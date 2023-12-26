Единственное, что может заставить гостей забыть об отсутствии холодца на праздничном столе, — аппетитное заливное из языка с горошком. Интересная подача и ни с чем несравнимый вкус сделают его главным гвоздем программы.

Помимо зеленого горошка, к говяжьему языку следует добавить консервированную кукурузу, а также отварную морковь. Они добавят яркие акценты. Что касается морковки, то ей мы рекомендуем придать форму цветка. Так блюдо выйдет ну уж очень красивым.

Как вкусно приготовить заливное из языка с горошком

Чтобы вам было легко чистить субпродукт, помните о небольшой хитрости. После варки говяжий язык следует залить холодной водой и оставить его до полного остывания. Затем вы очень быстро и легко сможете отделить шкурку.

Ингредиенты

Говяжий язык1,2 кг Лук1 шт. Морковь1 шт. Соль по вкусу Черный перец (горошком)5 шт. Лавровый лист3 шт. Желатин20 г Консервированная кукуруза30 г Горошек30 г

Приготовление

Тщательно промываем говяжий язык. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем язык водой. Жидкость должна полностью его покрывать.Доводим содержимое кастрюли до кипения. Затем снимаем образовавшуюся пену. Варим язык в течение 20–25 минут. Сливаем жидкость.Моем кастрюлю. Заливаем язык новой водой. Добавляем лавровый лист и горошинки черного перца. Очищаем морковь. Добавляем ее и луковицу в кастрюлю. После закипания варим язык в течение 2–3 часов. За 30 минут до готовности добавляем соль по вкусу. В небольшую емкость всыпаем желатин. Заливаем его холодной водой. Оставляем желатин для набухания на 15 минут при комнатной температуре.Достаем язык из бульона. Заливаем его холодной водой. Это нужно для того, чтобы было легче очистить субпродукт.Достаем из бульона перец, морковь и луковицу. Процеживаем его через сито. К набухшему желатину добавляем немного горячего бульона. Перемешиваем всё до однородной смеси. Затем вливаем ее в бульон. Хорошенько перемешиваем.Очищаем остывший язык. Нарезаем его небольшими аккуратными ломтиками. Выкладываем кусочки говяжьего языка на блюдо.Из отварной моркови вырезаем импровизированные цветочки. Выкладываем их, консервированный горошек, а также кукурузу на язык. Заливаем всё бульоном. Отправляем блюдо в холодильник на 12 часов (до полного его застывания).

Если вы не хотите, чтобы на готовом заливном были капельки жира, процедите бульон через сито, застеленное марлей в несколько слоев. Также можете прибегнуть к другому лайфхаку. Возьмите бумажную салфетку и окуните ее в емкость с бульоном. За несколько секунд она сможет собрать лишний жир, благодаря чему ваш заливной язык будет прозрачным и неимоверно красивым.