Описание приготовления:
Испанские бутерброды "Пинчос" могут быть с разными ингредиентами. Основа — поджаренные на оливковом масле кусочки багета, вкусный томатный соус. Сегодня мы приготовим бутерброды с хамоном и авокадо. Маленькие и аппетитные бутерброды придутся по вкусу всем, берите рецепт на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Батон Блюдо: Бутерброды / Закуски География кухни: Испанская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Багет 100 Грамм
- Хамон 70 Грамм
- Авокадо 70 Грамм
- Томатный соус 50 Грамм
- Оливки 50 Грамм
- Черри 100 Грамм
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Лимонный сок По вкусу
- Листья салата По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
210 ккал
Калорийность
3 г
Белки
16 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Испанские бутерброды "Пинчос"»
Подготовьте ингредиенты.
Авокадо очистите и нарежьте пластинами, сбрызните лимонным соком. На шпажки нанизайте томаты черри и оливки.
Багет нарежьте небольшими кусочками.
В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите кусочки багета и поджарьте с каждой стороны по несколько минут.
Смажьте кусочки багета томатным соуосм. Соус выбирайте насыщенный, вкусный, с базиликом и травами.
Поверх соуса выложите немного салата. На одни бутерброды выложите хамон, на другие бутерброды выложите авокадо.
На каждый бутерброд нанизайте шпажку с оливками и томатом черри.
Приятного аппетита!