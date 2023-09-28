Ученые: на удаленке люди съедают по 800 лишних калорий в день

Новое исследование, проведенное приложением MyFitnessPal, доказало, что люди на удаленной работе перестают следить за своими пищевыми привычками и склонны к перееданию. Об этом сообщает издание Body + Soul.

Считается, что работа из дома и гибридный график позволяют повысить производительность сотрудников. Для бизнеса преимущество есть, а для здоровья — нет.

Результаты опроса показали, что рацион «удаленщиков» состоит в основном из перекусов, а не полноценных приемов пищи. В среднем люди потребляли по 800 лишних калорий в день.

36% опрошенных сотрудников уточнили, что перекусывали из-за скуки, а не из-за голода, а 60% респондентов открыто признались, что во время работы из дома намеренно налегали на вредную еду.