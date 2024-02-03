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Испанские бутерброды «Пинчос»

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Испанские бутерброды «Пинчос»

Описание приготовления:

Испанские бутерброды "Пинчос" могут быть с разными ингредиентами. Основа — поджаренные на оливковом масле кусочки багета, вкусный томатный соус. Сегодня мы приготовим бутерброды с хамоном и авокадо. Маленькие и аппетитные бутерброды придутся по вкусу всем, берите рецепт на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Батон Блюдо: Бутерброды / Закуски География кухни: Испанская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Багет 100 Грамм
  • Хамон 70 Грамм
  • Авокадо 70 Грамм
  • Томатный соус 50 Грамм
  • Оливки 50 Грамм
  • Черри 100 Грамм
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки
  • Лимонный сок По вкусу
  • Листья салата По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

210 ккал

Калорийность

3 г

Белки

16 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Испанские бутерброды "Пинчос"»

Испанские бутерброды "Пинчос"

Подготовьте ингредиенты.

Испанские бутерброды "Пинчос"

Авокадо очистите и нарежьте пластинами, сбрызните лимонным соком. На шпажки нанизайте томаты черри и оливки.

Испанские бутерброды "Пинчос"

Багет нарежьте небольшими кусочками.

Испанские бутерброды "Пинчос"

В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите кусочки багета и поджарьте с каждой стороны по несколько минут.

Испанские бутерброды "Пинчос"

Смажьте кусочки багета томатным соуосм. Соус выбирайте насыщенный, вкусный, с базиликом и травами.

Испанские бутерброды "Пинчос"

Поверх соуса выложите немного салата. На одни бутерброды выложите хамон, на другие бутерброды выложите авокадо.

Испанские бутерброды "Пинчос"

На каждый бутерброд нанизайте шпажку с оливками и томатом черри.

Испанские бутерброды "Пинчос"

Приятного аппетита!

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