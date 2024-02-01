Портал про города-курорты | Perekop

Куриные сердечки на сковороде

На чтение: 12 минут
Куриные сердечки на сковороде

Куриные сердечки на сковороде – это блюдо, которое готовится в два счета и всегда получается нежным и вкусным. Субпродукты не менее полезны и питательны, чем мясо, но времени и сил на их приготовление уходит в разы меньше. К тому же на сковороде сделать вкусное блюдо из куриных сердечек можно множеством способов, в статье вы сможете подобрать рецепт под любые запросы и кулинарные навыки.

Куриные сердечки на сковороде с луком и морковью

Куриные сердечки на сковороде с луком и морковью – это один из самых популярных рецептов. Овощи добавляют блюду сочности и делают его вполне самодостаточным. Для легкого ужина куриные сердечки с луком и морковью можно подать без всякого гарнира.

Куриные сердечки на сковороде

Ингредиенты –+5 порц.

  • Куриное сердце 1 кг
  • Морковь 1 шт.
  • Масло растительное  для жарки
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Перец чёрный молотый 2 щепотки
  • Соль 1 ч.л.
  • Сметана 3 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Куриные сердечки на сковороде

    Куриные сердечки на сковороде готовятся очень просто. Из этого небольшого списка продуктов получится отменное горячее блюдо для обеда или ужина. Хорошенько вымойте сердечки, удалите сосуды, сгустки крови и жир.

  2. Куриные сердечки на сковороде

    Прогрейте сковороду, влейте растительное масло и выложите подготовленные сердечки. Посолите их и тушите на умеренном огне в течение 15 минут.

  3. Куриные сердечки на сковороде

    Очистите и помойте репчатый лук, нарежьте его мелкими кубиками.

  4. Куриные сердечки на сковороде

    Очистите морковку, срежьте кончики с двух сторон, помойте и натрите на крупной терке.

  5. Куриные сердечки на сковороде

    Измельченные овощи обжарьте на другой сковородке на небольшом количестве растительного масла в течение 10 минут.

  6. Куриные сердечки на сковороде

    Обжаренные овощи переложите на сковородку с куриными сердечками, перемешайте и продолжайте готовить 10 минут. По вкусу добавьте молотый перец, а также свои любимые специи. Если в емкости окажется мало жидкости, то долейте немного воды.

  7. Куриные сердечки на сковороде

    Добавьте к сердечкам и овощам сметану, перемешайте и доведите блюдо до кипения, тушите на слабом огне 5-7 минут.

  8. Куриные сердечки на сковороде

    Великолепные куриные сердечки на сковороде с луком и морковью готовы, подберите к ним гарнир на свое усмотрение. Приятного аппетита!

Куриные сердечки в сливочном соусе на сковороде

Куриные сердечки в сливочном соусе на сковороде – это нежное и вкусное блюдо, которое также можно включать в детское меню. Субпродукты весьма полезны для организма, они содержат большое количество железа, белка и витаминов группы В.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Сливки – 300 мл.
  • Сердечки куриные – 600 гр.
  • Масло растительное – для жарки
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промойте сердечки проточной водой, удалите жир, сосуды и пленочки.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Очистите головку репчатого лука и нарежьте ее четвертинками колец.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. В хорошо разогретую сковороду влейте немного растительного масла, выложите луковую нарезку и пассируйте ее до мягкости несколько минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Затем к обжаренному луку добавьте сердечки, перемешайте и жарьте все вместе в течение 10 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. В сковородку влейте горячую воду в таком количестве, чтобы она полностью покрыла сердечки. Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо в течение получаса. За 5 минут до окончания тушения посолите и приправьте сердечки.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. Затем налейте в сковороду сливки, перемешайте и доведите до кипения.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 7. Далее добавьте по желанию рубленую зелень, протушите блюдо 5-7 минут и готово.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 8. Подавать тушеные в сливочном соусе куриные сердечки можно с любым гарниром из картофеля или вареных круп. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Куриные сердечки в сметане на сковороде

Куриные сердечки в сметане на сковороде – это питательное и легкое в приготовлении блюдо. Его вполне можно включать в ежедневный рацион питания и подавать каждый раз с разнообразными гарнирами из картофеля, макарон, круп или овощей.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Сметана – 100 гр.
  • Сердечки куриные – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое. Очистите и помойте луковицу. Затем мелко ее нарежьте.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Поставьте на огонь сковороду, растопите в ней сливочное масло. Выложите измельченный лук и жарьте его в течение 3 минут, помешивая.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. Помойте проточной водой куриные сердечки. Затем каждое разрежьте на 4 части. Выложите нарезку на сковороду к луку, перемешайте и жарьте в течение 20 минут. Посолите и приправьте блюдо по вкусу.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Выложите на сковородку к луку и сердечкам сметану, перемешайте и тушите без крышки в течение 10 минут на среднем огне.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. После приготовления куриные сердечки в сметане можно сразу подавать на обед или ужин с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Куриные сердечки по-корейски в соевом соусе

