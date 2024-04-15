Описание приготовления:
Лапша удон с говядиной и овощами в устричном соусе — вкусное и очень быстрое в приготовлении блюдо в восточном стиле. Готовится блюдо методом быстрого обжаривания в глубокой сковороде (вок), поэтому все продукты должны быть заранее подготовлены и нарезаны. В дополнение к лапше можно использовать любые сезонные овощи или готовые замороженные овощные смеси.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Устричный соус Блюдо: Горячие блюда География кухни: Японская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 300 Грамм
- Болгарский перец 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Стручковая фасоль 1 Стакан
- Чеснок 3 Зубчика
- Имбирная паста 1 Ст. ложка
- Лук 1 Штука
- Лук зеленый 1 Пучок
- Растительное масло 4 Ст. ложки
- Соевый соус 4 Ст. ложки
- Крахмал кукурузный 1 Чайная ложка
- Мед 1 Чайная ложка
- Устричный соус 3 Ст. ложки
- Удон 400 Грамм (лапша)
- Кунжутное масло 1 Ст. ложка
- Перец красный жгучий 1/2 Чайных ложки (хлопья)
- Кунжут белый и черный 1 Чайная ложка
Количество порций 6
Калорийность
374 ккал
Калорийность
25 г
Белки
14 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Удон с говядиной в устричном соусе»
Подготовьте ингредиенты для приготовления лапши удон. Количество овощей примерное. Вы можете использовать любые овощи на свой вкус.
Мясо очистите от пленок и нарежьте тонкими слайсами. При необходимости говядину можно слегка отбить. Замаринуйте кусочки говядины в соусе из кукурузного крахмала, меда, 2 ст.л. растительного масла и соевого соуса.
Подготовьте овощи. Чеснок и имбирь измельчите. Морковь, репчатый лук и болгарский перец нарежьте соломкой.
В сковороду влейте 2 ст.л. растительного масла и раскалите. Обжарьте тонкие ломтики говядины в течение 3-4 минуты на сильном огне. Переложите мясо из вока в миску.
В вок где жарилось мясо выложите измельченный чеснок и имбирь, обжарьте в течение 1 минуты.
Добавьте остальные овощи: морковь, лук, стручковую фасоль, болгарский перец. Обжаривайте 1-2 минуты. Не передержите овощи, они должны остаться слегка хрустящими.
К обжаренным овощам всыпьте щепотку острого красного перца и влейте пару ст. ложек устричного соуса.
К готовым овощам добавьте ранее отложенные обжаренные кусочки говядины. Соленый вкус блюда отрегулируйте добавив пару ч. ложек соевого соуса.
Отварите лапшу удон, согласно инструкции на упаковке (5-7 минут).
Откиньте удон в дуршлаг, для удаления лишней влаги. Влейте в лапшу кунжутное масло и встряхните ее.
Переложите удон в обжаренные овощи с говядиной и перемешайте.
При подаче разложите жаренную лапшу в миски и посыпьте сверху зеленым луком и семенами кунжута.
Соблюдая традиции восточной кухни подайте к лапше бамбуковые палочки, соевый соус и дольки лайма и насладитесь восточными вкусами у себя дома.