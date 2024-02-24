Рецепт: Филе тилапии запеченное — с растопленным сливочным маслом и лимонным соком

Ингредиенты:

тилапия филе — 600 гр;

масло сливочное — 1,5 ст.л.;

соль адыгейская — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу;

масло растительное — по необходимости

Способ приготовления: Филе тилапии запеченное я купила можно сказать впервые и приготовила точно как было рекомендовано на упаковке.

Ополоснула рыбу в дуршлаге. Оставила чтобы вода стекла.

В это время кусочек сливочного масла растопила в эмалированной чашке на плите.

Затем филе посолила адыгейской солью. Вообще по рецепту рекомендована обычная соль и перец черный молотый. Но мне так больше нравится.

В растопленное сливочное масло добавила по вкусу сок лимона. Размешала хорошо.

На слегка смазанный подсолнечным маслом, противень (у меня форма) разложила филе тилапии. Всего семь, почти одинаковых кусочка (570 грамм чистого веса).

Сверху полила масло-лимонной смесью.

Поставила в духовку на 30 минут. Духовку лучше заранее разогреть до 180 градусов. И возможно будет готова рыба раньше. Смотря у кого какая плита.

Я в следующий раз точно меньше буду готовить по времени. Так как филе чуточку пережарилось.

Можно с любым гарниром подавать.

Я просто с зеленью поела. Какая же вкуснота получилось! Готовила первый раз по такому рецепту Филе тилапии запеченное. Очень понравился!

Время приготовления: 40 мин.