Куриные сердечки по-корейски в соевом соусе – это блюдо с необычным пикантным вкусом. Перед приготовлением куриные сердечки необходимо зачистить от жира, трубочек аорт и сгустков крови. Это самый кропотливый этап приготовления, в остальном процесс простой и понятный.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Соус соевый – 3 ст.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сердечки куриные – 600 гр.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С сердечек срежьте жир, очистите их от сгустков крови и удалите сосуды.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Переложите сердечки в миску с водой и хорошенько их промойте.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. Затем слейте воду, ополосните под краном и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Вымытые сердечки переложите в миску, добавьте к ним соль, молотый перец и муку, перемешайте.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Просушите на плите сковородку и влейте растительное масло. Затем на раскаленную поверхность выложите сердечки. Обжарьте их на сильном огне со всех сторон в течение 15 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. Затем добавьте пару столовых ложек воды, накройте сковороду крышкой и тушите сердечки еще 15 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. После этого влейте соевый соус, перемешайте и продолжайте готовить еще 5 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 7. Готовые куриные сердечки в соевом соусе переложите на тарелку и подавайте в горячем виде на стол. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Сочные и мягкие тушеные куриные сердечки с луком

Сочные и мягкие тушеные куриные сердечки с луком – это очень вкусная вариация приготовления субпродуктов. Сердечки – это те продукты, которые готовятся очень быстро и их практически невозможно испортить. Поэтому, если перед вами стоит задача быстро и вкусно накормить семью, то этот рецепт для вас.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Сердечки куриные – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Специи – 0,3 ч.л.
  • Укроп – для подачи
  • Масло растительная – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала необходимо подготовить субпродукты. Очистите сердечки от жира, сгустков крови и сосудов, затем тщательно вымойте их проточной водой. Далее переложите сердечки в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 15 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Очистите от шелухи репчатый лук, помойте и нарежьте его полукольцами.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. На разогретую сковороду влейте растительное масло. Обжарьте на нем сердечки вместе с луком.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Посолите и добавьте свои любимые специи, перемешайте и готовьте блюдо на умеренном огне в течение 20 минут под крышкой. Без варки сердечки жарятся 40-45 минут. Время от времени помешивайте сердечки.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. Затем откройте сковороду и готовьте сердечки на сильном огне в течение 5 минут, чтобы они подрумянились.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. Сердечки с луком получаются очень вкусными, их можно подать на стол с гарниром из каш или овощей. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Куриные сердечки с чесноком на сковороде

Куриные сердечки с чесноком на сковороде – это бюджетное блюдо, которое можно подать с любым гарниром. Сердечки, приготовленные таким способом получаются вкусными и мягкими. Такой рецепт придется по вкусу тем, кто предпочитает жареные продукты, а не тушеные в подливке.

Время готовки: 45 мин

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Сердечки куриные – 600 гр.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сердечки разрежьте вдоль пополам, промойте от сгустков крови и срежьте жир.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Переложите сердечки в миску, залейте их соевым соусом.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. Также влейте в миску оливковое масло, перемешайте сердечки и оставьте на 20 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Влейте на сковороду растительное масло и подождите, пока оно хорошо разогреется. Затем выложите сердечки и обжарьте их на сильном огне в течение 5 минут, помешивая лопаткой.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. Очищенную луковицу нарежьте тонкими полукольцами и добавьте ее на сковороду к сердечкам. Перемешайте и продолжайте жарить на умеренном огне в течение 10 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. После этого очистите и нарежьте зубчики чеснока. Добавьте чеснок на сковородку.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 7. Блюдо приправьте паприкой и добавьте соль по вкусу, перемешайте и накройте сковороду крышкой.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 8. Готовьте сердечки в течение 25 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 9. Куриные сердечки с чесноком на сковороде получаются вкусными и мягкими, подавайте их в горячем виде с легким гарниром Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Куриные сердечки с овощами на сковороде

Куриные сердечки с овощами на сковороде – это замечательное питательное и сочное блюдо для обеда или ужина. В качестве дополнения к субпродуктам можно использовать любые, имеющиеся в наличие овощи. Летом, конечно, состав блюда будет особенно богат и разнообразен.

