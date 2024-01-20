Нравится даже тем, кто не любит рыбу. Вкусная рыба в хрустящем кляре

Далеко не все считают себя фанатами рыбных блюд. По результатам социологических опросов, больше 50% людей выбирает мясо курицы, говядину и свинину, нежели рыбу. С чем связано это отторжение рыбного мяса?

Дело в том, что в отличие от мяса наземных животных, рыба не такая жирная. Многим кажется, что рыбное мясо не питательное. Значит, такое мясо не может надолго насытить человека. Но, это большое заблуждение. Все зависит от того, как приготовить рыбу.

Есть большое количество рецептов с рыбой, которые поразят своим вкусом и сытостью.

Ингредиенты для рыбы в кляре:

Филе рыбы — 1 кг;

Соль — ½ ч.л.;

Сок лимона — 1 ст.л.

Ингредиенты для кляра:

Кукурузная мука — 150 г;

Соль — ½ ч.л.;

Паприка — ½ ч.л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Вода — 300 мл.

Приготовление рыбы в кляре:

Нарезаем крупными кусочками рыбу, солим, перчим по вкусу и поливаем соком лимона. Смешиваем рыбу в маринаде и оставляем на 10 минут.

Для кляра смешиваем в кукурузной муке соль, паприку. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, вливаем воду и тщательно перемешиваем.

Разогреваем в сковороде 200 мл растительного масла. Обволакиваем рыбу в кляре и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

После приготовления положите рыбу на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.

В качестве гарнира подходит простой салат.