Описание приготовления:

Конфеты напоминают пирожное "Картошка", готовятся легко и просто. Перед приготовлением, обязательно вымойте банан в горячей воде, так как конфеты не будут подвергаться тепловой обработке. Банан выбирайте хорошо созревший или измельчите при помощи блендера. Если масса получилась слишком мягкая, просто добавьте еще немного печенья. Не любите какао порошок или кокосовую стружку — можно покрыть только чем-нибудь одним. Так же их можно заменить измельченными орехами, семечками или оставить в натуральном виде.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Десерты / Конфеты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Банан 200 Грамм (спелый)

Печенье шоколадное 150 Грамм

Какао порошок 30 Грамм

Кокосовая стружка 30 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

299 ккал

Калорийность

14 г

Белки

4 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Конфеты из печенья с бананом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления конфет из печенья и бананов.

Банан очистите, порежьте на кусочки и разомните в пюре.

Шоколадное печенье при помощи блендера измельчите в крошку и выложите в пюре из банана.

Все хорошо перемешайте и дайте постоять 5 минут.

Из массы сформируйте шарики величиной с орех макадамии.

Половину конфет обваляйте в какао порошке, а вторую в кокосовой стружке. Уберите конфеты на 20-30 минут в холодильник, затем подавайте к столу.

Приятного аппетита!