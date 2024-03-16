Описание приготовления:
Для начинки используем вареное яйцо и нежный кремовый сыр филадельфия. Жарить палочки можно просто на сковороде, но во фритюре получится куда вкуснее и аппетитнее. Подавать закуску можно самостоятельно, также такие палочки можно подать с гарниром — рис или легкий овощной салат.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре / Фаршированные
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 7 Штук
- Яйца 2 Штуки
- Сыр Филадельфия 2 Ст. ложки
- Мука 4 Ст. ложки
- Вода 50 Миллилитров
- Масло растительное 200 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
493 ккал
Калорийность
5 г
Белки
47 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крабовые палочки фаршированные в кляре»
Подготовьте ингредиенты. Одно яйцо сварите вкрутую.
Второе яйцо вбейте в миску, добавьте воду и муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Посолите и поперчите кляр по вкусу.
Вареное яйцо почистите и натрите на мелкой терке, переложите в миску. Добавьте сыр филадельфия или любой мягкий крем сыр. Перемешайте.
Крабовые палочки разверните и смажьте сырной начинкой. После снова сверните их трубочками.
Окуните каждую палочку в приготовленный кляр.
На плите хорошо разогрейте растительное масло. Опустите палочки в масло и жарьте 2 минуты.
Крабовые палочки в кляре готовы, подавать можно с соусом.
Приятного аппетита!