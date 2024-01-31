ГлавнаяРецептыПодходит к любому гарниру: простой рецепт культового чили кон карне Подходит к любому гарниру: простой рецепт культового чили кон карне На чтение: 2 минуты Чили кон карне – классическое блюдо, которое обожают во всем мире. Это тушеное мясо с чили, помидорами и фасолью подходит буквально к любому гарниру. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Часто к нему добавляют чеснок, лук и тмин. Попробуйте – вам точно понравится. Стоит попробовать Вы забудете о пицце: рецепт самых простых сырных палочек с колбасой Рецепт чили кон карне Время: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов говядины; – 2 столовые ложки растительного масла; – половинка сладкого перца; – 1 луковица; – 2 зубчика чеснока; – 300 миллилитров говяжьего бульона или воды; – 1 банка томатов в собственном соку; – 200 граммов консервированной фасоли; – 1,5 чайной ложки соли; – 2 чайные ложки копченой паприки; – 1 чайная ложка орегано; – 1 чайная ложка сахара; – 0,5 чайной ложки порошка чили; – половинка острого перца; – 0,5 чайной ложки кумина; – 0,5 чайной ложки кориандра; – 0,25 чайной ложки черного молотого перца. Приготовление: Лук и чеснок почистьте и порежьте мелкими кубиками. Обжарьте на растительном масле до полупрозрачного состояния. Добавьте к луку нарезанный кубиками сладкий перец. Жарьте в течение 5 минут. Добавьте к овощам говяжий фарш. Жарьте, пока не испарится вся жидкость. Далее разомните мясо лопаткой, чтобы не было больших комков. Добавьте к мясу все специи, соль, сахар и острый перец. Все хорошо перемешайте и жарьте в течение 3 – 4 минут до румяности. Добавьте измельченные томаты в собственном соку и говяжий бульон. Доведите до кипения и тушите под крышкой на минимальном огне в течение 20 минут. Промойте консервированную фасоль в проточной воде и добавьте к чили кон карне. Тушите вместе в течение 1 – 2 часов на небольшом огне под крышкой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить картофельные оладьи в сливочном соусе с копченой грудинкой. Поделитесь с друзьями