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Запеченный минтай в фольге в духовке

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Запеченный минтай в фольге в духовке

Запеченный минтай в фольге в духовке — это бюджетное блюдо, которое сможет реализовать каждый. Приготовленные в фольге блюда наиболее актуальны для тех, кто не употребляет жареную пищу или соблюдает диету. Низкокалорийные угощения готовятся быстро и без особых усилий. Минтай чаще относится к блюдам из повседневного рациона. Однако выглядит весьма ярко и привлекательно.

Запеченный минтай с луком в фольге в духовке

Запеченный минтай с луком в фольге в духовке – угощение, которое воспроизводится меньше, чем за час. Нежную рыбу подают на обед или ужин в теплом или охлажденном состоянии. Весь процесс максимально легкий и не составит абсолютно никаких трудностей.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Ингредиенты –+6 порц.

  • Минтай 1 кг
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Лимон 1 шт.
  • Смесь перцев 1 ст.л.
  • Сметана 100 гр.
  • Соль 1 ст.л.
  • Лавровый лист 1 шт.

Шаги 45 мин.

  1. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Запеченный минтай в фольге в духовке готовится очень просто. Подготавливаем продукты.

  2. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Обработанные тушки минтая делим на крупные части и кладем в емкость.

  3. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Посыпаем солью и перчим. Промываем лимон. Покатав по плоской поверхности, разрезаем пополам и выжимаем сок. Поливаем рыбу.

  4. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Перемешав, сдабриваем сметаной.

  5. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Снова перемешиваем.

  6. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Очищаем лук. Нарезаем полукольцами.

  7. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Расстилаем на плоской поверхности фольгу. Складываем пополам.

  8. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Укладываем кусочки рыбы.

  9. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Кладем лук поверх минтая.

  10. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Добавляем лаврушку и запаковываем конвертом.

  11. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Укладываем конверт на противень.

  12. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Нагреваем духовку, установив на температурном рычаге 180°С. Помещаем противень на 15 минут в горячую духовку. Затем разворачиваем фольгу и минтай подрумяниваем еще 15 минут.

  13. Запеченный минтай в фольге в духовке

    Минтай в фольге готов! Подаем рыбу порционно. Приятного аппетита!

Филе минтая, запеченное в духовке

Филе минтая, запеченное в духовке, займет всего лишь полчаса. Рыба получается сочной и очень аппетитной. Бюджетное низкокалорийное блюдо понравится всем. В особенности тем, кто следит за своим питанием. Нежную рыбу можно кушать даже поздним вечером и не боятся за лишние килограммы на боках.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 250 гр.
  • Лайм/лимон – 3-4 ломтика.
  • Специи для рыбы – 0,5 ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Филе минтая размораживаем, оставив на некоторое время на столе или в холодильнике. Лучше достать рыбу накануне.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Обмыв минтай под водой от оставшихся льдинок, промакиваем насухо салфетками. Форму застилаем фольгой. Укладываем рыбное филе и натираем специями.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Лимон или лайм промываем и тонко нарезаем ломтиками. На рыбу кладем цитрус.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. Запаковываем рыбу конвертом и размещаем в раскаленной духовке. Готовим при 180°С 25 минут.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Запеченную рыбу осторожно, чтобы не обжечься, освобождаем от фольги и при помощи лопатки перемещаем на тарелку. Сочное блюдо подаем отдельно или с овощами.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. Кушаем с удовольствием. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Минтай с картошкой, запеченный в фольге

Минтай с картошкой, запеченный в фольге – идеальное блюдо для сытного обеда или ужина. Минтай не содержит мелких костей, в этом и есть преимущество угощения. Рыбу с картошкой можно запекать целиком или разрезав на порции. Полноценное блюдо при желании можно разнообразить овощами или соленьями.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Минтай – 600 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Моем тушки минтая, убираем все ненужное и освобождаем от чешуи. Извлекаем кишки. Режем рыбу на кусочки.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Ополоснув картофельные клубни, счищаем кожуру экономкой. Картофель нарезаем кружочками.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. Очищаем лук и нарезаем полукольцами. Расстилаем фольгу по количеству порций. На каждый лист кладем картофельные пятачки друг на друга в виде чешуи. Сверху укладываем луковые полукольца.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Кладем по кусочку минтая или несколько, в зависимости от желаемых размеров порции и посыпаем солью и другими пряностями.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. Соединив по 2 столовые ложки майонеза и сметаны, смазываем рыбу.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 7. Заворачиваем и перекладываем заготовки в форму. Прогреваем духовку до 200°С. Отправляем заготовки в духовой шкаф на полчаса. После чего при помощи прихваток достаем форму.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 8. Душистое блюдо презентуем в фольге, аккуратно распаковав конвертики.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 9. Наслаждаемся вкуснейшим и сочным минтаем. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Минтай с овощами в фольге

