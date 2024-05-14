Яблочный пирог без муки. Много яблок, мало сахара

Яблочный пирог настолько распространен во всем мире, что трудно не найти традиционный рецепт хоть в одной стране. Существует множество рецептов яблочных пирогов.

Шарлотка — это самый популярный яблочный пирог. Готовится из бисквитного теста с добавлением яблок. Есть также цветаевский яблочный пирог. Это пирог с песочным тестом и нежной начинкой из яблок и сметанного крема.

Яблочный штрудель — это рулет из тонкого теста с начинкой из яблок, орехов и корицы. А яблочный тарт — это открытый пирог с песочным тестом и начинкой из яблок.

Существует также яблочный крамбл, тарт татен и многие другие рецепты яблочной выпечки. Приготовим простой яблочный пирог почти без сахара и муки.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

соль — 1 щепотка;

сахар — 4 ст.л.;

лимон — шт.;

сливочное масло — 50 г;

мука — 4 ст.л.;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 4 шт.;

абрикосовый джем.

Приготовление яблочного пирога:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, перемешиваем. Натираем цедру лимона и высыпаем в яичную смесь.

Растапливаем сливочное масло и вливаем к яичной смеси, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем тонкими пластинками и сбрызгиваем лимонным соком. Выкладываем яблочные пластинки в тесто, смешиваем.

Сливочным маслом смазываем бортики и дно формы для выпечки. Выкладываем в форму тесто и выпекаем при 180 градусах 40 минут.

После приготовления смазываем пирог абрикосовым джемом.

Получается отличный пирог, который будет радовать вас своим вкусом.