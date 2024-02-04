Легко и быстро: рецепт лучшего блюда из капусты от суперфиналистки «МастерШеф»

Даже из обычной капусты можно приготовить вкусное и интересное блюдо. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом и убедитесь сами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Суперфиналистка «МастерШеф» Ольга Рябенко рассказала, как сделать стейки из капусты. Особый соус сделает ее невероятной.

Будет вкусно Рецепт, который точно получится: готовим идеальные картофельные зразы с квашеной капустой

Рецепт стейков из капусты

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– капуста;

– тимьян;

– оливковое масло;

– соль, перец по вкусу;

– 20 граммов масла;

– 1 столовая ложка меда;

– половина столовой ложки унаги;

– 50 граммов сыра фелата;

– 50 граммов арахиса;

– петрушка.

Приготовление:

Отрежьте из середины 2 куска капусты толщиной 2 сантиметра. Посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и добавьте тимьян. Заверните в фольгу и запекайте при температуре 200 градусов в течение 45 минут. На сковороде хорошо разогрейте масло, мед и унаги. Обжарьте капусту по 1 – 2 минуты с каждой стороны. Измельчите орехи и сыр и выложите сверху на капусту. Полейте оливковым маслом и притрусите петрушкой.

Понравился рецепт? Узнайте секрет самого красного борща.