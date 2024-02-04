ГлавнаяРецептыЛегко и быстро: рецепт лучшего блюда из капусты от суперфиналистки «МастерШеф» Легко и быстро: рецепт лучшего блюда из капусты от суперфиналистки «МастерШеф» На чтение: 1 минута Даже из обычной капусты можно приготовить вкусное и интересное блюдо. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом и убедитесь сами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суперфиналистка «МастерШеф» Ольга Рябенко рассказала, как сделать стейки из капусты. Особый соус сделает ее невероятной. Будет вкусно Рецепт, который точно получится: готовим идеальные картофельные зразы с квашеной капустой Рецепт стейков из капусты Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – капуста; – тимьян; – оливковое масло; – соль, перец по вкусу; – 20 граммов масла; – 1 столовая ложка меда; – половина столовой ложки унаги; – 50 граммов сыра фелата; – 50 граммов арахиса; – петрушка. Приготовление: Отрежьте из середины 2 куска капусты толщиной 2 сантиметра. Посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и добавьте тимьян. Заверните в фольгу и запекайте при температуре 200 градусов в течение 45 минут. На сковороде хорошо разогрейте масло, мед и унаги. Обжарьте капусту по 1 – 2 минуты с каждой стороны. Измельчите орехи и сыр и выложите сверху на капусту. Полейте оливковым маслом и притрусите петрушкой. Понравился рецепт? Узнайте секрет самого красного борща. Поделитесь с друзьями