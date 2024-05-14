Яблочный пирог без муки. Много яблок, мало сахара

Яблочный пирог настолько распространен во всем мире, что трудно не найти традиционный рецепт хоть в одной стране. Существует множество рецептов яблочных пирогов.
Шарлотка — это самый популярный яблочный пирог. Готовится из бисквитного теста с добавлением яблок. Есть также цветаевский яблочный пирог. Это пирог с песочным тестом и нежной начинкой из яблок и сметанного крема.
Яблочный штрудель — это рулет из тонкого теста с начинкой из яблок, орехов и корицы. А яблочный тарт — это открытый пирог с песочным тестом и начинкой из яблок.
Существует также яблочный крамбл, тарт татен и многие другие рецепты яблочной выпечки. Приготовим простой яблочный пирог почти без сахара и муки.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 4 ст.л.;
- лимон — шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 4 ст.л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- яблоки — 4 шт.;
- абрикосовый джем.
Приготовление яблочного пирога:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Натираем цедру лимона и высыпаем в яичную смесь.
Растапливаем сливочное масло и вливаем к яичной смеси, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.
Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем тонкими пластинками и сбрызгиваем лимонным соком. Выкладываем яблочные пластинки в тесто, смешиваем.
Сливочным маслом смазываем бортики и дно формы для выпечки. Выкладываем в форму тесто и выпекаем при 180 градусах 40 минут.
После приготовления смазываем пирог абрикосовым джемом.
Получается отличный пирог, который будет радовать вас своим вкусом.