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Удон с говядиной в устричном соусе

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Удон с говядиной в устричном соусе

Описание приготовления:

Лапша удон с говядиной и овощами в устричном соусе — вкусное и очень быстрое в приготовлении блюдо в восточном стиле. Готовится блюдо методом быстрого обжаривания в глубокой сковороде (вок), поэтому все продукты должны быть заранее подготовлены и нарезаны. В дополнение к лапше можно использовать любые сезонные овощи или готовые замороженные овощные смеси.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Устричный соус Блюдо: Горячие блюда География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 300 Грамм
  • Болгарский перец 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Стручковая фасоль 1 Стакан
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Имбирная паста 1 Ст. ложка
  • Лук 1 Штука
  • Лук зеленый 1 Пучок
  • Растительное масло 4 Ст. ложки
  • Соевый соус 4 Ст. ложки
  • Крахмал кукурузный 1 Чайная ложка
  • Мед 1 Чайная ложка
  • Устричный соус 3 Ст. ложки
  • Удон 400 Грамм (лапша)
  • Кунжутное масло 1 Ст. ложка
  • Перец красный жгучий 1/2 Чайных ложки (хлопья)
  • Кунжут белый и черный 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

374 ккал

Калорийность

25 г

Белки

14 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Удон с говядиной в устричном соусе»

Удон с говядиной в устричном соусе

Подготовьте ингредиенты для приготовления лапши удон. Количество овощей примерное. Вы можете использовать любые овощи на свой вкус.

Удон с говядиной в устричном соусе

Мясо очистите от пленок и нарежьте тонкими слайсами. При необходимости говядину можно слегка отбить. Замаринуйте кусочки говядины в соусе из кукурузного крахмала, меда, 2 ст.л. растительного масла и соевого соуса.

Удон с говядиной в устричном соусе

Подготовьте овощи. Чеснок и имбирь измельчите. Морковь, репчатый лук и болгарский перец нарежьте соломкой.

Удон с говядиной в устричном соусе

В сковороду влейте 2 ст.л. растительного масла и раскалите. Обжарьте тонкие ломтики говядины в течение 3-4 минуты на сильном огне. Переложите мясо из вока в миску.

Удон с говядиной в устричном соусе

В вок где жарилось мясо выложите измельченный чеснок и имбирь, обжарьте в течение 1 минуты.

Удон с говядиной в устричном соусе

Добавьте остальные овощи: морковь, лук, стручковую фасоль, болгарский перец. Обжаривайте 1-2 минуты. Не передержите овощи, они должны остаться слегка хрустящими.

Удон с говядиной в устричном соусе

К обжаренным овощам всыпьте щепотку острого красного перца и влейте пару ст. ложек устричного соуса.

Удон с говядиной в устричном соусе

К готовым овощам добавьте ранее отложенные обжаренные кусочки говядины. Соленый вкус блюда отрегулируйте добавив пару ч. ложек соевого соуса.

Удон с говядиной в устричном соусе

Отварите лапшу удон, согласно инструкции на упаковке (5-7 минут).

Удон с говядиной в устричном соусе

Откиньте удон в дуршлаг, для удаления лишней влаги. Влейте в лапшу кунжутное масло и встряхните ее.

Удон с говядиной в устричном соусе

Переложите удон в обжаренные овощи с говядиной и перемешайте.

Удон с говядиной в устричном соусе

При подаче разложите жаренную лапшу в миски и посыпьте сверху зеленым луком и семенами кунжута.

Удон с говядиной в устричном соусе

Соблюдая традиции восточной кухни подайте к лапше бамбуковые палочки, соевый соус и дольки лайма и насладитесь восточными вкусами у себя дома.

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