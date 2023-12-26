Мини-курники: рецепт вкуснейшего перекуса в дорогу и дома

Такие курники проще брать с собой в дорогу, и они ничем не уступают по вкусу традиционному пирогу.

Курник — это куполообразный пирог из слоеного теста, обязательным компонентом которого является куриное мясо. Собственно из-за этого он и получил свое название. Это блюдо отлично подходит в качестве перекуса или сытной добавки к обеду и ужину. Предлагаем приготовить не один большой, а множество мини-курников. Их удобнее брать с собой в школу или на работу, а по вкусу они ничем не уступают оригинальному пирогу. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге «Простые рецепты»

Мини-курники

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 1 кг;

куриное филе — 2 шт;

лук — 2 шт;

картофель — 3 шт;

шампиньоны — 5 крупных (150 гр);

зелень — 1–2 пучка;

растительное масло — 2 ст. л;

соль, перец — по вкусу;

яйцо — 1 шт;

кунжут — по желанию

Способ приготовления:

Куриное филе мелко порезать. Картофель и лук почистить, порезать мелкими кубиками, так же порезать грибы и зелень. Посолить, поперчить, добавить растительное масло и все перемешать.

Тесто раскатать, присыпая немного мукой, и нарезать на квадраты. Удобно каждый пласт делить на 9 квадратов.

Выложить начинку в тесто и слепить курники. Можно их смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить запеканку с курицей, сыром и луком по-французски.