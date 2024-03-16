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Крабовые палочки фаршированные в кляре

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Крабовые палочки фаршированные в кляре

Описание приготовления:

Для начинки используем вареное яйцо и нежный кремовый сыр филадельфия. Жарить палочки можно просто на сковороде, но во фритюре получится куда вкуснее и аппетитнее. Подавать закуску можно самостоятельно, также такие палочки можно подать с гарниром — рис или легкий овощной салат.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 7 Штук
  • Яйца 2 Штуки
  • Сыр Филадельфия 2 Ст. ложки
  • Мука 4 Ст. ложки
  • Вода 50 Миллилитров
  • Масло растительное 200 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

493 ккал

Калорийность

5 г

Белки

47 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовые палочки фаршированные в кляре»

Крабовые палочки фаршированные в кляре

Подготовьте ингредиенты. Одно яйцо сварите вкрутую.

Крабовые палочки фаршированные в кляре

Второе яйцо вбейте в миску, добавьте воду и муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Посолите и поперчите кляр по вкусу.

Крабовые палочки фаршированные в кляре

Вареное яйцо почистите и натрите на мелкой терке, переложите в миску. Добавьте сыр филадельфия или любой мягкий крем сыр. Перемешайте.

Крабовые палочки фаршированные в кляре

Крабовые палочки разверните и смажьте сырной начинкой. После снова сверните их трубочками.

Крабовые палочки фаршированные в кляре

Окуните каждую палочку в приготовленный кляр.

Крабовые палочки фаршированные в кляре

На плите хорошо разогрейте растительное масло. Опустите палочки в масло и жарьте 2 минуты.

Крабовые палочки фаршированные в кляре

Крабовые палочки в кляре готовы, подавать можно с соусом.

Крабовые палочки фаршированные в кляре

Приятного аппетита!

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