Куриные сердечки на сковороде – это блюдо, которое готовится в два счета и всегда получается нежным и вкусным. Субпродукты не менее полезны и питательны, чем мясо, но времени и сил на их приготовление уходит в разы меньше. К тому же на сковороде сделать вкусное блюдо из куриных сердечек можно множеством способов, в статье вы сможете подобрать рецепт под любые запросы и кулинарные навыки.

Куриные сердечки на сковороде с луком и морковью

Куриные сердечки на сковороде с луком и морковью – это один из самых популярных рецептов. Овощи добавляют блюду сочности и делают его вполне самодостаточным. Для легкого ужина куриные сердечки с луком и морковью можно подать без всякого гарнира.

Ингредиенты –+5 порц.

Куриное сердце 1 кг

Морковь 1 шт.

Масло растительное для жарки

Лук репчатый 2 шт.

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Соль 1 ч.л.

Сметана 3 ст.л.

Шаги 60 мин.

Куриные сердечки на сковороде готовятся очень просто. Из этого небольшого списка продуктов получится отменное горячее блюдо для обеда или ужина. Хорошенько вымойте сердечки, удалите сосуды, сгустки крови и жир. Прогрейте сковороду, влейте растительное масло и выложите подготовленные сердечки. Посолите их и тушите на умеренном огне в течение 15 минут. Очистите и помойте репчатый лук, нарежьте его мелкими кубиками. Очистите морковку, срежьте кончики с двух сторон, помойте и натрите на крупной терке. Измельченные овощи обжарьте на другой сковородке на небольшом количестве растительного масла в течение 10 минут. Обжаренные овощи переложите на сковородку с куриными сердечками, перемешайте и продолжайте готовить 10 минут. По вкусу добавьте молотый перец, а также свои любимые специи. Если в емкости окажется мало жидкости, то долейте немного воды. Добавьте к сердечкам и овощам сметану, перемешайте и доведите блюдо до кипения, тушите на слабом огне 5-7 минут. Великолепные куриные сердечки на сковороде с луком и морковью готовы, подберите к ним гарнир на свое усмотрение. Приятного аппетита!

Куриные сердечки в сливочном соусе на сковороде

Куриные сердечки в сливочном соусе на сковороде – это нежное и вкусное блюдо, которое также можно включать в детское меню. Субпродукты весьма полезны для организма, они содержат большое количество железа, белка и витаминов группы В.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сливки – 300 мл.

Сердечки куриные – 600 гр.

Масло растительное – для жарки

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промойте сердечки проточной водой, удалите жир, сосуды и пленочки.

Шаг 2. Очистите головку репчатого лука и нарежьте ее четвертинками колец.

Шаг 3. В хорошо разогретую сковороду влейте немного растительного масла, выложите луковую нарезку и пассируйте ее до мягкости несколько минут.

Шаг 4. Затем к обжаренному луку добавьте сердечки, перемешайте и жарьте все вместе в течение 10 минут.

Шаг 5. В сковородку влейте горячую воду в таком количестве, чтобы она полностью покрыла сердечки. Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо в течение получаса. За 5 минут до окончания тушения посолите и приправьте сердечки.

Шаг 6. Затем налейте в сковороду сливки, перемешайте и доведите до кипения.

Шаг 7. Далее добавьте по желанию рубленую зелень, протушите блюдо 5-7 минут и готово.

Шаг 8. Подавать тушеные в сливочном соусе куриные сердечки можно с любым гарниром из картофеля или вареных круп. Приятного аппетита!

Куриные сердечки в сметане на сковороде

Куриные сердечки в сметане на сковороде – это питательное и легкое в приготовлении блюдо. Его вполне можно включать в ежедневный рацион питания и подавать каждый раз с разнообразными гарнирами из картофеля, макарон, круп или овощей.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Сметана – 100 гр.

Сердечки куриные – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое. Очистите и помойте луковицу. Затем мелко ее нарежьте.

Шаг 2. Поставьте на огонь сковороду, растопите в ней сливочное масло. Выложите измельченный лук и жарьте его в течение 3 минут, помешивая.

Шаг 3. Помойте проточной водой куриные сердечки. Затем каждое разрежьте на 4 части. Выложите нарезку на сковороду к луку, перемешайте и жарьте в течение 20 минут. Посолите и приправьте блюдо по вкусу.

Шаг 4. Выложите на сковородку к луку и сердечкам сметану, перемешайте и тушите без крышки в течение 10 минут на среднем огне.

Шаг 5. После приготовления куриные сердечки в сметане можно сразу подавать на обед или ужин с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Куриные сердечки по-корейски в соевом соусе

Куриные сердечки по-корейски в соевом соусе – это блюдо с необычным пикантным вкусом. Перед приготовлением куриные сердечки необходимо зачистить от жира, трубочек аорт и сгустков крови. Это самый кропотливый этап приготовления, в остальном процесс простой и понятный.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Соус соевый – 3 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Сердечки куриные – 600 гр.

Вода – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С сердечек срежьте жир, очистите их от сгустков крови и удалите сосуды.

