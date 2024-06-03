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Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья

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Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья

Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья

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Яблоки любят все, ведь этим вкусным фруктом можно лакомиться во все сезоны. Однако важно не переборщить – их нельзя есть слишком много.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Стоит заметить, что некоторым людям яблоки вообще противопоказаны, информирует Вкусно 24. В частности, говорится о тех, кто имеет пищевую аллергию, индивидуальную непереносимость, повышенную чувствительность желудочно-кишечного тракта.

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Люди с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки могут есть яблоки только в ограниченных количествах.

Сколько яблок можно есть в день

Нутрициологи не рекомендуют съедать в день больше 2 яблок. Ведь в больших количествах эти фрукты могут способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса.

Кроме этого, в семенах яблок содержится ядовитый цианид, поэтому их лучше есть без семян. Человеческий организм может с легкостью справиться с небольшим количеством цианида, поэтому очень волноваться не стоит. Лишь превышение дозы может быть опасным.

Стоит заметить, что яблоки снижают вероятность возникновения рака, улучшают память и эластичность сосудов, а также укрепляют иммунитет. А вот витамины группы В, которые содержатся в плодах, хорошо влияют на нервную систему.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

Ответ вас удивит: сколько яблок можно съесть за день без вреда для здоровья

Умеренное количество яблок хорошо влияет на организм / Фото Unsplash

Рецепт яблочной шарлотки

  • Время: 1 час
  • Порции: 6

Ингредиенты на форму 24 сантиметра:
– 4 – 5 средних яблок;
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов сахара;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста;
– ваниль по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно почистьте яблоки, нарежьте их небольшими кубиками.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Взбейте яйца с сахаром до светлой, пышной пены. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, ваниль и перемешайте. Добавьте яблоки и снова перемешайте.
  4. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте.
  5. Выпекайте пирог 40 – 45 минут до красивой золотистой корочки.
  6. Охладите готовую шарлотку, чтобы вынуть ее из формы.

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