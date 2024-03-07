Паста карбонара с беконом и сливками — это классическое итальянское блюдо, которое известно своим сливочным соусом, хрустящим беконом и тертым сыром пармезан. Это сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. Наши рецепты аппетитной пасты максимально приближены к классической вариации приготовления. Нам потребуется паста из твердых сортов пшеницы, бекон с копченым ароматом, сливки, яйца и твердый сыр. Для более насыщенного вкуса мы обжариваем бекон до хрустящей корочки, а для нежности добавляем сливки. Паста карбонара — это идеальное блюдо для быстрого и вкусного ужина. Оно понравится как взрослым, так и детям. Выберите вариант, наиболее подходящий для вас, и насладитесь настоящим итальянским вкусом!

Классическая паста карбонара с беконом и сливками

Классическая паста карбонара с беконом и сливками – это кушанье, которое элементарно готовится, но обладает неповторимым вкусом благодаря сочетанию соленого бекона и нежных сливок. Паста пропитывается ароматным соусом, создавая идеальное сочетание текстур и вкусов. Это обед или ужин, который утолит ваш голод и подарит вам незабываемый кулинарный опыт.

Ингредиенты –+2 порц.

Спагетти 70 гр.

Бекон 100 гр.

Чеснок 2 зуб.

Желток 2 шт.

Сливки 100 мл. (15%)

Сыр Чеддер 80 гр.

Базилик свежий по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 10 мин.

Как приготовить классическую пасту карбонара с беконом и сливками в домашних условиях? Первым делом в кипящей подсоленной воде отвариваем пасту. Снимаем шелуху с чеснока и мелко рубим зубцы, кубиками либо полосками нарезаем подкопченный бекон. Разогреваем сковородку и высыпаем измельченные компоненты, жарим на медленном огне 4-5 минут, часто помешивая. Для соуса в глубокую чашу отправляем яичные желтки и сливки. Засыпаем тертый сыр, соль и молотый перец – хорошенько перемешиваем. Макароны сливаем и перекладываем в сковородку к зажарке, размешиваем и прогреваем все вместе 2-3 минуты. Быстро смешиваем соус с содержимым жаропрочной посуды и убираем с конфорки, накрываем крышкой и даем постоять 5 минут. Классическая паста карбонара с беконом и сливками в домашних условиях готова! Блюдо сервируем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Классическая паста карбонара с беконом, сливками и сыром

Классическая паста карбонара с беконом, сливками и сыром – это блюдо, обогащенное сыром, который добавляет неповторимые вкусовые нотки и придает кушанью пикантность. Уникальность этого блюда проявляется в сочетании кремового соуса, сыра и легкой острой нотки бекона, создавая неповторимый гастрономический баланс.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Спагетти – 200 гр.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Яичный желток – 4 шт.

Сливки – 150 мл.

Пармезан – 50 гр.

Бекон – 120 гр.

Петрушка – 2 веточки

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные желтки и сливки отправляем в пиалу.

Шаг 2. Добавляем небольшую горсть тертого пармезана, молотый перец и соль.

Шаг 3. Тщательно взбалтываем венчиком.

Шаг 4. Указанное количество воды доводим до кипения и солим, забрасываем спагетти и отвариваем до готовности. Отвар сливаем.

Шаг 5. В сковороде раскаляем оливковое масло и быстро обжариваем до золотистости давленый чеснок, зубцы выбрасываем.

Шаг 6. В ароматное масло выкладываем кубики бекона.

Шаг 7. Мясной компонент подрумяниваем и добавляем рубленую зелень, перемешиваем.

Шаг 8. В сковороду выкладываем пасту, размешиваем состав.

Шаг 9. Переливаем в основной состав подготовленный соус и быстро мешаем, сразу же убираем с плиты, дабы яйца не свернулись.

Шаг 10. Подаем пасту, украсив остатками тертого пармезана. Готовьте и получайте удовольствие!

Паста карбонара с беконом, сливками и грибами

Паста карбонара с беконом, сливками и грибами – это оригинальное сочетание ингредиентов, которое придает классическому блюду карбонара изысканный вкус. Уникальность этого рецепта состоит в том, что грибы придают пасте неповторимый аромат и насыщенный вкус, делая это блюдо особенно аппетитным. Поэтому вы не устоите даже при соблюдении диеты!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Спагетти – 200 гр.

Бекон – 100 гр.

Грибы – 200 гр.

Пармезан – 150 гр.

Сливки – 150 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Лук репчатый – 2 шт.

Яичный желток – 3 шт.

Масло сливочное – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продуктовый набор выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. В сковородке растапливаем ломтик сливочного масла и в течение 30 секунд обжариваем пластины чеснока на большом огне.

Шаг 3. К чесноку высыпаем тонкие полоски бекона и при частом помешивании вытапливаем жир (2-3 минуты).

Шаг 4. Головку репчатого лука мелко нарезаем и обжариваем до прозрачности на растительном масле.

