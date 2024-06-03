ГлавнаяРецептыОтвет вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья На чтение: 2 минуты 00:001x1xАудио синтезировано с использованием AI. Яблоки любят все, ведь этим вкусным фруктом можно лакомиться во все сезоны. Однако важно не переборщить – их нельзя есть слишком много. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Стоит заметить, что некоторым людям яблоки вообще противопоказаны, информирует Вкусно 24. В частности, говорится о тех, кто имеет пищевую аллергию, индивидуальную непереносимость, повышенную чувствительность желудочно-кишечного тракта. Будет интересно Стоит знать, чтобы себе не навредить: кому нельзя есть молодой картофель Люди с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки могут есть яблоки только в ограниченных количествах. Сколько яблок можно есть в день Нутрициологи не рекомендуют съедать в день больше 2 яблок. Ведь в больших количествах эти фрукты могут способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса. Кроме этого, в семенах яблок содержится ядовитый цианид, поэтому их лучше есть без семян. Человеческий организм может с легкостью справиться с небольшим количеством цианида, поэтому очень волноваться не стоит. Лишь превышение дозы может быть опасным. Стоит заметить, что яблоки снижают вероятность возникновения рака, улучшают память и эластичность сосудов, а также укрепляют иммунитет. А вот витамины группы В, которые содержатся в плодах, хорошо влияют на нервную систему. Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу. Умеренное количество яблок хорошо влияет на организм / Фото Unsplash Рецепт яблочной шарлотки Время: 1 час Порции: 6 Ингредиенты на форму 24 сантиметра: – 4 – 5 средних яблок; – 4 куриных яйца; – 150 граммов сахара; – 200 граммов пшеничной муки; – 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста; – ваниль по вкусу. Приготовление: Тщательно почистьте яблоки, нарежьте их небольшими кубиками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте яйца с сахаром до светлой, пышной пены. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ваниль и перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте пирог 40 – 45 минут до красивой золотистой корочки. Охладите готовую шарлотку, чтобы вынуть ее из формы. Поделитесь с друзьями