Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пенне со шпинатом. Шпинат можно использовать не только свежий, но и замороженный, только прогрейте его чуть дольше, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Блюдо готовится достаточно быстро и просто, но получается очень вкусным и хорошо насыщает!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Шпинат / Макароны / Зелень Блюдо: Горячие блюда / Паста Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Макароны 110 Грамм (Пенне)
- Шпинат 50 Грамм
- Сливки 120 Миллилитров (10-15% жирности)
- Помидоры черри 100 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
146 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пенне со шпинатом»
Подготовьте все ингредиенты.
Пенне отварите в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и откиньте на сито.
Параллельно в сковороде разогрейте растительное масло вместе со сливочным. Добавьте порезанные пополам помидоры черри и мелко порубленный чеснок. Обжаривайте их пару минут.
Шпинат помойте, обсушите и удалите длинные хвостики. Крупно порежьте его и добавьте в сковороду. Потомите шпинат примерно 30-40 секунд.
Влейте сливки, подсолите и поперчите. Доведите до кипения.
Добавьте пенне и прогрейте все вместе пару минут.
Пенне со шпинатом готовы. Перед подачей можно посыпать их пармезаном. Приятного вам аппетита!