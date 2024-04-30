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Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

На чтение: 1 минута
Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Описание приготовления:

Чтобы салат выглядел более красочным, лучше взять болгарский перец разного цвета. Капусту желательно использовать молодую, так салат получится сочнее. Готовится быстро и просто, отлично подойдет, как дополнение к основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 250 Грамм
  • Помидоры черри 120 Грамм
  • Перец болгарский 1/2 Штуки (желтый)
  • Перец болгарский 1/2 Штуки (красный)
  • Масло оливковое 15 Миллилитров
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Смесь перцев горошком По вкусу
  • Микрозелень По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

48 ккал

Калорийность

0 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты, болгарского перца и помидоров»

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокую миску.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Помидоры черри разрежьте на 2-4 части, а болгарский перец порежьте крупными ломтиками.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Переложите помидоры и перец в миску к порезанной капусте.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте по вкусу соль и смесь молотых перцев.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Полейте салат заправкой, все перемешайте. Дайте салату постоять 5-10 минут, чтобы овощи пустили сок, а затем его можно подавать.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Перед подачей можно посыпать салат микрозеленью. Я использую ростки редиса. Приятного вам аппетита!

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

На чтение: 1 минута
Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Описание приготовления:

Чтобы салат выглядел более красочным, лучше взять болгарский перец разного цвета. Капусту желательно использовать молодую, так салат получится сочнее. Готовится быстро и просто, отлично подойдет, как дополнение к основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 250 Грамм
  • Помидоры черри 120 Грамм
  • Перец болгарский 1/2 Штуки (желтый)
  • Перец болгарский 1/2 Штуки (красный)
  • Масло оливковое 15 Миллилитров
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Смесь перцев горошком По вкусу
  • Микрозелень По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

48 ккал

Калорийность

0 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты, болгарского перца и помидоров»

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокую миску.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Помидоры черри разрежьте на 2-4 части, а болгарский перец порежьте крупными ломтиками.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Переложите помидоры и перец в миску к порезанной капусте.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком, добавьте по вкусу соль и смесь молотых перцев.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Полейте салат заправкой, все перемешайте. Дайте салату постоять 5-10 минут, чтобы овощи пустили сок, а затем его можно подавать.

Салат из капусты, болгарского перца и помидоров

Перед подачей можно посыпать салат микрозеленью. Я использую ростки редиса. Приятного вам аппетита!

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