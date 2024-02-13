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В 10 раз вкуснее, чем с тестом: готовим сказочный пирог с рисом и курицей

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В 10 раз вкуснее, чем с тестом: готовим сказочный пирог с рисом и курицей

Для того, чтобы испечь вкусный пирог не обязательно замешивать тесто. Ведь корж получится и из риса.

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Этот пирог получится вкусным, ароматным и сытным. Кроме этого, он не требует много времени на приготовление.

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Пирог из риса

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 стакана риса;
– 2 куриных филе;
– 3 луковицы;
– 150 граммов грибов;
– 2 яйца;
– 100 граммов пармезана;
– 200 граммов моцареллы;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Рис сварите до полной готовности.
  2. Смешайте его с яйцами, натертым пармезаном и твердым сыром.
  3. Сформируйте из риса корж в смазанной форме. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут до румяности.
  4. Тем временем отварите куриное филе и порвите его на волокна.
  5. Лук обжарьте с грибами до полной готовности.
  6. Смешайте куриное филе с луком и грибами и добавьте нарезанную моцареллу.
  7. Выложите начинку на рис и запекайте 10 минут.

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