Вы будете удивлены: зачем в банке кладут листья смородины, укроп и хрен

Домашняя консервация скрывает много интересных секретов и фишек, которые должен знать каждый, кто ежегодно закрывает несколько закруток баночек на зиму. О некоторых из них мы сегодня и поговорим.

ПИТАНИЕ

Прежде всего, кроме стерилизации банок и крышек, в каждую банку мы обычно кладем специи, листья вишни или смородины, хрип, соцветия укропа. Задумывались ли вы зачем это делать?

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Чтобы зимняя консервация долго стояла, не взрывалась и была вкусной, издавна в каждую банку кладут множество трав, как соцветия укропа, хрена, листьев смородины и вишни. Кроме ароматов и вкуса, они обеспечивают закрутке длительный срок хранения, создают условия, не подходящие для развития бактерий и грибов.

Для консервирования овощей широко используют пряные растения, обладающие бактерицидным, ароматическим и антибиотическим действием. Так, укроп, листья эстрагона, петрушки, сельдерея, мяты, кориандра и других оказывают большее ароматическое действие, а чеснок, перец, хрен, чабер – бактерицидное, тормозят развитие микрофлоры, одновременно улучшая аромат и вкус готового продукта.

В листьях укропа содержится практически полный список витаминов, макро- и микроэлементов, заменимых и незаменимых аминокислот. Железо и цинк, медь и марганец – главные микроэлементы зеленого укропа.

При консервации овощей используют все части петрушки – зелень, корень, семена. В зелени, семенах и корнях петрушки содержатся витамины А, B1, В2, К, РР, аскорбиновая и фолиевая кислоты, минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, цинк, фосфор, фтор. По содержанию витамина С, петрушка превосходит лимон, а по содержанию каротина – морковь.

Письмо хрена особенно богат витаминами и минеральными веществами: витамины В1, В2, В5, В6, В9, С и РР; минералы – калий, кальций, цинк, марганец, селен, медь, магний, натрий, железо, фосфор. По количеству витамина С, хрен обгоняет лимон и чуть-чуть не дотягивает до черной смородины.

Черная смородина содержит витамин А, витамины группы В, витамин С в больших количествах, витамины D, Е, К, РР, калий, цинк, фосфор, фтор, хлор, йод, бор, молибден, кобальт, медь, железо, кальций, марганец, серебро , натрий, магний, сера, разные эфирные масла.

В отличие от ягод, вишневые листья не вызывают аллергических реакций, поэтому их можно смело использовать при приготовлении настоев.

Не изменяем традициям и добавляем в каждую банку доступные корешки и листики для консервации на зиму, и будем уверены, что домашние закрутки выйдут на все 100%.