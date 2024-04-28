Описание приготовления:
Куриные голени получаются очень аппетитные с красивой глянцевой корочкой. К такому блюду отлично подойдет на гарнир запеченный картофель или салат из свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные голени Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Мед 1 Ст. ложка
- Горчица 1 Чайная ложка
- Соевый соус 100 Миллилитров
- Куриные голени 7 Штук
- Соль По вкусу
- Растительное масло 2 Ст. ложки (+ немного для смазывания формы)
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
311 ккал
Калорийность
3 г
Белки
25 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные голени в соевом соусе в духовке»
Перед началом приготовления подготовьте все необходимое.
Для маринада налейте в чашу соевый соус и добавьте к нему мед и горчицу.
По вкусу подсыпьте соль и специи. При добавлении соли учитывайте, что соевый соус уже соленый.
Куриные голени тщательно обмажьте получившимся маринадом и оставьте постоять на 1 час.
Форму подходящего размера смажьте растительным маслом и выложите голени. Сверху полейте остатками маринада. Поставьте в духовку при 180 градусах, примерно на 45-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Минут через 15 после начала запекания, прикройте верх листом фольги, чтобы голени не подгорали.
Готовые голени извлеките из духовки, переложите на тарелку и подавайте к столу.
Они очень вкусные в горячем виде.
Приятного аппетита!