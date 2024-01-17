Об этом домашнем десерте говорят все. Новый рецепт за 15 минут: без выпечки и желатина

О сладких рулетах впервые человечество узнало благодаря французским кондитерам. В принципе, много десертов было придумано именно во Франции. Но, именно десерт в виде рулета произвел большой резонанс и заставил остальных мировых кулинаров экспериментировать с этим видов пирожных.
Первые рулеты считались Рождественским десертом. Это подтверждалось специальным названием пирожного — “Рождественское полено”. Однако, даже в странах, где Рождество не праздновали, стали готовить этот десерт. Он стал иметь статус простого и доступного пирожного для всех. Приготовим домашний сладкий рулет самостоятельно.
Ингредиенты для сладкого рулета:
- печенье — 300 г;
- сливочное масло — 120 г;
- Нутелла — 3 ст.л.;
- сыр рикотта — 70 г;
- сахарная пудра — 30 г;
- взбитые сливки — 70 мл;
- кокосовая стружка — 30 г;
- банан — 2 шт.;
- белый шоколад — 80 г;
- молочный шоколад — 80 г.
Приготовление сладкого рулета:
Измельчаем при помощи блендера печенье в мелкую крошку.
Растапливаем сливочное масло и вливаем к печенью, тщательно перемешиваем.
Добавляем к печенью Нутеллу, замешиваем ложкой шоколадное тесто.
На пищевую пленку выкладываем пласт из шоколадного теста.
Накрываем тесто еще одним слоем пищевой пленки, раскатываем скалкой в ровный тонкий прямоугольный пласт.
В отдельной таре смешиваем сыр с сахарной пудрой, вливаем сливки.
Взбиваем компоненты до крема с устойчивыми пиками. Высыпаем в крем кокосовую стружку, перемешиваем. Смазываем шоколадный пласт кремом, на край кладем два банана поперек.
Сворачиваем пласт так, чтобы в итоге бананы находились внутри и в центре рулета.
Запечатываем рулет в пищевой пленке и оставляем в холодильнике на полчаса.
Растапливаем в отдельных чашах шоколад — белый и молочный. Переливаем растопленный шоколад в разные кондитерские мешки.
Нарезаем на длинные и тонкие полоски пупырчатую пленку, смазываем каждую полоску белым и молочным шоколадом.
Покрываем рулет поперек полосками из шоколада и оставляем застывать на полчаса.
После застывания можно снять пупырчатую пленку с поверхности.
Получается необычный сладкий рулет с бананом внутри.