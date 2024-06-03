Ужин для всей семьи: рецепт вкуснейшего жаркого с мясным фаршем

Это традиционное немецкое блюдо, которое обычно подают со свежеиспеченным хлебом. Порадуйте себя ароматным жарким.
Такое жаркое из фарша с овощами обычно называют фермерским, подразумевая, что раньше его готовили целую кастрюлю на всю семью. Подавать его можно со свежим хлебом, ведь в этом жарком много вкусного соуса. Рецептом поделились на сайте Einfach Kochen.
Жаркое из фарша
Ингредиенты:
- две луковицы;
- одна морковь;
- корень сельдерея — 50 г;
- корень сельдерея
- три зубчика чеснока;
- один желтый перец;
- один красный сладкий перец;
- две крупные картофелины;
- 4 ст. л. подсолнечного масла;
- говяжьего фарша — 400г;
- томатная паста — 50 г;
- вода — 100мл;
- консервированные помидоры в собственном соку (или свежие) — 400г;
- овощной бульон — 300мл (или вода);
- соль, черный молотый перец, лавровый лист, сушеные прованские травы.
Очистите лук, морковку и сельдерей. Нарежьте мелкими кубиками. Чеснок очистите и крупно нарежьте. Перец вымойте, разрежьте на четвертинки, удалите семена и нарежьте крупными кусочками. Картофель очистите и нарежьте кубиками 2 х 2 см.
Обжарьте кусочки перца вместе с луком и чесноком в кастрюле на подсолнечном масле около 3 минут до золотистого цвета. Добавьте мясо и жарьте еще около 5 минут . Тем временем приправьте солью и перцем.
Вместо фарша также можно использовать чечевицу. Готовьте ее также, как и фарш.
Теперь добавьте томатную пасту и жарьте на сильном огне около 1 минуты . Затем добавьте воду, добавьте мелко нарезанные помидоры (свежие, или консервированные) и залейте овощным бульоном.
Добавьте кубики картофеля, моркови и сельдерея с лавровым листом и дайте кастрюле покипеть под закрытой крышкой около 40 минут . Непосредственно перед подачей приправьте сушеными травами, солью и перцем.
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