Вкусно, даже через экран. Обалденный рецепт из фарша и картошки на обед или ужин

Фарш вполне заменил обычное мясо на рынке. По цене фарш не особо сильно отличается от обычного куска свинины и говядины. Однако, не все любят изделия из фарша, предпочитая ему рубленое мясо.
Дело в том, что покупной фарш, который часто используется у современных кулинаров, не настолько сочный и вкусный, как фермерский. Магазинный продукт может долго лежать на витрине, что усугубляет его свежесть. Фермерский продукт, как правило, долго не залеживается, так как производится в небольшом объеме. При этом, из фермерского фарша всегда получаются сочные и вкусные котлеты, пироги и прочие блюда.
Расскажем, как вкусно приготовить картошку с фаршем.
Ингредиенты для картошки с фаршем:
- Фарш — 700 г;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Корень сельдерея — 100 г;
- Томатная паста — 70 г;
- Базилик — ½ ч.л.;
- Орегано — ½ ч.л.;
- Кориандр — щепотка;
- Молотый перец — щепотка;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — ½ ч.л.;
- Вода — 400 мл.
Приготовление картошки с фаршем:
Нарезаем лук, морковь и сельдерей маленьким кубиком. Обжариваем в сковороде на растительном масле сперва до прозрачности лука, затем добавляем сельдерей и морковь.
Обжариваем овощи 2 минуты, а потом добавляем фарш. Обжариваем фарш и овощи вместе до изменения цвета фарша. Не забываем разбивать большие комки.
В углубление в фарше выкладываем томатную пасту, слегка обжариваем и смешиваем с остальными ингредиентами. Высыпаем в смесь базилик, орегано, кориандр, молотый перец, соль, сахар.
Вливаем в фарш воду и продолжаем тушить под крышкой 30 минут.
Отвариваем до готовности очищенный картофель.
К фаршу можно нашинковать зубчики чеснока и добавить их за 5 минут до готовности.
Подают фарш с картофельным пюре или с целой вареной картошкой.