Время готовки: 75 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Сердечки куриные – 500 гр.
  • Перец болгарский сладкий – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Морковка – 3 шт.
  • Зелень – по вкусу
  • Сахар – 1 щепотка
  • Лук репчатый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте куриные сердечки прохладной водой и замочите на полчаса.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Просушите сердечки на бумажных полотенцах и разрежьте пополам.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. Прогрейте сковороду, влейте растительное масло и обжарьте на нем сердечки до изменения цвета. После этого накройте сковороду крышкой и продолжайте готовить на медленном огне.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Очистите и помойте все овощи. Нарежьте лук полукольцами, морковку тонкими брусками, а чеснок мелкими кубиками.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. На отдельной сковороде обжарьте лук с чесноком до мягкости. Затем добавьте морковку и готовьте еще 10-12 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. Далее к овощам добавьте томатную пасту, перемешайте. Через 20-25 минут от момента начала тушения сердечек, выложите к ним овощную зажарку. Продолжайте готовить блюдо 10 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 7. Сладкий болгарский перец и маринованные огурцы нарежьте соломкой.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 8. Нарезанные овощи добавьте на сковороду к сердечкам. Также посолите и приправьте блюдо, перемешайте и тушите еще 10 минут. Готовое блюдо посыпьте рубленой зеленью.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 9. Подавать тушеные куриные сердечки с овощами можно как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Тушеные куриные сердечки с картошкой на сковороде

Тушеные куриные сердечки с картошкой на сковороде – это абсолютно самодостаточное блюдо, которым можно досыта накормить всю семью. По своему вкусу дополнить блюдо можно сладким болгарским перцем или шампиньонами, получится еще вкуснее.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сердечки куриные – 400-500 гр.
  • Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – 3-4 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные сердечки разрежьте пополам или на четвертинки, удалите остатки крови, жир и сосуды. Затем промойте их под краном и откиньте на дуршлаг. Очистите от шелухи репчатый лук, обмойте его и нарежьте полукольцами.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. В разогретую сковороду влейте 3-4 столовые ложки растительного масла и выложите сердечки вместе с луком. Жарьте их, пока лук не подзолотится, посолите, приправьте молотым перцем и паприкой.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. Далее влейте кипяток, чтобы его уровень превышал сердечки на 2 сантиметра. Доведите воду до кипения.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Картофель почистите, помойте и нарежьте кубиками. Добавьте нарезку на сковороду к сердечкам и луку. При необходимости долейте еще немного воды и томите блюдо на умеренном огне до готовности картофеля.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. Когда картофель станет мягким, попробуйте блюдо на вкус и при необходимости досолите. Всыпьте рубленую зелень и аккуратно перемешайте сердечки и картофель.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. Великолепное питательное блюдо из куриных сердечек и картофеля для всей семьи готово. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Куриные сердечки с майонезом

Куриные сердечки с майонезом – это наверное, проще блюда и придумать нельзя. Субпродукты хозяйки очень часто включают в рацион питания. Потому что они не только вкусные, но и полезные для организма. К тому же, это хороший способ разнообразить домашнее меню.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Сердечки куриные – 300 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Лист лавровый – 2-3 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки
  • Соль – 3 щепотки
  • Перец черный молотый – 2 щепотки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Помойте куриные сердечки в прохладной воде. Затем замочите на 20-30 минут, чтобы избавится от остатков крови.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. Поставьте на огонь сковороду с высокими бортиками. Просушите ее и влейте растительное масло. Выложите на разогретую поверхность сердечки, посолите и приправьте их по вкусу.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Жарьте сердечки в течение 10 минут до румяных бочков под крышкой. После этого влейте кипяченую воду и тушите субпродукты в течение получаса.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. После этого добавьте к сердечкам майонез, перемешайте и жарьте их еще 3-5 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. Как только сердечки подрумянятся со всех сторон, можно снимать сковороду с огня.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 7. Готовые сердечки с майонезом можно подавать на стол с гарниром и без него. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Тушеные куриные сердечки с макаронами

Тушеные куриные сердечки с макаронами – это отличное блюдо, которое может стать дежурным. Оно вкусное, питательное, простое и бюджетное. Тушеные куриные сердечки входят в разряд таких рецептов, в которых основное блюдо и гарнир к нему готовятся сразу в одной емкости.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Морковка – 150 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – по вкусу
  • Сердечки куриные – 300 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки
  • Макароны – 250 гр.
  • Зелень – 1-2 ветки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте необходимые овощи: куриные сердечки и макароны из твердых сортов пшеницы.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 2. Куриные сердечки разрежьте пополам и хорошенько вымойте, срежьте жировые прослойки.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 3. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите куриные сердечки и обжарьте их на среднем огне со всех сторон.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 4. Очистите и помойте лук и морковку. Лук нарежьте кубиками, а морковку натрите на крупной терке.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 5. Добавьте измельченные овощи к сердечкам.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 6. Также выложите томатную пасту и влейте стакан горячей воды.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 7. Перемешайте содержимое сковороды, накройте ее крышкой и тушите в течение 15-20 минут на умеренном огне.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 8. Далее всыпьте макароны, блюдо посолите и приправьте перцем по вкусу.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 9. Жидкости в сковороде должно быть столько, чтобы она полностью покрывала макароны, для этого долейте еще горячей воды.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 10. Сковороду накройте крышкой и готовьте блюдо на небольшом огне 15 минут.

Куриные сердечки на сковороде

Шаг 11. При подаче куриные сердечки с макаронами можно украсить веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на сковороде

Что будем искать? Например,Человек