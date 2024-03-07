Описание приготовления:
Для начинки ракушек из теста можно использовать любой вариант, но сегодня я предлагаю взять яйца, ветчину, плавленый сыр, немного чеснока и майонез — это отличный вариант для наполнения закуски. Основа будет хрустящая и слоистая, а вот начинка, напротив, нежная и аппетитная. Я уверенна, такая закуска придется по вкусу всем.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Тесто слоеное 300 Грамм
- Плавленый сыр 80 Грамм
- Ветчина 150 Грамм
- Майонез 40 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Куриные яйца отварные 2 Штуки
- Масло растительное 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
281 ккал
Калорийность
14 г
Белки
16 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закуска «Ракушки» из слоеного теста с начинкой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные яйца отварите вкрутую — 12 минут. После яйца остудите и почистите. Духовку разогрейте и установите температуру 180 градусов.
Слоеное тесто раскатайте немного и вырежьте небольшие по диаметру кружочки, можно при помощи бокала или стакана.
Выпекайте кружочки из теста 15-17 минут при температуре 180 градусов. После дайте им немного остыть.
Ветчину нарежьте небольшими кусочками и переложите в тарелку. Также натрите на мелкой терке вареные яйца, переложите в миску.
Сюда же натрите на мелкой терке плавленый сыр и зубчик чеснока.
Добавьте майонез, соль и перец можно добавить по своему вкусу.
Перемешайте все. Начинка готова.
Каждую заготовку из теста разрежьте вдоль, но не до конца. Наполните заготовку приготовленной начинкой. Подавайте закуску к столу.
Приятного аппетита!