Шаг 5. Пассерованный лук перекладываем в ковшик, а на той же сковороде подрумяниваем пластины шампиньонов.

Шаг 6. К луку отправляем 100 миллилитров сливок, грибы и соль с перцем – томим на минимальном пламени 5-7 минут.

Шаг 7. Не теряя времени, займемся соусом: желтки перемешиваем с солью, черным перцем, тертым сыром и остатками сливок.

Шаг 8. Спагетти отвариваем и воду сливаем, быстро перемешиваем с нежным соусом и раскладываем по тарелкам. Сверху добавляем томленый лук с шампиньонами. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Карбонара с беконом, сливками и курицей

Карбонара с беконом, сливками и курицей – это блюдо, в котором бекон и нежные кусочки куриного мяса сочетаются с кремовыми сливками, создавая неповторимую текстуру и богатый вкус. Комбинация бекона, курицы и сливок создает необычную гармонию вкусов, которые порадуют даже самых искушенных гурманов.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Паста – 200-250 гр.

Филе куриное – 1 шт.

Бекон сырокопченый – 100 гр.

Сливки – 200 мл.

Помидоры – 1-2 шт.

Сыр твердых сортов – 40 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Травы итальянские – 1 ч.л.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу обдаем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами, мякоть режем на небольшие кубики.

Шаг 2. Бекон нарезаем тонкими лентами либо квадратиками.

Шаг 3. Снимаем шелуху с чеснока и мелко рубим зубцы.

Шаг 4. Раскаляем столовую ложку растительного масла в сковородке и подрумяниваем бекон с чесноком. Обжаренные компоненты выкладываем в чашу, а на сковороду отправляем мясо, доводим до готовности, солим и перчим. Возвращаем в огнеупорную посуду бекон.

Шаг 5. Согласно инструкции, отвариваем макароны.

Шаг 6. Мясные ингредиенты заливаем сливками, немного солим и увариваем до кипения и загустения.

Шаг 7. В соус выкладываем пасту, посыпаем ароматными травами и спустя минуту переходим к сервировке.

Шаг 8. Посыпаем порции тертым сыром, нарезанными помидорами и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Спагетти карбонара с беконом, сливками и яйцом

Спагетти карбонара с беконом, сливками и яйцом – это итальянское кушанье, в котором добавление яиц придает блюду неповторимый кремовый вкус и нежную текстуру, которая гармонично сочетается с ароматным беконом и сливками. Разнообразьте свой привычный рацион и приготовьте нечто невообразимо вкусное!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Спагетти – 120 гр.

Бекон – 60 гр.

Яичный желток – 2 шт.

Сыр твердый – 30 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Сливки – 70 мл.

Вода – 1,5 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На мелкие кусочки нарезаем ароматный бекон.

Шаг 2. В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем ломтики чеснока 40-60 секунд.

Шаг 3. Овощные дольки выбрасываем, высыпаем в оливковое масло бекон и жарим до румяности и хрусткости.

Шаг 4. При помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем сыр.

Шаг 5. Желтки переливаем в миску с высокими бортиками.

Шаг 6. Яичные желтки расколачиваем и смешиваем с сыром и сливками, слегка перчим.

Шаг 7. Отвариваем пасту, сливаем воду и отправляем макаронные изделия к золотистому бекону.

Шаг 8. Поливаем соусом и активно перемешиваем состав.

Шаг 9. Раскладываем аппетитную пасту по порционные тарелкам и начинаем трапезу. Приятного аппетита!

Сливочная паста карбонара с беконом и креветками

Сливочная паста карбонара с беконом и креветками отличается от классического варианта, добавлением сочных морепродуктов, которые придают блюду изысканный морской оттенок. Комбинация бекона и креветок позволяет насладиться сочным и насыщенным вкусом, который словно тает во рту. Сливочный соус делает эту пасту невероятно нежной и ароматной, становясь настоящим угощением для ценителей итальянской кухни.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Креветки – 500 гр.

Бекон – 200 гр.

Спагетти – 250 гр.

Пармезан – 100 гр.

Яичный желток – 3 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Сливки – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем и очищаем креветки, на мелкой терке измельчаем сыр.

Шаг 2. Жаропрочную посуду смазываем кусочком сливочного масла и высыпаем кубики бекона, подрумяниваем и перекладываем в другую емкость.

Шаг 3. На растопленном жиру готовим морепродукты до образования аппетитной корочки.

Шаг 4. В отдельной миске размешиваем желтки с добавлением тертого пармезана, сливок и небольшого количества соли с молотым перцем.

Шаг 5. Спагетти отвариваем в подсоленной воде, согласно инструкции на упаковке. Слив отвар, соединяем пасту с соусом, а после и с румяными креветками и беконом.

