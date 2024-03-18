Украшение постного стола: как правильно приготовить белые грибы

Грибы очень выручают в пост. Они добавляют вкуса и аромата обычным овощным блюдам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если не знаете, как готовить белые грибы, воспользуйтесь этим рецептом. Они станут настоящим украшением стола. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Жареные белые грибы: рецепт Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 граммов белых грибов;

– 1 средняя луковица;

– несколько горошин душистого перца;

– 1 лавровый лист;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– четверть стручка жгучего перца;

– веточка розмарина или тимьяна;

– небольшой пучок петрушки;

– 1,5 – 2 столовые ложки винного или любого другого легкого уксуса. Приготовление: На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарьте лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета, не убавляя огонь. Это займет ориентировочно 3 – 4 минуты. Добавьте грибы и жарьте еще 15 минут. Примерно на середине приготовления можно добавить мелко порубленный чеснок и перец чили. В конце добавьте немного винного уксуса, порубленную зелень петрушки и веточку тимьяна или розмарина. Посолите по своему вкусу и снимите с огня. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат с беконом.