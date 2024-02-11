ГлавнаяРецептыВы должны приготовить «Обезьяний хлеб»: неожиданное лакомство от Ярославского Вы должны приготовить «Обезьяний хлеб»: неожиданное лакомство от Ярославского На чтение: 2 минуты «Обезьяний хлеб» – это сладкая выпечка, которая является гордостью американской кухни. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как его готовить, чтобы он точно получился. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ «Обезьяний хлеб» получил свое название благодаря способу поедания – его надо отщипывать кусочками и сразу класть в рот. Кто именно стал автором этого названия пока неизвестно, однако каждый американец знает, что потреблять блюдо нужно быстро и с наслаждением. Интересно Вы влюбитесь в них с первого кусочка: сытные кныдли с мясом – рецепт из Закарпатья Рецепт «Обезьяньего хлеба» Время: 3 часа Порций: 1 Ингредиенты: тесто: – молоко – 200 миллилитров; – масло – 85 грамм; – 2 яйца; – мука – 500 – 550 грамм; – дрожжи – 11 грамм сухих или 30 грамм свежих; – сахар – 50 грамм; – соль – щепотка; масло и специи: – масло (82,5%) – 125 грамм; – корица – 1 столовая ложка; – молотый имбирь – 1 чайная ложка; – молотый мускатный орех – 0,5 чайной ложки; – сахар – 150 грамм; – семена подсолнечника – 50 грамм; – грецкие орехи – 100 грамм; – голубика и клюква – 150 грамм; соленая карамель: – масло 82.5% – 100 грамм; – сахар – 150 грамм; – сливки 30% – 300 грамм; – молоко – 30 миллилитров; – 7 – 8 грамм соли. Приготовление: Сначала замешиваем тесто. В теплом молоке растворяем сахар. Затем добавляем дрожжи и даем им активироваться. Вбиваем яйца, добавляем топленое теплое масло и замешиваем тесто. Даем тесту подойти, еще раз обмешиваем и формируем из него маленькие шарики. Немного топим сливочное масло. Смешиваем сахар со специями, а затем – с семенами подсолнечника. Шарики тесто обваливаем в масле, затем бросаем в смесь специй с сахаром, и складываем в форму. Периодически пересыпаем тесто орехи и голубикой (можно использовать другие добавки). Даем тесту подняться в 2 – 3 раза и запекаем 40 минут при 175 градусах. Готовим карамель. Сливочное масло и сахар бросаем в сотейник и ставим на большой огонь (можно добавить 50 грамм воды, чтобы карамель была более жидкой). Постоянно помешиваем смесь. Помешивать смесь нужно очень интенсивно. Когда цвет становится желанным, добавляем сливки с молоком. Смесь начнет кипеть и пениться. Добавляем соль и варим еще 5 минут. Процеживаем карамель через сито, накрываем пленкой и охлаждаем. Когда хлеб немного остынет, поливаем его карамелью. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями