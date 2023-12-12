Если вы ни разу не пробовали на Закарпатье украинский медовик с жженым сахаром, зачем вы тогда туда ездили? Это любимая рождественская выпечка местных жителей, наподобие штолена у немцев. Плотное высокое тесто по факту очень упругое и мягкое на ощупь. Оно буквально тает во рту. Хочется приготовить самому!

Конечно, это не единственный десерт, которым знаменита западно-украинская кухня. Вспомните только легендарные сладкие пампушки. Но именно медовиком на Закарпатье угощаются всю зиму, макая его в молоко или запивая пирог узваром. Это фантастически вкусно!

Как приготовить украинский медовик на дрожжах

Для данного количества ингредиентов рекомендую использовать форму размером 20 на 30 см. Пирог получится довольно большим, на всю семью. Но не спешите придумывать, с кем поделиться кусочком. Знайте, со временем он становится только вкуснее.

Ингредиенты

Сахар250 г Кофе100 мл Пшеничная мука500 г Дрожжи25 г Мёд250 г Подсолнечное масло4 ст. л. Сливочное масло50 г Сметана3 ст. л. Яйцо4 шт. Молоко150 мл Соль2 щеп. Сода1 ч. л. Лимонный сок2 ч. л. Коньяк2 ст. л. Апельсин1 шт. Корица3 ч. л. Кардамон0,5 ч. л. Мускатный орех0,5 ч. л. Бадьян0,5 ч. л. Гвоздика0,5 ч. л. Перец душистый0,5 ч. л. Изюм150 г Грецкие орехи2 ст. л.

Приготовление

Дрожжи растопите в теплом молоке. Мёд разогрейте в сотейнике с толстым дном, уберите с огня. В мёд венчиком вмешайте соду. Масса сразу забурлит и увеличится в объеме. Добавьте в него все пряности и цедру целого апельсина.На сковороде растопите 150 г сахара. Когда он потемнеет, уберите сковороду с огня. В сахар вмешайте только сваренный кофе. Остудите массу до комнатной температуры. Тем временем яйца взбейте со 100 г сахара добела. К яичной массе добавьте медовую смесь, сметану, лимонный сок, соль, коньяк, растительное и размягченное сливочное масло, дрожжи, растворенный в молоке жженый сахар с кофе. Перемешайте. Постепенно в эту массу просейте муку. Хорошенько вымесите тесто миксером на низких оборотах. Должна получиться консистенция густой сметаны. Накройте емкость с тестом пленкой и вынесите на холод на 2–3 дня. Оно станет еще гуще.Перед выпеканием вмешайте в тесто изюм, который ночь размачивался в алкоголе с апельсиновым соком, и измельченные орехи, подсушенные на сковороде. Перелейте тесто в форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте медовик сначала минут 40 при 160 градусах, затем — около 20 минут при 200 градусах. Под конец приготовления обязательно сделайте тест на сухую шпажку.

Выпечка готова! Ее можно подавать к столу в тот же вечер или спустя пару дней. Во втором случае пирог станет еще более насыщенным по вкусу и ароматным. Галицкие хозяйки иногда пропитывают медовик водичкой, разведенной с вареньем и коньяком. Так выпечка становится сочнее.