Внуки их просто обожают. Пончики, как пух: тесто нежное и воздушное

Многие знают пончики либо благодаря советским пышкам, либо из-за американской рекламы, где пончики очень популярны. При всей известности этого сладкого вида выпечки, оказывается, он довольно древний.

Пончики впервые стали выпекать в Древнем Риме. Для этого использовали перемолотые семена, из них делали тесто. Из данного теста лепили булочки с большим отверстием по середине.

Позднее пончики напомнили о себе в XV веке. Тогда они готовились в Голландии, а потом перекочевали в США.

Приготовим дома пышные красивые пончики.

Ингредиенты для пончиков:

мука — 300 г;

вода — 170 мл;

дрожжи быстродействующие — 8 г;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

масло растительное — 540 г;

сахарная пудра — 10 г.

Приготовление пончиков:

В теплую воду высыпаем дрожжи и сахарный песок, смешиваем и оставляем до появления дрожжевой шапочки. В муку высыпаем соль, выливаем дрожжевую воду, 40 мл растительного масла и замешиваем тесто.

Накрываем колобок теста пищевой пленкой и оставляем на небольшой промежуток времени. Вымешиваем тесто на столе, смазанном растительным маслом. Кладем тесто в глубокую миску, накрываем целлофаном и оставляем в тепле на 30-40 минут.

Снова смазываем стол маслом, делим тесто на небольшие колобки. В каждом колобке делаем в середине отверстие при помощи пальца и слегка растягиваем.

Оставляем пончики под пищевой пленкой на 10-15 минут. Разогреваем в сковороде растительное масло, отправляем в него пончики. Обжариваем пончики на огне выше среднего по 2 минуты с каждой стороны.

Не забываем оставлять между пончиками расстояние.

Выкладываем готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.

Перед подачей посыпаем пончики сахарной пудрой.