Описание приготовления:

Испанские бутерброды "Пинчос" могут быть с разными ингредиентами. Основа — поджаренные на оливковом масле кусочки багета, вкусный томатный соус. Сегодня мы приготовим бутерброды с хамоном и авокадо. Маленькие и аппетитные бутерброды придутся по вкусу всем, берите рецепт на заметку!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Батон Блюдо: Бутерброды / Закуски География кухни: Испанская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Багет 100 Грамм

Хамон 70 Грамм

Авокадо 70 Грамм

Томатный соус 50 Грамм

Оливки 50 Грамм

Черри 100 Грамм

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Лимонный сок По вкусу

Листья салата По вкусу

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

210 ккал

Калорийность

3 г

Белки

16 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Испанские бутерброды "Пинчос"»

Подготовьте ингредиенты.

Авокадо очистите и нарежьте пластинами, сбрызните лимонным соком. На шпажки нанизайте томаты черри и оливки.

Багет нарежьте небольшими кусочками.

В сковороде разогрейте оливковое масло, выложите кусочки багета и поджарьте с каждой стороны по несколько минут.

Смажьте кусочки багета томатным соуосм. Соус выбирайте насыщенный, вкусный, с базиликом и травами.

Поверх соуса выложите немного салата. На одни бутерброды выложите хамон, на другие бутерброды выложите авокадо.

На каждый бутерброд нанизайте шпажку с оливками и томатом черри.

Приятного аппетита!