Запеченный минтай в фольге в духовке — это бюджетное блюдо, которое сможет реализовать каждый. Приготовленные в фольге блюда наиболее актуальны для тех, кто не употребляет жареную пищу или соблюдает диету. Низкокалорийные угощения готовятся быстро и без особых усилий. Минтай чаще относится к блюдам из повседневного рациона. Однако выглядит весьма ярко и привлекательно.

Запеченный минтай с луком в фольге в духовке

Запеченный минтай с луком в фольге в духовке – угощение, которое воспроизводится меньше, чем за час. Нежную рыбу подают на обед или ужин в теплом или охлажденном состоянии. Весь процесс максимально легкий и не составит абсолютно никаких трудностей.

Ингредиенты –+6 порц.

Минтай 1 кг

Лук репчатый 2 шт.

Лимон 1 шт.

Смесь перцев 1 ст.л.

Сметана 100 гр.

Соль 1 ст.л.

Лавровый лист 1 шт.

Шаги 45 мин.

Запеченный минтай в фольге в духовке готовится очень просто. Подготавливаем продукты. Обработанные тушки минтая делим на крупные части и кладем в емкость. Посыпаем солью и перчим. Промываем лимон. Покатав по плоской поверхности, разрезаем пополам и выжимаем сок. Поливаем рыбу. Перемешав, сдабриваем сметаной. Снова перемешиваем. Очищаем лук. Нарезаем полукольцами. Расстилаем на плоской поверхности фольгу. Складываем пополам. Укладываем кусочки рыбы. Кладем лук поверх минтая. Добавляем лаврушку и запаковываем конвертом. Укладываем конверт на противень. Нагреваем духовку, установив на температурном рычаге 180°С. Помещаем противень на 15 минут в горячую духовку. Затем разворачиваем фольгу и минтай подрумяниваем еще 15 минут. Минтай в фольге готов! Подаем рыбу порционно. Приятного аппетита!

Филе минтая, запеченное в духовке

Филе минтая, запеченное в духовке, займет всего лишь полчаса. Рыба получается сочной и очень аппетитной. Бюджетное низкокалорийное блюдо понравится всем. В особенности тем, кто следит за своим питанием. Нежную рыбу можно кушать даже поздним вечером и не боятся за лишние килограммы на боках.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Филе минтая – 250 гр.

Лайм/лимон – 3-4 ломтика.

Специи для рыбы – 0,5 ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Филе минтая размораживаем, оставив на некоторое время на столе или в холодильнике. Лучше достать рыбу накануне.

Шаг 2. Обмыв минтай под водой от оставшихся льдинок, промакиваем насухо салфетками. Форму застилаем фольгой. Укладываем рыбное филе и натираем специями.

Шаг 3. Лимон или лайм промываем и тонко нарезаем ломтиками. На рыбу кладем цитрус.

Шаг 4. Запаковываем рыбу конвертом и размещаем в раскаленной духовке. Готовим при 180°С 25 минут.

Шаг 5. Запеченную рыбу осторожно, чтобы не обжечься, освобождаем от фольги и при помощи лопатки перемещаем на тарелку. Сочное блюдо подаем отдельно или с овощами.

Шаг 6. Кушаем с удовольствием. Приятного аппетита!

Минтай с картошкой, запеченный в фольге

Минтай с картошкой, запеченный в фольге – идеальное блюдо для сытного обеда или ужина. Минтай не содержит мелких костей, в этом и есть преимущество угощения. Рыбу с картошкой можно запекать целиком или разрезав на порции. Полноценное блюдо при желании можно разнообразить овощами или соленьями.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Минтай – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Специи – по вкусу.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Моем тушки минтая, убираем все ненужное и освобождаем от чешуи. Извлекаем кишки. Режем рыбу на кусочки.

Шаг 3. Ополоснув картофельные клубни, счищаем кожуру экономкой. Картофель нарезаем кружочками.

Шаг 4. Очищаем лук и нарезаем полукольцами. Расстилаем фольгу по количеству порций. На каждый лист кладем картофельные пятачки друг на друга в виде чешуи. Сверху укладываем луковые полукольца.

Шаг 5. Кладем по кусочку минтая или несколько, в зависимости от желаемых размеров порции и посыпаем солью и другими пряностями.

Шаг 6. Соединив по 2 столовые ложки майонеза и сметаны, смазываем рыбу.

Шаг 7. Заворачиваем и перекладываем заготовки в форму. Прогреваем духовку до 200°С. Отправляем заготовки в духовой шкаф на полчаса. После чего при помощи прихваток достаем форму.

Шаг 8. Душистое блюдо презентуем в фольге, аккуратно распаковав конвертики.

Шаг 9. Наслаждаемся вкуснейшим и сочным минтаем. Приятного аппетита!

Минтай с овощами в фольге

Минтай с овощами в фольге представляет собой диетическое угощение, которое оценят все, кто следит за своим питанием или находятся на дефиците калорий. Несложный процесс под силу каждому. Даже дилетанты не смогут ударить в грязь лицом, реализовав рецепт.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе минтая – 220 гр.

Лук репчатый – 30 гр.

Морковь – 50 гр.

Кабачок – 60 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло оливковое – 40 мл.

Соль – 10 гр.

Перец черный молотый – 3 гр.

Лимонный сок – 30 мл.

Петрушка – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все, что потребуется для воплощения потрясающего блюда. Размораживаем филе минтая. Обмываем и протираем бумажными салфетками.

Шаг 2. Разделив рыбное филе на куски, посыпаем солью и перцем.

