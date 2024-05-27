Лимонный бисквит с маком: пошаговый рецепт ароматной выпечки

Этот рецепт интересен тем, что тесто замешивают на оливковом масле. А сам бисквит получается чуть влажным и очень ароматным.

Если любите бисквиты, то точно попробуйте испечь этот пирог. В нем немного ингредиентов, готовиться он очень просто, а аромат лимона точно вас покорит. Рецептом поделились на сайте La palmera rosa.

Лимонный бисквит с маком

Ингредиенты:

65 г оливкового масла (или 85 г сливочного масла комнатной температуры);

245 г сахара;

Тертая цедра двух небольших лимонов;

15 г мака;

165 мл молока;

235 г муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

щепотка мелкой соли;

3 яичных белка.

Для лимонного сиропа:

сок и тертая цедра одного лимона;

50 г сахара.

Для лимонной глазури:

сок одного лимона;

250 г просеянной сахарной пудры.

Включаем духовку на 170 градусов. Смазываем форму сливочным маслом и отставляем в сторону.

Кладем масло, сахар и цедру лимона в стакан миксера и взбиваем, пока все хорошо не перемешается, и постепенно добавляем молоко, продолжая взбивать, пока все хорошо не смешается.

В отдельную миску просейте муку вместе с разрыхлителем и солью и хорошо перемешайте.

Добавляем муку в масляную смесь, делаем это в три приема, медленно помешивая лопаткой, пока все хорошо не перемешается. Добавьте мак и перемешайте.

Тем временем взбиваем яичные белки до крутых пиков. Добавляем их в предыдущую смесь понемногу обволакивающими движениями, чтобы тесто не теряло объем и оставалось воздушным.

Вылейте смесь в форму, слегка постучите формой по столу 2–3 раза, чтобы тесто осело и удалились пузырьки воздуха.

Выпекаем примерно 30 минут. Или пока вы не увидите, что бисквит готов (это будет зависеть от каждой духовки и формы, которую вы используете, не все они проводят тепло одинаково).

Достаем корж из духовки и, не вынимая, поливаем его приготовленным сиропом. После достаньте его из формы, когда он остынет и полейте лимонной глазурью из сока и сахарной пудры.

Приготовление лимонного сиропа:

Пока корж печется, готовим сироп. Сок и цедру лимона кладем в кастрюлю вместе с сахаром и 100 мл воды и держим на среднем огне, пока смесь не закипит, затем увеличиваем огонь и держим до тех пор, пока она не уварится примерно вдвое и не приобретет консистенцию сиропа, затем снимаем с огня и отставляем в сторону.

Лимонная глазурь:

Смешиваем сахарную пудру с лимонным соком в миске, если она очень густая, можно добавить еще немного воды или наоборот, если очень прозрачная, добавим еще немного сахарной пудры.

Читайте также:

Белый торт: как приготовить нежный ванильный десерт

Шоколадный торт с кокосовым кремом: рецепт нежного и простого десерта

Настоящий вкус Италии: как приготовить шоколадный торт Тенерина