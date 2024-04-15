Описание приготовления:

Лапша удон с говядиной и овощами в устричном соусе — вкусное и очень быстрое в приготовлении блюдо в восточном стиле. Готовится блюдо методом быстрого обжаривания в глубокой сковороде (вок), поэтому все продукты должны быть заранее подготовлены и нарезаны. В дополнение к лапше можно использовать любые сезонные овощи или готовые замороженные овощные смеси.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Устричный соус Блюдо: Горячие блюда География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 300 Грамм

Болгарский перец 1 Штука

Морковь 1 Штука

Стручковая фасоль 1 Стакан

Чеснок 3 Зубчика

Имбирная паста 1 Ст. ложка

Лук 1 Штука

Лук зеленый 1 Пучок

Растительное масло 4 Ст. ложки

Соевый соус 4 Ст. ложки

Крахмал кукурузный 1 Чайная ложка

Мед 1 Чайная ложка

Устричный соус 3 Ст. ложки

Удон 400 Грамм (лапша)

Кунжутное масло 1 Ст. ложка

Перец красный жгучий 1/2 Чайных ложки (хлопья)

Кунжут белый и черный 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

374 ккал

Калорийность

25 г

Белки

14 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Удон с говядиной в устричном соусе»

Подготовьте ингредиенты для приготовления лапши удон. Количество овощей примерное. Вы можете использовать любые овощи на свой вкус.

Мясо очистите от пленок и нарежьте тонкими слайсами. При необходимости говядину можно слегка отбить. Замаринуйте кусочки говядины в соусе из кукурузного крахмала, меда, 2 ст.л. растительного масла и соевого соуса.

Подготовьте овощи. Чеснок и имбирь измельчите. Морковь, репчатый лук и болгарский перец нарежьте соломкой.

В сковороду влейте 2 ст.л. растительного масла и раскалите. Обжарьте тонкие ломтики говядины в течение 3-4 минуты на сильном огне. Переложите мясо из вока в миску.

В вок где жарилось мясо выложите измельченный чеснок и имбирь, обжарьте в течение 1 минуты.

Добавьте остальные овощи: морковь, лук, стручковую фасоль, болгарский перец. Обжаривайте 1-2 минуты. Не передержите овощи, они должны остаться слегка хрустящими.

К обжаренным овощам всыпьте щепотку острого красного перца и влейте пару ст. ложек устричного соуса.

К готовым овощам добавьте ранее отложенные обжаренные кусочки говядины. Соленый вкус блюда отрегулируйте добавив пару ч. ложек соевого соуса.

Отварите лапшу удон, согласно инструкции на упаковке (5-7 минут).

Откиньте удон в дуршлаг, для удаления лишней влаги. Влейте в лапшу кунжутное масло и встряхните ее.

Переложите удон в обжаренные овощи с говядиной и перемешайте.

При подаче разложите жаренную лапшу в миски и посыпьте сверху зеленым луком и семенами кунжута.

Соблюдая традиции восточной кухни подайте к лапше бамбуковые палочки, соевый соус и дольки лайма и насладитесь восточными вкусами у себя дома.