Xiaomi 17 Ultra та Oppo Reno 15 Pro: чи доречне це порівняння?

Чи можна ставити в один ряд Xiaomi 17 Ultra та Oppo Reno 15 Pro (https://stls.store/uk/smartfony/lineyka:reno-15-pro_proizvoditel:oppo/)? На перший погляд — ні. Один — безкомпромісний преміум-флагман, інший — збалансований субфлагман для тих, хто хоче максимум комфорту без переплати. Але якщо придивитися ближче, боротьба стає цікавішою.

Xiaomi 17 Ultra — коли «ультра» не просто слово

Смартфон Сяомі 17 Ультра одразу заявляє про амбіції. Його головна гордість — камера Xiaomi 17 Ultra. Серцем камери є 1-дюймовий сенсор Light Fusion 1050L від Leica з 50 МП, який завдяки технології LOFIC забезпечує ультраширокий динамічний діапазон. Нічні фото виглядають так, ніби їх знімали на професійну камеру.

Телеоб’єктив Leica з сенсором 200 МП забезпечує зум без втрат у діапазоні 75-100 мм — портрети виходять настільки деталізованими, що окрема камера може залишитися вдома. Надширококутний модуль на 50 МП із кутом 115° та фронтальна камера 50 МП із підтримкою 4K 60 к/с завершують флагманський набір.

6,9-дюймовий плаский M10 OLED LTPO-дисплей із роздільною здатністю 2K, підтримкою HDR10+ і Dolby Vision та щільністю 420 ppi забезпечує кінематографічну картинку. Працює все це на Snapdragon 8 Elite Gen 5 з ядрами Oryon до 4,6 ГГц і потужною системою охолодження. Батарея ємністю 6800 мАг підтримує 100 Вт дротової, 50 Вт бездротової та 22,5 Вт зворотної зарядки. Корпус зі скла або екошкіри з металевою рамкою та захист IP68 додають вау-ефекту.

Передзамовлення на смартфон Xiaomi 17 Ultra вже доступне на офіційному сайті бренду в Україні чи великих інтернет-магазинах електроніки з гарантією від виробника, наприклад сайт «Стилус».

Oppo Reno 15 Pro — розумний баланс

Смартфон Oppo Reno 15 Pro позиціонується як доступніший варіант без відчуття компромісів. 6,78-дюймовий 1,5K AMOLED-екран із частотою 120 Гц, яскравістю до 3600 ніт і 10-бітною передачею кольору виглядає соковито, контрастно й справді преміально — картинка буквально «оживає».

За швидкість відповідає MediaTek Dimensity 8450 у парі з 12 ГБ LPDDR5X — система працює плавно, без ривків, а ігри та багатозадачність не змушують обирати між вкладками. Камера Oppo Reno — це потрійний модуль 50+200+50 МП із широким набором режимів: Портрет, Ніч, PRO, SLO-MO, таймлапс і не тільки. Для селфі — 50 МП, тож якісний контент для соцмереж гарантований..

Батарея 6500 мАг легко витримує активний день, а 80 Вт швидкої та 50 Вт бездротової зарядки повертають смартфон до життя за лічені хвилини. Тонкий корпус (7,65-8,13 мм, залежить від кольору моделі), скляна спинка та металеві рамки роблять його не просто гаджетом, а стильним аксесуаром у кольорах Aurora Blue (блакитний) або Dusk Brown (коричневий).

То що вибрати сьогодні?

Xiaomi 17 Ultra — це безкомпромісний флагман для тих, хто хоче максимум технологій, топову камеру та продуктивність без оглядки на бюджет. Oppo Reno 15 Pro — розумний вибір для тих, хто прагне флагманських відчуттів за більш помірну ціну.

Порівнювати їх можна. Але вирішувати доведеться не між «кращим і гіршим», а між абсолютним максимумом і продуманим балансом.

.