Клубничный пудинг: простой рецепт свежего и вкусного десерта

Клубничный пудинг — свежий и вкусный десерт , который понравится даже детям. И его невероятно просто приготовить.

Клубничный пудинг — вкусный сезонный десерт, который можно приготовить буквально за считанные минуты из самых простых продуктов. И главное – из главной сезонной ягоды: свежей ароматной клубники. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Клубничный пудинг

Ингредиенты:

молоко — 350 мл;

клубника — 150 г;

сахарная пудра — 120 г;

кукурузный крахмал — 35 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

экстракт ванили — 1 ч. л.

Вымойте клубнику, удалите хвостики и нарежьте ягоды на небольшие кусочки. Поместите клубнику в кухонный комбайн, добавьте лимонный сок и смешайте. У вас должно получиться гладкое и однородное пюре.

Налейте молоко в кастрюлю, добавьте сахар и кукурузный крахмал. Все перемешайте и добавьте клубничное пюре. Еще раз перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.

Поставьте на огонь и варите крем, пока он не начнет густеть. На этом этапе разлейте его по формочкам. Или сделайте один большой пудинг, который сверху можно украсить свежей клубникой.

Дайте ему остыть до комнатной температуры, затем поместите пудинги в холодильник для застывания минимум на 2 часа. Клубничный пудинг готов.

Клубничный пудинг можно хранить в холодильнике, накрытый пищевой пленкой, максимум 2-3 дня.

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