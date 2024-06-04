Як досягти гармонії у сексі

Доведено, що статеві відносини багато в чому відповідають загалом за гармонійність стосунків у парі. Між партнерами в час «тієї самої» близькості відбувається особливий заряд, що має неймовірний вплив в психологічному плані. Регулярно замовляючи вподобані товари, що пропонує в шикарному асортименті популярний секс шоп Candor Place можна чудово урізноманітнити цей важливий бік свого та партнера життя, досягти бажаної близькості, в тому числі й в емоційному відношенні.

Як покращити інтимне життя

Вплив телебачення та інтернету формує не завжди вірні очікування від інтиму. Причому актуальне це ствердження для пар різного віку. Молоді покладають суперочікування на партнера. А коли досягти «того самого» результату не вдається, його ж звинувачують. Це невірний кардинально підхід.

Більш зрілі коханці таких помилок не припускаються. Але їм також не завадять поради для гармонії у сексі, щоб відкритися якнайбільше, щоб натякнути, або відверто сказати, щоб спробувати та, нарешті, відчути.

Завжди треба «підігрівати» цей бік життя. Завжди треба про нього піклуватися. І поради наступні в цьому явно зайвими не будуть.

Перш за все, зрозумійте роль спілкування у сексуальних стосунках. Хіба можна бути ближчими, ніж під час сексу? Чому інтим між вами є, а поговорити про нього вам соромно? Це в корні невірно. Подумайте про це.

Як розмовляти про бажання з партнером? Залежить це багато в чому від самого партнера та теми розмови. Якщо можна натякати, давати зрозуміти бажання без відкритих фраз, чому б ні? Але бувають (доволі часто) випадки, коли доводиться й прямо пояснювати, що та як.

Пожвавлення власного інтимного життя – багато в чому ваша особиста відповідальність. Тож подбайте про себе, посильте свої відчуття, поговоріть з партнером і скоріше.

Як встановити емоційний зв’язок під час сексу

На рівень сексу (в здорових відносинах) виходять лише люди, які вже мають тісний емоційний в парі зв’язок. Але вроджена сором’язливість може трохи (або не трохи) заважати розвитку стосунків.

Треба намагатися побороти це, треба прагнути бути чесними в парі й відкритими, перш за все, відкритими емоційно.

Наприклад, один з партнерів бажає на Candor Place купити страпон щоб спробувати нові цікаві відчуття. Другий також про це неодноразово вже думав та обирав оптимальні варіанти на сайті. Але щоб поговорити один з одним, їм знадобилося дуже багато часу. І навіщо було чекати, якщо в результаті виявилося, що прагнули саме конкретно цього обидва?

Або партнер мріє побачити кохану у цікавому костюмі, просто вже уявляє її в ньому, але повідомити про це соромиться, навіть як натякнути не розуміє. А вона також потай задивляється на схожий, але хвилюється, що обранець буде вважати її занадто своєвільною.

При цьому обидва втрачають можливість насолоджуватися таким чудовим варіантом різноманіття в інтимі, не враховують важливість передігри для гармонійного сексу та інші переваги таких цікавих доданків до стандартної повсякденності.

Але достатньо першого кроку, щоб розпочати надважливий діалог, який значно покращить стосунки, наблизить партнерів один до одного ще більше та допоможе сягнути омріяного задоволення.

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