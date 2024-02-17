Описание приготовления:

Вы удивитесь, насколько вкусной может получиться утка с сельдереем! Ломтики овоща сменят свой яркий вкус на более нежный, пропитаются утиным жиром и станут отличным гарниром к мясу. Подавайте утку с соусами, квашеными овощами, охлажденными напитками!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Утка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Утка 2 Килограмма

Сельдерей 1/2 Штуки (крупный, корневой)

Лимон 1 Штука

Соль 1 Ст. ложка

Перец черный молотый 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

307 ккал

Калорийность

16 г

Белки

26 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Утка с сельдереем в духовке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Тушку утки промойте внутри и снаружи, подсушите бумажными салфетками. Очистите корень сельдерея, промойте и разрежьте пополам, используйте половину.

Разрежьте лимон пополам и из половины фрукта выжмите сок. Сдобрите им тушку внутри и снаружи.

Перемешайте соль с молотым черным перцем и натрите тушку внутри и снаружи. По желанию можете добавить приправу для курицы или другие специи, пряности. Крупно нарежьте сельдерей и поместите его в тушку. В таком виде оставьте утку мариноваться минимум на 1-2 часа при комнатной температуре.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите утку в рукав. Плотно завяжите обе стороны рукава, чтобы пар не выходил. Выложите утку в рукаве на противень и поместите в духовку.

Запекайте утку 2 часа, если она весит 2 кг., и соответственно — 2,5 часа, если она весит 2,5 кг. В конце запекания рукав сверху слегка разрежьте, чтобы не вылился вытопленный жир и подпеките утку до румяности.

При подаче украсьте тушку нарезанными ломтиками лимона, салатом и т.д. Подавайте к столу горячей вместе с сельдереем.