Как появились котлеты по-киевски: правильный рецепт приготовления

Это сочные и ароматные котлеты, которые обязательно должны содержать внутри кусочек масла.

Как и многие другие блюда, у них есть своя история происхождения, которая начинается еще в XIX веке.

Изначально котлеты по-киевски назывались «котлетами по-голландски», так как голландский шеф-повар Феликс Лемер был первым, кто придумал добавлять масло в середину котлеты.

Но уже после революции 1917 года ресторан «Славянка» переименовал блюдо в «котлеты по-киевски», отсылая на этими словами к столице Украины.

С тех пор этот рецепт стал одним из самых популярных и любимых не только среди украинцев, но и за её пределами.

История возникновения блюда

Котлеты по-киевски — это одно из самых известных блюд украинской кухни, которое пользуется популярностью во всем мире. История возникновения этого блюда не совсем ясна, но существует несколько версий.

Одна из версий гласит, что первые котлеты по-киевски были приготовлены в ресторане «Киев» в конце XIX века.

Они были изобретены шеф-поваром ресторана, который хотел создать новое и оригинальное блюдо для своих клиентов. Как говорят легенды, он случайно нашел способ запечь целый кусок масла внутри каждой котлеты и тем самым придал им неповторимый аромат и сочность.

Другая версия гласит, что котлеты по-киевски были созданы еще в XVIII-XIX веках казаками на Украине. Они использовали мясо различных животных (курицу, свинину или говядину), обертывали его сливочным масло и запекали до золотистой корочки.

Независимо от того, как появились котлеты по-киевски, это блюдо стало символом украинской кухни и пользуется огромной популярностью во всем мире

Рецепт котлет по-киевски

Несмотря на свое название, эти котлеты не имеют никакого отношения к городу Киеву, а были придуманы в ресторане «Москва» в Москве в конце XIX века.

Рецепт котлет по-киевски довольно простой. Начинка состоит из сливочного масла и зелени (обычно используют петрушку или укроп), которые заворачиваются в кусок мяса (обычно используют куриную грудку), рассказывает Архипова Юлия.

После этого мясо обматывается яйцом и панировочными сухарями и жарится на сковороде до золотистой корочки.

Однако, чтобы получить настоящие котлеты по-киевски, нужно уделить особое внимание процессу приготовления начинки. Сливочное масло должно быть комнатной температуры и хорошо перемешано с зеленью для создания однородной текстуры. Кусок мяса нужно хорошенько отбить, чтобы он стал тоньше и лучше пропитался начинкой.

Готовые котлеты по-киевски подаются на стол с зеленью и лимонными дольками. Также, к ним можно подать картофельное пюре или овощной гарнир.

Популярность котлет по-киевски в мировой кухне

Сегодня котлеты по-киевски можно встретить в ресторанах и кафе по всему миру. Многие шеф-повара адаптировали этот рецепт под свою кухню, добавляя различные ингредиенты или изменяя способ приготовления.

Изначально котлеты по-киевски готовились из цельного куриного филе, которое обволакивалось сливочным маслом и затем обжаривалось во фритюре. Сегодня некоторые шеф-повара предпочитают использовать для приготовления более легкий ингредиент — индейку или телятину.

Несмотря на то, что рецепт котлет по-киевски может быть изменен, оригинальный рецепт остается популярным и любимым многими. Это блюдо не только вкусное, но и насыщенное историческими событиями и культурой Украины.

Вариации блюда в разных странах

Первоначально готовились эти котлеты совсем не так, как мы привыкли видеть сегодня. В разных странах мира существуют свои вариации этого блюда.

В России и Белоруссии котлеты по-киевски готовятся без начинки, но с добавлением луковой шелухи для придания аромата. В Польше есть версия этого блюда под названием «szaszyki po kijowsku», которые готовятся на шпажках со слоями мяса, грибами и брынзой.

В США и Канаде котлеты по-киевски стали популярными благодаря иммигрантам из Украины и России. Там они часто подаются с соусом или жареным луком. В Европе нашли свое распространение «куриные рулеты», которые являются аналогом котлет по-киевски.

Несмотря на различные вариации, котлеты по-киевски остаются незаменимым блюдом украинской кухни и пользуются большой популярностью во всем мире.

Советы по приготовлению и подаче котлет по-киевски

Чтобы приготовить котлеты по-киевски, необходимо тщательно отбить куриную грудку до толщины около 1 см и нарезать ее на порции. Затем каждый кусок нужно обернуть в слой сливочного масла и зеленой петрушки или укропа, а затем обмакнуть в яйцо и панировочные сухари.

Для лучшей подачи можно дополнительно украсить блюдо свежей зеленью или ломтиками цитрусовых. Котлеты по-киевски прекрасно сочетаются с любыми гарнирами: от жареного картофеля до риса или овощей на гриле.

Важный нюанс: чтобы котлеты получились сочными и аппетитными, при жарке нужно использовать достаточное количество масла и не пережаривать блюдо. При правильном приготовлении котлеты по-киевски станут настоящей изюминкой любого обеда или ужина.

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Проверено редакцией