Описание приготовления:

Чтобы салат выглядел более красочным, лучше взять болгарский перец разного цвета. Капусту желательно использовать молодую, так салат получится сочнее. Готовится быстро и просто, отлично подойдет, как дополнение к основному блюду.

Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 250 Грамм

Помидоры черри 120 Грамм

Перец болгарский 1/2 Штуки (желтый)

Перец болгарский 1/2 Штуки (красный)

Масло оливковое 15 Миллилитров

Лимон 1/2 Штуки

Соль По вкусу

Смесь перцев горошком По вкусу

Микрозелень По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

48 ккал

Калорийность

0 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты, болгарского перца и помидоров»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокую миску.

Помидоры черри разрежьте на 2-4 части, а болгарский перец порежьте крупными ломтиками.

Переложите помидоры и перец в миску к порезанной капусте.

Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте по вкусу соль и смесь молотых перцев.

Полейте салат заправкой, все перемешайте. Дайте салату постоять 5-10 минут, чтобы овощи пустили сок, а затем его можно подавать.

Перед подачей можно посыпать салат микрозеленью. Я использую ростки редиса. Приятного вам аппетита!