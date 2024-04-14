ГлавнаяРецептыЯйца на Пасху: три рецепта – один непревзойденный вкус Яйца на Пасху: три рецепта – один непревзойденный вкус На чтение: 2 минуты Краткая версия новости Яйца – традиционное блюдо пасхальных праздников. Их можно подавать к столу не только как пасхальные яйца и писанки. С этим простыми рецептами ваш стол будет выглядеть особенно богатым. Пасха – это время готовить известные на весь мир традиционные блюда. Одним из самых ярких и распространенных символов этого праздника являются яйца. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Пасха ассоциируется с семейными собраниями и праздничными столами, на которых красуются традиционные пасхальные яйца. Одним из популярных и любимых блюд является фаршированные яйца, но также их можно подавать и с соусом. Интересно Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Яйца в горчичном соусе Время: 25 минут Порций: 5 Невероятный вкус / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 6 яиц; – 100 грамм лука (1 средняя штука); – 200 грамм сливок 30%; – 20 грамм муки пшеничной; – 100 грамм горчицы; – 30 грамм сливочного масла. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ “Водний Світ”. Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам. Приготовление: Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле. Добавьте к нему пшеничную муку и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся. В кастрюлю влейте сливки и 50 миллилитров воды и тщательно перемешайте. Постоянно помешивайте смесь до образования густого соуса. Добавьте горчицу и укроп, приправьте солью и перцем. Сварите яйца вкрутую. Очистите и разрежьте на половинки. Выложите на блюдо и полейте соусом. Яйца с грибами Время: 30 минут Порций:4 Красивые на вид, непревзойденные на вкус / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 3 яйца; – 80 грамм шампиньонов; – 20 грамм лука репчатого; – 5 миллилитров оливкового масла (1 чайная ложка). Приготовление: Сварите яйца вкрутую. Залейте холодной водой и отставьте остывать. Грибы помойте, почистите и нарежьте пластинками. Лук измельчите и обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Добавьте грибы. Яйца почистите и разрежьте пополам. Выньте желтки и разомните их вилкой. Смешайте с грибами и луком со сковороды. Наполните белки начинкой Яйца с майонезом Время: 20 минут Порций: 4 Неизменная классика / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 8 яиц; – 200 грамм майонеза; – 30 грамм укропа садового свежего; – 30 грамм петрушки; – 30 грамм зеленого лука. Приготовление: Сварите вкрутую яйца. Почистите и разрежьте пополам. Вареные яйца украсьте майонезом. Приправьте солью и перцем. Измельчите зелень и посыпьте сверху. Это такая вкуснятина: как приготовить буженину в духовке. Поделитесь с друзьями