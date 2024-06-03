Ужин для всей семьи: рецепт вкуснейшего жаркого с мясным фаршем

Это традиционное немецкое блюдо, которое обычно подают со свежеиспеченным хлебом. Порадуйте себя ароматным жарким.

Такое жаркое из фарша с овощами обычно называют фермерским, подразумевая, что раньше его готовили целую кастрюлю на всю семью. Подавать его можно со свежим хлебом, ведь в этом жарком много вкусного соуса. Рецептом поделились на сайте Einfach Kochen.

Жаркое из фарша

Ингредиенты:

две луковицы;

одна морковь;

корень сельдерея — 50 г;

корень сельдерея

три зубчика чеснока;

один желтый перец;

один красный сладкий перец;

две крупные картофелины;

4 ст. л. подсолнечного масла;

говяжьего фарша — 400г;

томатная паста — 50 г;

вода — 100мл;

консервированные помидоры в собственном соку (или свежие) — 400г;

овощной бульон — 300мл (или вода);

соль, черный молотый перец, лавровый лист, сушеные прованские травы.

Очистите лук, морковку и сельдерей. Нарежьте мелкими кубиками. Чеснок очистите и крупно нарежьте. Перец вымойте, разрежьте на четвертинки, удалите семена и нарежьте крупными кусочками. Картофель очистите и нарежьте кубиками 2 х 2 см.

Обжарьте кусочки перца вместе с луком и чесноком в кастрюле на подсолнечном масле около 3 минут до золотистого цвета. Добавьте мясо и жарьте еще около 5 минут . Тем временем приправьте солью и перцем.

Вместо фарша также можно использовать чечевицу. Готовьте ее также, как и фарш.

Теперь добавьте томатную пасту и жарьте на сильном огне около 1 минуты . Затем добавьте воду, добавьте мелко нарезанные помидоры (свежие, или консервированные) и залейте овощным бульоном.

Добавьте кубики картофеля, моркови и сельдерея с лавровым листом и дайте кастрюле покипеть под закрытой крышкой около 40 минут . Непосредственно перед подачей приправьте сушеными травами, солью и перцем.

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