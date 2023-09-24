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Диетолог назвала дешевый фрукт, который помогает убрать лишние килограммы

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Диетолог назвала дешевый фрукт, который помогает убрать лишние килограммы

Американский диетолог Лиза Ричардс назвала изданию She Finds полезный, но при этом бюджетный фрукт, который поможет быстро похудеть. 

По словам эксперта для борьбы с лишним весом отлично подходят яблоки. Ничего удивительного в ее заявлении на самом деле нет: врач объясняет, что если регулярно есть эти плоды, то организм дольше будет оставаться сытым. Худеющим не понадобятся дополнительные перекусы, а риск перееданий сократится. Помимо этого, яблоки являются источником витаминов и содержат в себе до 4 г клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. 

Несмотря на всю пользу яблок, доктор Ричардc рекомендует не увлекаться этим фруктом: в больших количествах он, как и любой другой продукт, может принести организму больше вреда, чем пользы. 

Ранее диетолог и нутрициолог Галина Платонова посоветовала пить кофе с лимоном при похудении. Это довольно специфическое сочетание ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение: кофеин стимулирует сокращение сердечной мышцы, а лимон повышает эластичность сосудов — «разгон» метаболизма на фоне этого происходит без последствий.
 

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