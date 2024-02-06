Запеченные картофельные чипсы: как приготовить вкусный перекус

Запеченные картофельные чипсы — это простая закуска, которую можно приготовить дома. И получится не так вредно, как закуска из пачки.
Приготовить запеченные картофельные чипсы можно быстро и легко, но после нарезки дайте им отмокнуть в воде в течение часа. Все, что вам понадобится, это мандолина для нарезки, картофель, розмарин, масло, соль и перец. В результате получатся хрустящие и неповторимые чипсы, более легкие, чем классические жареные чипсы, и уж точно не менее вкусные. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
По толщине картофельные чипсы должны быть тонкими, но не прозрачными, поэтому не устанавливайте мандолину на минимум, а рассчитайте толщину примерно 1 мм.
Домашние чипсы всегда очень сытны, и их можно приготовить из самых разных овощей в зависимости от сезона: попробуйте также чипсы из запеченной капусты, чипсы из моркови, чипсы из тыквы с розмарином и чипсы из кабачков.
Картофельные чипсы
Ингредиенты:
- 2 крупные картофелины;
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
- оливковое масло;
- розмарин;
- соль, перец.
Чтобы приготовить запеченные картофельные чипсы, начните с тщательного мытья картофеля вместе с кожурой, используя щетку, если на поверхности есть остатки земли. Затем с помощью мандолины очень тонко нарезаем картофель и замачиваем его в холодной воде на 1 час, меняя воду пару раз.
Слейте воду и хорошо высушите картофель, аккуратно промокнув его бумажным полотенцем. Когда чипсы высохнут, обваляйте их в картофельном крахмале и стряхните излишки, поместив чипсы в сито и слегка встряхнув.
Разложите ломтики картофеля на противне, застеленном бумагой для выпечки, стараясь не перекрывать их. Затем смажьте поверхность картофельных ломтиков оливковым маслом с помощью кисточки.
Добавьте несколько иголок розмарина, запекайте 15 минут при температуре 200°C в духовке первые 7-8 минут, а затем в режиме гриля. Время приготовления может варьироваться в зависимости от сорта используемого картофеля и его толщины.
Также вы можете приготовить вкусную запеченную курицу с картофелем.