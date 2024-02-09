Вкусно, даже через экран. Обалденный рецепт из фарша и картошки на обед или ужин

Фарш вполне заменил обычное мясо на рынке. По цене фарш не особо сильно отличается от обычного куска свинины и говядины. Однако, не все любят изделия из фарша, предпочитая ему рубленое мясо.

Дело в том, что покупной фарш, который часто используется у современных кулинаров, не настолько сочный и вкусный, как фермерский. Магазинный продукт может долго лежать на витрине, что усугубляет его свежесть. Фермерский продукт, как правило, долго не залеживается, так как производится в небольшом объеме. При этом, из фермерского фарша всегда получаются сочные и вкусные котлеты, пироги и прочие блюда.

Расскажем, как вкусно приготовить картошку с фаршем.

Ингредиенты для картошки с фаршем:

Фарш — 700 г;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Корень сельдерея — 100 г;

Томатная паста — 70 г;

Базилик — ½ ч.л.;

Орегано — ½ ч.л.;

Кориандр — щепотка;

Молотый перец — щепотка;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — ½ ч.л.;

Вода — 400 мл.

Приготовление картошки с фаршем:

Нарезаем лук, морковь и сельдерей маленьким кубиком. Обжариваем в сковороде на растительном масле сперва до прозрачности лука, затем добавляем сельдерей и морковь.

Обжариваем овощи 2 минуты, а потом добавляем фарш. Обжариваем фарш и овощи вместе до изменения цвета фарша. Не забываем разбивать большие комки.

В углубление в фарше выкладываем томатную пасту, слегка обжариваем и смешиваем с остальными ингредиентами. Высыпаем в смесь базилик, орегано, кориандр, молотый перец, соль, сахар.

Вливаем в фарш воду и продолжаем тушить под крышкой 30 минут.

Отвариваем до готовности очищенный картофель.

К фаршу можно нашинковать зубчики чеснока и добавить их за 5 минут до готовности.

Подают фарш с картофельным пюре или с целой вареной картошкой.