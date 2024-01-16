Описание приготовления:

Если хотите приготовить вкусный, прозрачный холодец, обязательно замачивайте мясо, чтобы вышла оставшаяся кровь. Первую воду сливайте для прозрачности бульона. Яйца для лебедей нужно варить дольше, чем обычно, чтобы белок стал плотным и хорошо держал форму. Носики можно сделать из моркови, но прикреплять их придется зубочистками.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Птица Блюдо: Закуски / Заливное

Состав / Ингредиенты:

Говядина 1 Килограмм (голяшка)

Свинина 500 Грамм (без жира)

Курица 800 Грамм (любые части)

Ножки свиные 2 Штуки

Хвосты свиные 3 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Яйца 4 Штуки

Мак 1 Чайная ложка

Зелень По вкусу

Паприка молотая красная 1 Щепотка

Чеснок 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный горошком 5 Штук

Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 6

Калорийность

73 ккал

Калорийность

13 г

Белки

2 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливное "Лебединое озеро"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления заливного "Лебединое озеро".

Мясо хорошо промойте и замочите в холодной воде на 8 часов, дважды меняя воду.

В большую кастрюлю, я использовала казан, выложите все мясо, кроме курицы. Добавьте очищенную морковь и вымытую не очищеную луковицу.

Залейте мясо холодной водой и доведите до кипения на медленном огне. Слейте первую воду и промойте мясо. Снова залейте холодной водой, немного посолите и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение 3 часов, снимая пену. После того как всю пену уберете, прикройте крышкой, оставив щель. Выложите курицу и варите еще два часа. За двадцать минут до окончания варки добавьте лавровый лист, черный перец и посолите. Затем достаньте мясо из бульона, добавьте измельченный чеснок и остудите, бульон процедите.

Мясо отделите от костей, кожи и хрящей, мелко порежьте. Выложите мясо в форму.

Залейте мясо бульоном и уберите в холодное место на несколько часов до застывания. После этого приступим к оформлению.

По одному краю сделайте заросли из перышек лука и веточек укропа. У петрушки удалите листья и на одну сторону налепите мягкий сыр. После этого покатайте эту сторону в маке, камыш готов. Установите камыши между зеленью.

Теперь делаем лебедей. Для этого у двух яиц отрезать вдоль немного белка, чтобы они лучше стояли. Из этой части сделайте хвост. Из белков других сделайте крылья и шею с головой. На туловище сделайте продольный разрез с широкого конца для хвостика и два вдоль для установки крыльев. Шею с головой нанизайте на зубочистку и установите под углом между крыльев. Из мака сделайте глазки, а кончик головы смажьте паприкой в виде клюва. Установите лебедей и подавайте готовое блюдо к столу.

Приятного аппетита!