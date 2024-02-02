Захотелось сладенького? На пирог хватит всего 10 минут

Этот пирог может появиться на столе уже через 30-40 минут и порадовать и вас, и ваших гостей.

В четверг, 1 февраля, мир отмечал интересный и вкусный праздник — Международный день десерта. Его основал американский кондитер и блогер Энджи Дадли в 2008 году. Именно в этот день он представил свой десерт под названием кейк-поп — конфета на палочке, аналог известного чупа-чупса. Поэтому, почему бы нам с вами не отпраздновать этот день и не побаловать себя хорошим десертом — пирогом, на приготовление которого достаточно потратить 10 минут и полчаса на доведение его в духовке.

Готовить пирог можно с любым вареньем или джемом. Мягкий, нежный, он тает во рту — иначе говоря, идеален к чаю.

Ингредиенты:

3 средних яйца;

8 г ванильного сахара или 1 пакетик ванилина;

щепотка соли;

150 г сахара;

120 мл растительного масла;

150 г йогурта без добавок;

15 г разрыхлителя;

290 г муки;

любое варенье или джем.

В миску разбейте яйца, добавьте сахар, ванилин, щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара. Затем влейте масло и йогурт, взбейте еще раз.

Понемногу начните добавлять муку с разрыхлителем. Размешивайте венчиком. Тесто получится жидким, вязким.

Перелейте 1/3 теста в форму. Сверху распределите варенье или джем.

Залейте еще 1/3 теста. Разровняйте и перемешайте тесто с вареньем.

Добавьте еще варенье и оставшееся тесто. Распределите вилкой, чтобы получились узоры.

Выпекать при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Пирог будет очень пышным и нежным.

Приятного аппетита!