Минтай с овощами в фольге представляет собой диетическое угощение, которое оценят все, кто следит за своим питанием или находятся на дефиците калорий. Несложный процесс под силу каждому. Даже дилетанты не смогут ударить в грязь лицом, реализовав рецепт.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 220 гр.
  • Лук репчатый – 30 гр.
  • Морковь – 50 гр.
  • Кабачок – 60 гр.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Масло оливковое – 40 мл.
  • Соль – 10 гр.
  • Перец черный молотый – 3 гр.
  • Лимонный сок – 30 мл.
  • Петрушка – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все, что потребуется для воплощения потрясающего блюда. Размораживаем филе минтая. Обмываем и протираем бумажными салфетками.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Разделив рыбное филе на куски, посыпаем солью и перцем.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Переложив минтая в миску, сдабриваем соком лимона и оливковым маслом. Хорошенько размешиваем и, пока занимаемся овощами, рыба слегка замаринуется. Можно сначала смешать цитрусовый сок и оливковое масло, а затем полить маринадом рыбное филе.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. Морковку освобождаем от кожицы и нарезаем кружочками. Очищенный лук измельчаем полукольцами. Промыв и обсушив кабачок, разрезаем на кружки толщиной не более пяти миллиметров.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Разогрев духовой шкаф до 180°С, отрываем фольгу. Кладем луковые полукольца, морковные и кабачковые кружочки.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. На овощную башенку укладываем рыбу. Кладем лаврушку для аромата.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 7. Упаковываем рыбу с овощами в конверт. Кладем заготовки в форму. Запекаем полчаса.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 8. Достаем блюдо при помощи прихваток, чтобы не обжечь руки.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 9. Перекладываем порцию на тарелку и осторожно распаковываем. Удаляем лаврушку.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 10. Украшаем порции петрушкой.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 11. При подачи сбрызгиваем лимонным соком. Низкокалорийное блюдо подходит и детям, и взрослым. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Минтай, запеченный в фольге со сливочным маслом

Минтай, запеченный в фольге со сливочным маслом, обладает нежной текстурой. Рыба получается сочной и невероятно аппетитной. Душистые специи придают минтаю необыкновенный аромат и насквозь пропитывают мякоть. Такая рыба не требует дополнений.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Минтай – 2 шт.
  • Специи для рыбы – по вкусу.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Укроп – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем составляющие для вкуснейшего ужина или обеда. Замороженный минтай необходимо достать заранее. С охлажденной рыбы счищаем чешую и обрезаем плавники. Разрезаем вдоль по брюху, убираем все внутренности и пленку.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Потрошеные тушки натираем специями внутри и снаружи. Отмеряем фольгу так, чтобы получилось завернуть тушки. На каждый лист кладем по две рыбины. Перекладываем в керамическую форму.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Сливочное масло режем на ломтики и сдабриваем каждую рыбу. Скручиваем фольгу таким образом, чтобы получился “кокон”, и рыба готовилась под паром в собственном соку.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. Помещаем в прогретую до 180 градусов духовку и запекаем полчаса. Этого времени вполне достаточно, чтобы минтай полностью приготовился и сохранил форму. После завершения процесса, перемещаем на тарелки прямо в фольге, чтобы не вытек сок, и посыпаем рубленым укропом.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Блюдо с повышенным содержанием белка идеально подходит для сытного диетического ужина.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. Благодаря сливочному маслу, минтай выходит необыкновенно нежным.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 7. Минтай выглядит привлекательно и подойдет для праздников. Небольшое количество костей не доставит неудобств гостям. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Минтай целиком в фольге в духовке

Минтай целиком в фольге в духовке упростит процесс готовки для занятых и ленивых хозяек. Безупречный ужин не доставит особых хлопот, если купить уже потрошеную рыбу. Для меня, обработка минтая не доставляет никаких неудобств, поэтому я беру целые тушки. Так мне кажется, блюдо получается наиболее аппетитным.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Минтай – 1 шт.
  • Базилик сушеный – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушку минтая кладем в раковину. Подготавливаем перчатки, чтобы было удобно обрабатывать рыбу.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Счищаем чешую движениями от хвоста к голове. Делаем надрез по брюшку. Потрошим, удалив внутренности и жабры. Обрезаем плавники.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Хорошо промываем тушку. Протираем салфетками.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. На рабочую поверхность кладем фольгу. Укладываем сверху тушку. Смешав специи, натираем ими внутри и снаружи. Нарезаем сливочное масло. Кладем кусочки внутрь и поверх.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Запаковав, минтай укладываем его на противень. Нагрев духовку до 190°С, помещаем противень. Времени понадобится 15 минут на каждые 500 граммов рыбы.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. Приготовленный минтай осторожно разворачиваем. Разрезав на кусочки, подаем самостоятельно или с гарниром. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Запеченный минтай с лимоном в фольге

