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Яблочный пирог без муки. Много яблок, мало сахара

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Яблочный пирог без муки. Много яблок, мало сахара

Яблочный пирог настолько распространен во всем мире, что трудно не найти традиционный рецепт хоть в одной стране. Существует множество рецептов яблочных пирогов.

Шарлотка — это самый популярный яблочный пирог. Готовится из бисквитного теста с добавлением яблок. Есть также цветаевский яблочный пирог. Это пирог с песочным тестом и нежной начинкой из яблок и сметанного крема.

Яблочный штрудель — это рулет из тонкого теста с начинкой из яблок, орехов и корицы. А яблочный тарт — это открытый пирог с песочным тестом и начинкой из яблок.

Существует также яблочный крамбл, тарт татен и многие другие рецепты яблочной выпечки. Приготовим простой яблочный пирог почти без сахара и муки.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахар — 4 ст.л.;
  • лимон — шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • мука — 4 ст.л.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • яблоки — 4 шт.;
  • абрикосовый джем.

Приготовление яблочного пирога:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Натираем цедру лимона и высыпаем в яичную смесь.

Растапливаем сливочное масло и вливаем к яичной смеси, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем тонкими пластинками и сбрызгиваем лимонным соком. Выкладываем яблочные пластинки в тесто, смешиваем.

Сливочным маслом смазываем бортики и дно формы для выпечки. Выкладываем в форму тесто и выпекаем при 180 градусах 40 минут.

Яблочный пирог без муки. Много яблок, мало сахара

После приготовления смазываем пирог абрикосовым джемом.

Яблочный пирог без муки. Много яблок, мало сахара

Получается отличный пирог, который будет радовать вас своим вкусом.

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