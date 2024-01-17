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Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

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Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

О сладких рулетах впервые человечество узнало благодаря французским кондитерам. В принципе, много десертов было придумано именно во Франции. Но, именно десерт в виде рулета произвел большой резонанс и заставил остальных мировых кулинаров экспериментировать с этим видов пирожных.

Первые рулеты считались Рождественским десертом. Это подтверждалось специальным названием пирожного — “Рождественское полено”. Однако, даже в странах, где Рождество не праздновали, стали готовить этот десерт. Он стал иметь статус простого и доступного пирожного для всех. Приготовим домашний сладкий рулет самостоятельно.

Ингредиенты для сладкого рулета:

  • печенье — 300 г;
  • сливочное масло — 120 г;
  • Нутелла — 3 ст.л.;
  • сыр рикотта — 70 г;
  • сахарная пудра — 30 г;
  • взбитые сливки — 70 мл;
  • кокосовая стружка — 30 г;
  • банан — 2 шт.;
  • белый шоколад — 80 г;
  • молочный шоколад — 80 г.

Приготовление сладкого рулета:

Измельчаем при помощи блендера печенье в мелкую крошку.

Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

Растапливаем сливочное масло и вливаем к печенью, тщательно перемешиваем.

Добавляем к печенью Нутеллу, замешиваем ложкой шоколадное тесто.

Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

На пищевую пленку выкладываем пласт из шоколадного теста.

Накрываем тесто еще одним слоем пищевой пленки, раскатываем скалкой в ровный тонкий прямоугольный пласт.

Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

В отдельной таре смешиваем сыр с сахарной пудрой, вливаем сливки.

Взбиваем компоненты до крема с устойчивыми пиками. Высыпаем в крем кокосовую стружку, перемешиваем. Смазываем шоколадный пласт кремом, на край кладем два банана поперек.

Сворачиваем пласт так, чтобы в итоге бананы находились внутри и в центре рулета.

Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

Запечатываем рулет в пищевой пленке и оставляем в холодильнике на полчаса.

Растапливаем в отдельных чашах шоколад — белый и молочный. Переливаем растопленный шоколад в разные кондитерские мешки.

Нарезаем на длинные и тонкие полоски пупырчатую пленку, смазываем каждую полоску белым и молочным шоколадом.

Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

Покрываем рулет поперек полосками из шоколада и оставляем застывать на полчаса.

После застывания можно снять пупырчатую пленку с поверхности.

Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

Получается необычный сладкий рулет с бананом внутри.

Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

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