Шаг 6. Дополняем карбонару разносолами либо свежими овощами и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Карбонара со сливками и беконом без яиц

Карбонара с беконом и сливками без яиц – это рецепт, в котором не соблюдена классическая технология приготовления пасты карбонара. Это кушанье подойдет для тех дегустаторов, которые не употребляют в пищу продукты, не прошедшие тепловую обработку. Такую карбонару можно предложить даже детям, так как каждый из компонентов безопасен.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Спагетти – 150 гр.

Бекон – 120 гр.

Сливки – 50 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Чеснок гранулированный – 2 щепотки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются для готовки выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Воду доводим до кипения и солим, забрасываем пасту и провариваем 6-8 минут.

Шаг 3. Параллельно, репчатый лук очищаем и режем кубиками, пассеруем на растительном масле до красивого румяного оттенка.

Шаг 4. К луку высыпаем кубики бекона, приправляем гранулированным чесноком и жарим еще несколько минут.

Шаг 5. Для заправки активно смешиваем натертый на терке сыр со сливками.

Шаг 6. К румяным компонентам перекладываем готовые макароны, вливаем соус, солим и перчим – перемешиваем и прогреваем все вместе еще около 60 секунд.

Шаг 7. Кушанье сервируем, посыпаем зеленью и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Карбонара с беконом, сливками и помидорами

Карбонара с беконом, сливками и помидорами – это гармоничное сочетание компонентов, каждый из которых отлично дополняет и оттеняет друг друга. Добавив совсем немного овощей, паста становится в разы сочнее и ароматнее, обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Спагетти – 100 гр.

Бекон – 70 гр.

Черри – 3 шт.

Сливки 20% – 100 мл.

Пармезан – 60 гр.

Базилик – 5 веточек

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь наливаем воду в кастрюлю и доводим до кипения. Под струей воды ополаскиваем овощи и зелень.

Шаг 2. Черри разрезаем на 2-4 части в зависимости от размера, измельчаем бекон, базилик и натираем на терке сыр.

Шаг 3. В кипящую воду отправляем спагетти и отвариваем до состояния аль-денте, откидываем на дуршлаг.

Шаг 4. Ломтики бекона подрумяниваем на раскаленном растительном масле.

Шаг 5. К мясу добавляем помидоры, мешаем и прогреваем одну минуту, затем вливаем сливки, солим и перчим – томим еще 60 секунд.

Шаг 6. Выкладываем в аппетитный соус пасту, посыпаем базиликом и пармезаном – размешиваем и через 2 минуты убираем с плиты.

Шаг 7. Раскладываем блюдо по тарелкам и трапезничаем. Приятного аппетита!

Карбонара с беконом и сливками без сыра

Карбонара с беконом и сливками без сыра – это рецепт для тех, кто в принципе не любит сыр или для тех, у кого он попросту закончился. Исключив один из компонентов, блюдо не потеряет свои вкусовые характеристики и насыщенный аромат, поэтому не торопитесь бежать в магазин!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Спагетти – 400 гр.

Бекон сырокопченый – 200 гр.

Сливки – 200 мл.

Вода – 200 мл.

Сыр твердый – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – 2 зуб.

Приправа «Магги» для спагетти – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое, согласно списку, выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Воду доводим до кипения и солим, забрасываем пасту и отвариваем на 1-2 минуты меньше, чем указано в инструкции.

Шаг 3. Раскаляем растительное масло в сковороде и быстро подрумяниваем дольки чеснока, овощ выбрасываем, а на дно жаропрочной посуды высыпаем мелкие кусочки бекона, вытапливаем жир.

Шаг 4. К мясному ингредиенту переливаем воду и сливки, добавляем сухую специю – активно перемешиваем и доводим до кипения.

Шаг 5. В полученный соус перекладываем макаронные изделия, перемешиваем и через 1-2 минуты переходим к сервировке.

Шаг 6. Подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Карбонара с ветчиной и беконом в сливочном соусе

Карбонара с ветчиной и беконом в сливочном соусе – это блюдо на скорую руку, которое запросто станет для вас сбалансированным и вкусным приемом пищи, который удовлетворит всех членов вашей семьи. Минимум времени и затрат, а результат потрясающий!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Паста – 400 гр.

Бекон – 100 гр.

Ветчина – 200 гр.

Сливки – 300 мл.

Сыр твердый – 150 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Яйцо – 4 шт.

Масло оливковое – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отделяем белки от желтков, снимаем шелуху с чеснока и ополаскиваем зелень.

Шаг 2. В кипящей подсоленной воде отвариваем пасту до готовности и откидываем на дуршлаг. Параллельно соломкой режем ветчину и бекон, раскаляем растительное масло на сковородке.

Шаг 3. Быстро подрумяниваем чеснок, высыпаем мясные ингредиенты и доводим их до образования характерной корочки.

Шаг 4. Для соуса смешиваем тертый сыр со сливками и черным перцем. Обжаренные компоненты смешиваем с пастой и тонкой струйкой вливаем яично-сливочную смесь.

Шаг 5. Карбонару раскладываем по тарелкам, дополняем горстью сыра и зеленью – дегустируем. Приятного аппетита!