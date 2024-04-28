Описание приготовления:

Куриные голени получаются очень аппетитные с красивой глянцевой корочкой. К такому блюду отлично подойдет на гарнир запеченный картофель или салат из свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные голени Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Мед 1 Ст. ложка

Горчица 1 Чайная ложка

Соевый соус 100 Миллилитров

Куриные голени 7 Штук

Соль По вкусу

Растительное масло 2 Ст. ложки (+ немного для смазывания формы)

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

311 ккал

Калорийность

3 г

Белки

25 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные голени в соевом соусе в духовке»

Перед началом приготовления подготовьте все необходимое.

Для маринада налейте в чашу соевый соус и добавьте к нему мед и горчицу.

По вкусу подсыпьте соль и специи. При добавлении соли учитывайте, что соевый соус уже соленый.

Куриные голени тщательно обмажьте получившимся маринадом и оставьте постоять на 1 час.

Форму подходящего размера смажьте растительным маслом и выложите голени. Сверху полейте остатками маринада. Поставьте в духовку при 180 градусах, примерно на 45-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Минут через 15 после начала запекания, прикройте верх листом фольги, чтобы голени не подгорали.

Готовые голени извлеките из духовки, переложите на тарелку и подавайте к столу.

Они очень вкусные в горячем виде.

Приятного аппетита!