В 10 раз вкуснее, чем с тестом: готовим сказочный пирог с рисом и курицей

Для того, чтобы испечь вкусный пирог не обязательно замешивать тесто. Ведь корж получится и из риса.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот пирог получится вкусным, ароматным и сытным. Кроме этого, он не требует много времени на приготовление.

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Пирог из риса

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 стакана риса;

– 2 куриных филе;

– 3 луковицы;

– 150 граммов грибов;

– 2 яйца;

– 100 граммов пармезана;

– 200 граммов моцареллы;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Рис сварите до полной готовности. Смешайте его с яйцами, натертым пармезаном и твердым сыром. Сформируйте из риса корж в смазанной форме. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут до румяности. Тем временем отварите куриное филе и порвите его на волокна. Лук обжарьте с грибами до полной готовности. Смешайте куриное филе с луком и грибами и добавьте нарезанную моцареллу. Выложите начинку на рис и запекайте 10 минут.

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