Исключить, нельзя есть: эти 2 вида продуктов сразу откладываются в виде жира

Плоский живот достается тем, кто отказывается от фастфуда, сладостей, полуфабрикатов. Однако диетолог Крутика Нанавати заявила изданию She Finds, что этот список гораздо шире.

Эксперт назвала два вида продуктов, от которых стоит отказаться всем, кто хочет избавиться от лишних килограммов и увидеть «стальной» пресс.

Во-первых, доктор Нанавати призвала худеющих отказаться от рафинированных растительных масел. Дешевые образцы этого продукта вредны для организма при длительном употреблении. Так, подсолнечное масло специалист рекомендует заменить на оливковое или кокосовое.

«Они могут принести пользу организму», — пояснила эксперт.

Второй продукт, который нежелателен в рационе, — это рафинированные злаки. К этой категории относятся макароны из белой муки, белый рис и хлеб. Эти продукты лишены клетчатки, которая есть в цельнозерновых аналогах, а потому вызывают только отложения жира на животе и скачки сахара в крови.

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