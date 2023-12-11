Чаще всего хозяйки или маринуют, или запекают скумбрию с лимоном к праздничному столу. Однако ее можно приготовить и намного интереснее. К примеру, нарядная закуска из скумбрии с черносливом обязательно покорит своим вкусом и видом всех приглашенных гостей. А по-другому и быть не может, так как выглядит она просто роскошно.

Рецепт этого рыбного блюда довольно необычный. Готовится такая холодная закуска в духовом шкафу. Просто выкладываете слоями все необходимые компоненты и запекаете их, а затем отправляете блюдо охлаждаться. По истечении 8 часов из холодильника уже можно будет доставать вкуснятину.

Закуска из скумбрии с черносливом: секрет успеха блюда

Благодаря быстрорастворимому желатину, который используется во время приготовления, вы получите отменное рыбное блюдо, что прекрасно держит форму. Филе скумбрии не развалится при нарезке закуски. К тому же оно получится невероятно сочным.

Ингредиенты

Скумбрия2 шт. Морковь2 шт. Лук1 шт. Укроп0,25 пуч. Петрушка0,25 пуч. Чернослив100 г Кориандр2 щеп. Желатин2 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Приправа для рыбы1 ч. л. Молоко200 мл Яйцо2 шт.

Приготовление

Берем рыбу. Отрезаем голову, хвост и плавники. Удаляем все внутренности. Разделываем скумбрию на филе.Очищаем 1 морковку. Нарезаем овощ на кружочки. Выкладываем морковь первым слоем в форму, которая застелена пергаментом, смазанным сливочным маслом. Сверху помещаем 2 филе скумбрии. Слегка присаливаем их. Приправляем филе черным перцем и кориандром. Посыпаем рыбу 1 ч. л. быстрорастворимого желатина.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Промываем укроп и петрушку. Обсушиваем их и измельчаем. Очищаем оставшуюся морковь. Натираем ее на терке. Мелко нарезаем чернослив.Помещаем на скумбрию половину моркови, зелени, лука и чернослива, чередуя слои. Сверху выкладываем оставшиеся филе скумбрии. Солим рыбу, перчим и присыпаем желатином. Потом снова выкладываем слоями зелень, лук, чернослив и натертую морковь.Готовим заливку. В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем 1 щеп. соли, черный перец и приправу для рыбы. Взбиваем всё. Вливаем молоко. Тщательно перемешиваем.Заливаем яично-молочной смесью содержимое формы для выпекания, равномерно ее распределяя. Разогреваем духовку до 180 градусов. Отправляем в нее форму на 1 час. Достаем блюдо из духового шкафа. Даем закуске полностью остыть при комнатной температуре. Затем убираем ее в холодильник на ночь.

Нарезать такую закуску из скумбрии рекомендуем сразу же перед гостями. Тогда они смогут в должной мере оценить ваши старания и непревзойденный вид этого рыбного блюда с черносливом и морковкой. Обязательно попробуйте приготовить столь аппетитную закуску, а потом поделитесь с нами своими впечатлениями.