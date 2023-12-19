Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пенне со шпинатом. Шпинат можно использовать не только свежий, но и замороженный, только прогрейте его чуть дольше, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Блюдо готовится достаточно быстро и просто, но получается очень вкусным и хорошо насыщает!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Шпинат / Макароны / Зелень Блюдо: Горячие блюда / Паста Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Макароны 110 Грамм (Пенне)

Шпинат 50 Грамм

Сливки 120 Миллилитров (10-15% жирности)

Помидоры черри 100 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

146 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пенне со шпинатом»

Подготовьте все ингредиенты.

Пенне отварите в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и откиньте на сито.

Параллельно в сковороде разогрейте растительное масло вместе со сливочным. Добавьте порезанные пополам помидоры черри и мелко порубленный чеснок. Обжаривайте их пару минут.

Шпинат помойте, обсушите и удалите длинные хвостики. Крупно порежьте его и добавьте в сковороду. Потомите шпинат примерно 30-40 секунд.

Влейте сливки, подсолите и поперчите. Доведите до кипения.

Добавьте пенне и прогрейте все вместе пару минут.

Пенне со шпинатом готовы. Перед подачей можно посыпать их пармезаном. Приятного вам аппетита!