Запеченный минтай с лимоном в фольге – идеальное блюдо для всех, кто употребляет низкокалорийную пищу и следит за питанием. Изумительное угощение никак не повредит фигуре, даже если кушать блюдо поздним вечером. Блюдо подают не только в горячем, но и остывшем состоянии.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Минтай – 2 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Петрушка – 4 веточки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, включаем духовку разогреваться до 180°С.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Минтай без головы промываем и удаляем внутренности и пленку. Удаляем плавники и хвосты. Еще раз ополаскиваем и протираем бумажными полотенцами.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Приправляем тушки специями и натираем ими внутри и снаружи.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. Промываем лимон и петрушку. Лимон тонко нарезаем. Расстилаем фольгу. Если она неплотная, складываем в несколько слоев. Укладываем рыбу. Каждую, фаршируем лимоном и петрушкой.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Сворачиваем конвертом. Перекладываем на противень. Помещаем на 20 минут в горячую духовку.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. Запеченную рыбу осторожно достаем и аккуратно, чтобы не обжечься, избавляемся от фольги.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 7. Перекладываем на тарелку. Украшаем веточками укропа и кружочками лимона. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Минтай в сметане в фольге

Минтай в сметане в фольге не доставит особых хлопот. Готовится блюдо всего за полчаса. Нежное сочное угощение идеально для любого события. Для тех, кто соблюдает диету, блюдо с легкостью можно адаптировать в низкокалорийную версию, заменив сметану и сыр на альтернативу с низким содержанием жира.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 400 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне вынимаем филе минтая и размораживаем. Промакиваем бумажными полотенцами влагу. Режем на порции. Разогреваем духовку, установив нагрев на 180°С. Натираем легкоплавкий сыр, крупно или мелко – не принципиально. Промытую зелень крошим помельче.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Сметану приправляем специями и перемешиваем. Из фольги формируем глубокую “тарелочку”. Рыбное филе опускаем в сметанный соус и аккуратно перекладываем в заготовку из фольги.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Помещаем рыбу в горячую духовку на четверть часа.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. По истечении указанного времени вынимаем рыбы из духовки и присыпаем сырной стружкой и рубленой зеленью, снова возвращаем в духовку на 10 минут.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Аппетитное блюдо осторожно достаем и подаем прямо в фольге. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Минтай, запеченный с майонезом в фольге

Минтай, запеченный с майонезом в фольге, выглядит потрясающе. Блюдо подходит не только для ежедневного употребления, но и дружеских застолий. Готовится угощение просто и за короткое время. Занятые люди непременно оценят замечательный рецепт. Аромат запеченной рыбы доводит до головокружения, а вкус и внешний вид сводит с ума.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Масло растительное – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Лимонный сок – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Майонез – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем филе, достав его заранее и разместив в холодильнике.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Промыв и просушив рыбу, присыпаем солью и ароматными пряностями.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Очистив лук, нарезаем полукольцами.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. В сковороду или другую форму кладем двойной слой фольги. На дно укладываем лук.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Слегка поливаем растительным маслом.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. Укладываем приправленный минтай. Поливаем соком лимона.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 7. Вымытый помидор режем полукружочками и распределяем по рыбе.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 8. Очистив чеснок, измельчаем и соединяем со сметаной и майонезом. Сметану можно вообще не добавлять, а заменить майонезом.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 9. Пропитываем соусом помидорный слой.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 10. Запаковываем в фольгу и размещаем в прогретой до 200°С духовке.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 11. Спустя 25 минут аккуратно вынимаем рыбу и открываем фольгу.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 12. Возвращаем еще на 5-10 минут зарумяниться.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 13. Раскладываем по порциям, при желании дополняем гарниром. Например рисом. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

Минтай, запеченный в фольге с луком и морковью

Минтай, запеченный в фольге с луком и морковью, готовится элементарно. Дополнив рыбу гарниром из картофеля или риса, получается сбалансированный обед. Минтай сам по себе считается диетическим продуктом и содержит большое количество белка. Поэтому блюдо вполне можно считать низкокалорийным и употреблять всем, кто соблюдает диету.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Минтай – 600 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 170 гр.
  • Специи для рыбы – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Размораживаем тушки минтая, по необходимости освобождаем от внутренностей и чешуи. Ополаскиваем и протираем полотенцем от лишней влаги.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 2. Смешав соль и специи, втираем их в тушки.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 3. Очистив лук, промываем и нарезаем произвольно.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 4. На прогретую с растительным маслом сковородку выгружаем лук и пассеруем до прозрачности.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 5. Очистив морковку, натираем на терке и забрасываем к луку. Обжариваем до мягкости. Посыпаем солью и перцем.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 6. Отрываем щедрый кусок фольги. Укладываем на нее подготовленные тушки.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 7. Накрываем овощной шубой. Сворачиваем конверт. Поместив заготовку на противень, отправляем запекаться при 200°С на полчаса.

Запеченный минтай в фольге в духовке

Шаг 8. Спустя время, аккуратно достаем блюдо и разворачиваем. Ароматную рыбу подаем порционно со свежими овощами или гарниром. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в фольге в духовке

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