Описание приготовления:

Для начинки используем вареное яйцо и нежный кремовый сыр филадельфия. Жарить палочки можно просто на сковороде, но во фритюре получится куда вкуснее и аппетитнее. Подавать закуску можно самостоятельно, также такие палочки можно подать с гарниром — рис или легкий овощной салат.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 7 Штук

Яйца 2 Штуки

Сыр Филадельфия 2 Ст. ложки

Мука 4 Ст. ложки

Вода 50 Миллилитров

Масло растительное 200 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

493 ккал

Калорийность

5 г

Белки

47 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовые палочки фаршированные в кляре»

Подготовьте ингредиенты. Одно яйцо сварите вкрутую.

Второе яйцо вбейте в миску, добавьте воду и муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Посолите и поперчите кляр по вкусу.

Вареное яйцо почистите и натрите на мелкой терке, переложите в миску. Добавьте сыр филадельфия или любой мягкий крем сыр. Перемешайте.

Крабовые палочки разверните и смажьте сырной начинкой. После снова сверните их трубочками.

Окуните каждую палочку в приготовленный кляр.

На плите хорошо разогрейте растительное масло. Опустите палочки в масло и жарьте 2 минуты.

Крабовые палочки в кляре готовы, подавать можно с соусом.

Приятного аппетита!