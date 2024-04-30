Описание приготовления:
Чтобы салат выглядел более красочным, лучше взять болгарский перец разного цвета. Капусту желательно использовать молодую, так салат получится сочнее. Готовится быстро и просто, отлично подойдет, как дополнение к основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 250 Грамм
- Помидоры черри 120 Грамм
- Перец болгарский 1/2 Штуки (желтый)
- Перец болгарский 1/2 Штуки (красный)
- Масло оливковое 15 Миллилитров
- Лимон 1/2 Штуки
- Соль По вкусу
- Смесь перцев горошком По вкусу
- Микрозелень По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
48 ккал
Калорийность
0 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из капусты, болгарского перца и помидоров»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокую миску.
Помидоры черри разрежьте на 2-4 части, а болгарский перец порежьте крупными ломтиками.
Переложите помидоры и перец в миску к порезанной капусте.
Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте по вкусу соль и смесь молотых перцев.
Полейте салат заправкой, все перемешайте. Дайте салату постоять 5-10 минут, чтобы овощи пустили сок, а затем его можно подавать.
Перед подачей можно посыпать салат микрозеленью. Я использую ростки редиса. Приятного вам аппетита!