Запеченные картофельные чипсы: как приготовить вкусный перекус

Запеченные картофельные чипсы — это простая закуска, которую можно приготовить дома. И получится не так вредно, как закуска из пачки.

Приготовить запеченные картофельные чипсы можно быстро и легко, но после нарезки дайте им отмокнуть в воде в течение часа. Все, что вам понадобится, это мандолина для нарезки, картофель, розмарин, масло, соль и перец. В результате получатся хрустящие и неповторимые чипсы, более легкие, чем классические жареные чипсы, и уж точно не менее вкусные. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

По толщине картофельные чипсы должны быть тонкими, но не прозрачными, поэтому не устанавливайте мандолину на минимум, а рассчитайте толщину примерно 1 мм.

Домашние чипсы всегда очень сытны, и их можно приготовить из самых разных овощей в зависимости от сезона: попробуйте также чипсы из запеченной капусты, чипсы из моркови, чипсы из тыквы с розмарином и чипсы из кабачков.

Картофельные чипсы

Ингредиенты:

2 крупные картофелины;

2 столовые ложки кукурузного крахмала;

оливковое масло;

розмарин;

соль, перец.

Чтобы приготовить запеченные картофельные чипсы, начните с тщательного мытья картофеля вместе с кожурой, используя щетку, если на поверхности есть остатки земли. Затем с помощью мандолины очень тонко нарезаем картофель и замачиваем его в холодной воде на 1 час, меняя воду пару раз.

Слейте воду и хорошо высушите картофель, аккуратно промокнув его бумажным полотенцем. Когда чипсы высохнут, обваляйте их в картофельном крахмале и стряхните излишки, поместив чипсы в сито и слегка встряхнув.

Разложите ломтики картофеля на противне, застеленном бумагой для выпечки, стараясь не перекрывать их. Затем смажьте поверхность картофельных ломтиков оливковым маслом с помощью кисточки.

Добавьте несколько иголок розмарина, запекайте 15 минут при температуре 200°C в духовке первые 7-8 минут, а затем в режиме гриля. Время приготовления может варьироваться в зависимости от сорта используемого картофеля и его толщины.

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