет служить формой для торта. Миску предварительно выстелите пищевой пленкой. Туда же отправьте очищенные и нарезанные фрукты.Сметану комнатной температуры взбейте с сахаром. Добавьте ванильный сахар. Желатин залейте кипяченой водой, размешайте и дайте набухнуть. Поставьте набухший желатин в микроволновку на 20 секунд с перерывами на помешивание. Смешайте растопленный желатин со сметаной. Третью этой массы полейте желе с фруктами. Остатки смешайте с крекерами с маком. Перемешайте и пересыпьте смесь поверх желе. Разровняйте ингредиенты. Уберите торт в холодильник хотя бы на час. Но лучше оставить его там на 3 часа. Затем переверните торт на плоскую тарелку, уберите пленку. Готово!

Как вам такой десерт? Моя сестра, когда впервые его попробовала, решила дополнить ингредиенты парочкой своих любимых продуктов. К примеру, с остальными фруктами она добавляет в торт коктейльные вишни и размоченный изюм. Получается тоже очень достойно!