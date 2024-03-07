Описание приготовления:

Для начинки ракушек из теста можно использовать любой вариант, но сегодня я предлагаю взять яйца, ветчину, плавленый сыр, немного чеснока и майонез — это отличный вариант для наполнения закуски. Основа будет хрустящая и слоистая, а вот начинка, напротив, нежная и аппетитная. Я уверенна, такая закуска придется по вкусу всем.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Тесто / Слоеное тесто Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Тесто слоеное 300 Грамм

Плавленый сыр 80 Грамм

Ветчина 150 Грамм

Майонез 40 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Куриные яйца отварные 2 Штуки

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

281 ккал

Калорийность

14 г

Белки

16 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска «Ракушки» из слоеного теста с начинкой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные яйца отварите вкрутую — 12 минут. После яйца остудите и почистите. Духовку разогрейте и установите температуру 180 градусов.

Слоеное тесто раскатайте немного и вырежьте небольшие по диаметру кружочки, можно при помощи бокала или стакана.

Выпекайте кружочки из теста 15-17 минут при температуре 180 градусов. После дайте им немного остыть.

Ветчину нарежьте небольшими кусочками и переложите в тарелку. Также натрите на мелкой терке вареные яйца, переложите в миску.

Сюда же натрите на мелкой терке плавленый сыр и зубчик чеснока.

Добавьте майонез, соль и перец можно добавить по своему вкусу.

Перемешайте все. Начинка готова.

Каждую заготовку из теста разрежьте вдоль, но не до конца. Наполните заготовку приготовленной начинкой. Подавайте закуску к столу.

Приятного аппетита!