Диетолог Соломатина назвала «неправильные» завтраки для школьника

Перед школой нужно «зарядить» ребенка энергией, причем так, чтобы ее хватило на длительное время. Диетолог Елена Соломатина в беседе с порталом NEWS.ru назвала завтраки, которые школьникам противопоказаны.

В топ худших завтраков для ребенка вошли растворимые каши и готовые завтраки, бутерброды, сладкий чай или какао. В таких продуктах содержится много сахара, красителей и ароматизаторов: школьник быстро становится бодрым, но уже к началу второго урока начинает терять силы из-за падения уровня глюкозы в крови. Пользы и удовольствия от такого обучения не будет.

Что зарядит ребенка энергией на целый день, так это цельнозерновые каши и источники белка. Для первого за день приема пищи подходят овсянка, пшенка, гречка, творог или яйца. Сладости за завтраком лучше не давать, но их можно положить с собой в качестве перекуса во второй половине дня.