Шаг 2. Переложите сердечки в миску с водой и хорошенько их промойте.

Шаг 3. Затем слейте воду, ополосните под краном и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Вымытые сердечки переложите в миску, добавьте к ним соль, молотый перец и муку, перемешайте.

Шаг 4. Просушите на плите сковородку и влейте растительное масло. Затем на раскаленную поверхность выложите сердечки. Обжарьте их на сильном огне со всех сторон в течение 15 минут.

Шаг 5. Затем добавьте пару столовых ложек воды, накройте сковороду крышкой и тушите сердечки еще 15 минут.

Шаг 6. После этого влейте соевый соус, перемешайте и продолжайте готовить еще 5 минут.

Шаг 7. Готовые куриные сердечки в соевом соусе переложите на тарелку и подавайте в горячем виде на стол. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие тушеные куриные сердечки с луком

Сочные и мягкие тушеные куриные сердечки с луком – это очень вкусная вариация приготовления субпродуктов. Сердечки – это те продукты, которые готовятся очень быстро и их практически невозможно испортить. Поэтому, если перед вами стоит задача быстро и вкусно накормить семью, то этот рецепт для вас.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Специи – 0,3 ч.л.

Укроп – для подачи

Масло растительная – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала необходимо подготовить субпродукты. Очистите сердечки от жира, сгустков крови и сосудов, затем тщательно вымойте их проточной водой. Далее переложите сердечки в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 15 минут.

Шаг 2. Очистите от шелухи репчатый лук, помойте и нарежьте его полукольцами.

Шаг 3. На разогретую сковороду влейте растительное масло. Обжарьте на нем сердечки вместе с луком.

Шаг 4. Посолите и добавьте свои любимые специи, перемешайте и готовьте блюдо на умеренном огне в течение 20 минут под крышкой. Без варки сердечки жарятся 40-45 минут. Время от времени помешивайте сердечки.

Шаг 5. Затем откройте сковороду и готовьте сердечки на сильном огне в течение 5 минут, чтобы они подрумянились.

Шаг 6. Сердечки с луком получаются очень вкусными, их можно подать на стол с гарниром из каш или овощей. Приятного аппетита!

Куриные сердечки с чесноком на сковороде

Куриные сердечки с чесноком на сковороде – это бюджетное блюдо, которое можно подать с любым гарниром. Сердечки, приготовленные таким способом получаются вкусными и мягкими. Такой рецепт придется по вкусу тем, кто предпочитает жареные продукты, а не тушеные в подливке.

Время готовки: 45 мин

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Соус соевый – 1 ст.л.

Сердечки куриные – 600 гр.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 1 ст.л.

Лук репчатый – 3 шт.

Соль – по вкусу

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сердечки разрежьте вдоль пополам, промойте от сгустков крови и срежьте жир.

Шаг 2. Переложите сердечки в миску, залейте их соевым соусом.

Шаг 3. Также влейте в миску оливковое масло, перемешайте сердечки и оставьте на 20 минут.

Шаг 4. Влейте на сковороду растительное масло и подождите, пока оно хорошо разогреется. Затем выложите сердечки и обжарьте их на сильном огне в течение 5 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 5. Очищенную луковицу нарежьте тонкими полукольцами и добавьте ее на сковороду к сердечкам. Перемешайте и продолжайте жарить на умеренном огне в течение 10 минут.

Шаг 6. После этого очистите и нарежьте зубчики чеснока. Добавьте чеснок на сковородку.

Шаг 7. Блюдо приправьте паприкой и добавьте соль по вкусу, перемешайте и накройте сковороду крышкой.

Шаг 8. Готовьте сердечки в течение 25 минут.

Шаг 9. Куриные сердечки с чесноком на сковороде получаются вкусными и мягкими, подавайте их в горячем виде с легким гарниром Приятного аппетита!

Куриные сердечки с овощами на сковороде

Куриные сердечки с овощами на сковороде – это замечательное питательное и сочное блюдо для обеда или ужина. В качестве дополнения к субпродуктам можно использовать любые, имеющиеся в наличие овощи. Летом, конечно, состав блюда будет особенно богат и разнообразен.

Время готовки: 75 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Паста томатная – 3 ст.л.

Сердечки куриные – 500 гр.

Перец болгарский сладкий – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу

Огурцы маринованные – 2 шт.

Масло растительное – для жарки

Перец черный молотый – по вкусу

Морковка – 3 шт.

Зелень – по вкусу

Сахар – 1 щепотка

Лук репчатый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте куриные сердечки прохладной водой и замочите на полчаса.

Шаг 2. Просушите сердечки на бумажных полотенцах и разрежьте пополам.

Шаг 3. Прогрейте сковороду, влейте растительное масло и обжарьте на нем сердечки до изменения цвета. После этого накройте сковороду крышкой и продолжайте готовить на медленном огне.

Шаг 4. Очистите и помойте все овощи. Нарежьте лук полукольцами, морковку тонкими брусками, а чеснок мелкими кубиками.

Шаг 5. На отдельной сковороде обжарьте лук с чесноком до мягкости. Затем добавьте морковку и готовьте еще 10-12 минут.

