ГлавнаяРецептыВ 10 раз вкуснее, чем с тестом: готовим сказочный пирог с рисом и курицей В 10 раз вкуснее, чем с тестом: готовим сказочный пирог с рисом и курицей На чтение: 1 минута Для того, чтобы испечь вкусный пирог не обязательно замешивать тесто. Ведь корж получится и из риса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот пирог получится вкусным, ароматным и сытным. Кроме этого, он не требует много времени на приготовление. Будет вкусно Вы забудете о борще и бульоне: готовим роскошную солянку с охотничьими колбасками Пирог из риса Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 стакана риса; – 2 куриных филе; – 3 луковицы; – 150 граммов грибов; – 2 яйца; – 100 граммов пармезана; – 200 граммов моцареллы; – 100 граммов твердого сыра; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Рис сварите до полной готовности. Смешайте его с яйцами, натертым пармезаном и твердым сыром. Сформируйте из риса корж в смазанной форме. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут до румяности. Тем временем отварите куриное филе и порвите его на волокна. Лук обжарьте с грибами до полной готовности. Смешайте куриное филе с луком и грибами и добавьте нарезанную моцареллу. Выложите начинку на рис и запекайте 10 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить курочку кордон блю. Поделитесь с друзьями