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Рецепт: Филе тилапии запеченное — с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

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Рецепт: Филе тилапии запеченное — с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

Ингредиенты:
тилапия филе — 600 гр;
масло сливочное — 1,5 ст.л.;
соль адыгейская — по вкусу;
лимонный сок — по вкусу;
масло растительное — по необходимости
Способ приготовления: Филе тилапии запеченное я купила можно сказать впервые и приготовила точно как было рекомендовано на упаковке.

Ополоснула рыбу в дуршлаге. Оставила чтобы вода стекла.

В это время кусочек сливочного масла растопила в эмалированной чашке на плите.

Рецепт: Филе тилапии запеченное - с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

Затем филе посолила адыгейской солью. Вообще по рецепту рекомендована обычная соль и перец черный молотый. Но мне так больше нравится.

Рецепт: Филе тилапии запеченное - с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

В растопленное сливочное масло добавила по вкусу сок лимона. Размешала хорошо.

Рецепт: Филе тилапии запеченное - с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

На слегка смазанный подсолнечным маслом, противень (у меня форма) разложила филе тилапии. Всего семь, почти одинаковых кусочка (570 грамм чистого веса).

Рецепт: Филе тилапии запеченное - с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

Сверху полила масло-лимонной смесью.

Рецепт: Филе тилапии запеченное - с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

Поставила в духовку на 30 минут. Духовку лучше заранее разогреть до 180 градусов. И возможно будет готова рыба раньше. Смотря у кого какая плита.

Я в следующий раз точно меньше буду готовить по времени. Так как филе чуточку пережарилось.

Рецепт: Филе тилапии запеченное - с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

Можно с любым гарниром подавать.

Рецепт: Филе тилапии запеченное - с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

Я просто с зеленью поела. Какая же вкуснота получилось! Готовила первый раз по такому рецепту Филе тилапии запеченное. Очень понравился!

Время приготовления: 40 мин.

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