Шаг 6. Далее к овощам добавьте томатную пасту, перемешайте. Через 20-25 минут от момента начала тушения сердечек, выложите к ним овощную зажарку. Продолжайте готовить блюдо 10 минут.

Шаг 7. Сладкий болгарский перец и маринованные огурцы нарежьте соломкой.

Шаг 8. Нарезанные овощи добавьте на сковороду к сердечкам. Также посолите и приправьте блюдо, перемешайте и тушите еще 10 минут. Готовое блюдо посыпьте рубленой зеленью.

Шаг 9. Подавать тушеные куриные сердечки с овощами можно как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

Тушеные куриные сердечки с картошкой на сковороде

Тушеные куриные сердечки с картошкой на сковороде – это абсолютно самодостаточное блюдо, которым можно досыта накормить всю семью. По своему вкусу дополнить блюдо можно сладким болгарским перцем или шампиньонами, получится еще вкуснее.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Сердечки куриные – 400-500 гр.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Соль – по вкусу

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – для украшения

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные сердечки разрежьте пополам или на четвертинки, удалите остатки крови, жир и сосуды. Затем промойте их под краном и откиньте на дуршлаг. Очистите от шелухи репчатый лук, обмойте его и нарежьте полукольцами.

Шаг 2. В разогретую сковороду влейте 3-4 столовые ложки растительного масла и выложите сердечки вместе с луком. Жарьте их, пока лук не подзолотится, посолите, приправьте молотым перцем и паприкой.

Шаг 3. Далее влейте кипяток, чтобы его уровень превышал сердечки на 2 сантиметра. Доведите воду до кипения.

Шаг 4. Картофель почистите, помойте и нарежьте кубиками. Добавьте нарезку на сковороду к сердечкам и луку. При необходимости долейте еще немного воды и томите блюдо на умеренном огне до готовности картофеля.

Шаг 5. Когда картофель станет мягким, попробуйте блюдо на вкус и при необходимости досолите. Всыпьте рубленую зелень и аккуратно перемешайте сердечки и картофель.

Шаг 6. Великолепное питательное блюдо из куриных сердечек и картофеля для всей семьи готово. Приятного аппетита!

Куриные сердечки с майонезом

Куриные сердечки с майонезом – это наверное, проще блюда и придумать нельзя. Субпродукты хозяйки очень часто включают в рацион питания. Потому что они не только вкусные, но и полезные для организма. К тому же, это хороший способ разнообразить домашнее меню.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 300 гр.

Вода – 150 мл.

Лист лавровый – 2-3 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки

Соль – 3 щепотки

Перец черный молотый – 2 щепотки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Шаг 2. Помойте куриные сердечки в прохладной воде. Затем замочите на 20-30 минут, чтобы избавится от остатков крови.

Шаг 3. Поставьте на огонь сковороду с высокими бортиками. Просушите ее и влейте растительное масло. Выложите на разогретую поверхность сердечки, посолите и приправьте их по вкусу.

Шаг 4. Жарьте сердечки в течение 10 минут до румяных бочков под крышкой. После этого влейте кипяченую воду и тушите субпродукты в течение получаса.

Шаг 5. После этого добавьте к сердечкам майонез, перемешайте и жарьте их еще 3-5 минут.

Шаг 6. Как только сердечки подрумянятся со всех сторон, можно снимать сковороду с огня.

Шаг 7. Готовые сердечки с майонезом можно подавать на стол с гарниром и без него. Приятного аппетита!

Тушеные куриные сердечки с макаронами

Тушеные куриные сердечки с макаронами – это отличное блюдо, которое может стать дежурным. Оно вкусное, питательное, простое и бюджетное. Тушеные куриные сердечки входят в разряд таких рецептов, в которых основное блюдо и гарнир к нему готовятся сразу в одной емкости.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Морковка – 150 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Соль – по вкусу

Сердечки куриные – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Макароны – 250 гр.

Зелень – 1-2 ветки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте необходимые овощи: куриные сердечки и макароны из твердых сортов пшеницы.

Шаг 2. Куриные сердечки разрежьте пополам и хорошенько вымойте, срежьте жировые прослойки.

Шаг 3. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите куриные сердечки и обжарьте их на среднем огне со всех сторон.

Шаг 4. Очистите и помойте лук и морковку. Лук нарежьте кубиками, а морковку натрите на крупной терке.

Шаг 5. Добавьте измельченные овощи к сердечкам.

Шаг 6. Также выложите томатную пасту и влейте стакан горячей воды.

Шаг 7. Перемешайте содержимое сковороды, накройте ее крышкой и тушите в течение 15-20 минут на умеренном огне.

Шаг 8. Далее всыпьте макароны, блюдо посолите и приправьте перцем по вкусу.

Шаг 9. Жидкости в сковороде должно быть столько, чтобы она полностью покрывала макароны, для этого долейте еще горячей воды.

Шаг 10. Сковороду накройте крышкой и готовьте блюдо на небольшом огне 15 минут.

Шаг 11. При подаче куриные сердечки с макаронами можно украсить веточками свежей зелени. Приятного аппетита!