Мой муж любит, чтобы драники били не хрустящими, как обычно после жарки на сковороде, а мягкими и сочными. Такого эффекта можно добиться, лишь если доготавливать их в духовке. Запеченные драники с обжаренным луком имеют более насыщенный вкус. А если к золотистому луку добавить еще и шампиньоны, умопомрачительный аромат будет обеспечен.

Очень часто, чтобы сделать драники вкуснее, я добавляю в картофельное тесто, к примеру, курицу или грибы. Пробовала также готовить это блюдо по старинному семейному рецепту: без муки. Но больше всего моим родным нравится классическая версия драников, усовершенствованная запеканием в духовке. Вы тоже должны ее оценить!

Как приготовить запеченные драники с луком

Рецепт запеченных драников с луком довольно простой, а процедура — всем знакомая. Начните приготовление со сбора нужных ингредиентов. Гарантирую, эти продукты точно найдутся у вас если не в холодильнике, то в кладовой!

Ингредиенты

Картофель450 г Яйцо1 шт. Лук2 шт. Пшеничная мука50 г Укроп20 г Петрушка20 г Подсолнечное масло4 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очистите и натрите картошку на крупной терке. Если она сильно водянистая, отцедите лишнюю жидкость. Вбейте яйцо в миску с тертым картофелем. Добавьте соль, черный молотый перец и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешиваем ингредиенты до однородности. Добавьте к ним просеянную муку. Замесите тесто. Разогрейте масло на сковороде. По 1 ст. л. выкладывайте картофельное тесто. Готовьте драники с обеих сторон до образования золотистой корочки, но не до полной готовности. Перекладывайте их на отдельную тарелку. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Обжарьте его до золотистости в масле. Переместите половину обжаренных драников в форму для запекания. Пересыпьте их половиной обжаренного лука. Повторите эту процедуру с остальными драниками. Отправьте блюдо в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. По истечении времени подавайте обед к столу!

Запеченные деруны можно подать к столу не только со сметаной. Хорошо по вкусу подойдут томатный, грибной или сырный соус. Также можете обильно посыпать блюдо шкварками и рубленой зеленью. Аромат вашего обеда буквально с ума сведет всех соседей. Поэтому рекомендую готовить большую порцию!