Шаг 3. Переложив минтая в миску, сдабриваем соком лимона и оливковым маслом. Хорошенько размешиваем и, пока занимаемся овощами, рыба слегка замаринуется. Можно сначала смешать цитрусовый сок и оливковое масло, а затем полить маринадом рыбное филе.

Шаг 4. Морковку освобождаем от кожицы и нарезаем кружочками. Очищенный лук измельчаем полукольцами. Промыв и обсушив кабачок, разрезаем на кружки толщиной не более пяти миллиметров.

Шаг 5. Разогрев духовой шкаф до 180°С, отрываем фольгу. Кладем луковые полукольца, морковные и кабачковые кружочки.

Шаг 6. На овощную башенку укладываем рыбу. Кладем лаврушку для аромата.

Шаг 7. Упаковываем рыбу с овощами в конверт. Кладем заготовки в форму. Запекаем полчаса.

Шаг 8. Достаем блюдо при помощи прихваток, чтобы не обжечь руки.

Шаг 9. Перекладываем порцию на тарелку и осторожно распаковываем. Удаляем лаврушку.

Шаг 10. Украшаем порции петрушкой.

Шаг 11. При подачи сбрызгиваем лимонным соком. Низкокалорийное блюдо подходит и детям, и взрослым. Приятного аппетита!

Минтай, запеченный в фольге со сливочным маслом

Минтай, запеченный в фольге со сливочным маслом, обладает нежной текстурой. Рыба получается сочной и невероятно аппетитной. Душистые специи придают минтаю необыкновенный аромат и насквозь пропитывают мякоть. Такая рыба не требует дополнений.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Минтай – 2 шт.

Специи для рыбы – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – ½ ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Укроп – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем составляющие для вкуснейшего ужина или обеда. Замороженный минтай необходимо достать заранее. С охлажденной рыбы счищаем чешую и обрезаем плавники. Разрезаем вдоль по брюху, убираем все внутренности и пленку.

Шаг 2. Потрошеные тушки натираем специями внутри и снаружи. Отмеряем фольгу так, чтобы получилось завернуть тушки. На каждый лист кладем по две рыбины. Перекладываем в керамическую форму.

Шаг 3. Сливочное масло режем на ломтики и сдабриваем каждую рыбу. Скручиваем фольгу таким образом, чтобы получился “кокон”, и рыба готовилась под паром в собственном соку.

Шаг 4. Помещаем в прогретую до 180 градусов духовку и запекаем полчаса. Этого времени вполне достаточно, чтобы минтай полностью приготовился и сохранил форму. После завершения процесса, перемещаем на тарелки прямо в фольге, чтобы не вытек сок, и посыпаем рубленым укропом.

Шаг 5. Блюдо с повышенным содержанием белка идеально подходит для сытного диетического ужина.

Шаг 6. Благодаря сливочному маслу, минтай выходит необыкновенно нежным.

Шаг 7. Минтай выглядит привлекательно и подойдет для праздников. Небольшое количество костей не доставит неудобств гостям. Приятного аппетита!

Минтай целиком в фольге в духовке

Минтай целиком в фольге в духовке упростит процесс готовки для занятых и ленивых хозяек. Безупречный ужин не доставит особых хлопот, если купить уже потрошеную рыбу. Для меня, обработка минтая не доставляет никаких неудобств, поэтому я беру целые тушки. Так мне кажется, блюдо получается наиболее аппетитным.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Минтай – 1 шт.

Базилик сушеный – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушку минтая кладем в раковину. Подготавливаем перчатки, чтобы было удобно обрабатывать рыбу.

Шаг 2. Счищаем чешую движениями от хвоста к голове. Делаем надрез по брюшку. Потрошим, удалив внутренности и жабры. Обрезаем плавники.

Шаг 3. Хорошо промываем тушку. Протираем салфетками.

Шаг 4. На рабочую поверхность кладем фольгу. Укладываем сверху тушку. Смешав специи, натираем ими внутри и снаружи. Нарезаем сливочное масло. Кладем кусочки внутрь и поверх.

Шаг 5. Запаковав, минтай укладываем его на противень. Нагрев духовку до 190°С, помещаем противень. Времени понадобится 15 минут на каждые 500 граммов рыбы.

Шаг 6. Приготовленный минтай осторожно разворачиваем. Разрезав на кусочки, подаем самостоятельно или с гарниром. Приятного аппетита!

Запеченный минтай с лимоном в фольге

Запеченный минтай с лимоном в фольге – идеальное блюдо для всех, кто употребляет низкокалорийную пищу и следит за питанием. Изумительное угощение никак не повредит фигуре, даже если кушать блюдо поздним вечером. Блюдо подают не только в горячем, но и остывшем состоянии.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Минтай – 2 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Петрушка – 4 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, включаем духовку разогреваться до 180°С.

Шаг 2. Минтай без головы промываем и удаляем внутренности и пленку. Удаляем плавники и хвосты. Еще раз ополаскиваем и протираем бумажными полотенцами.

Шаг 3. Приправляем тушки специями и натираем ими внутри и снаружи.

Шаг 4. Промываем лимон и петрушку. Лимон тонко нарезаем. Расстилаем фольгу. Если она неплотная, складываем в несколько слоев. Укладываем рыбу. Каждую, фаршируем лимоном и петрушкой.

Шаг 5. Сворачиваем конвертом. Перекладываем на противень. Помещаем на 20 минут в горячую духовку.

Шаг 6. Запеченную рыбу осторожно достаем и аккуратно, чтобы не обжечься, избавляемся от фольги.

Шаг 7. Перекладываем на тарелку. Украшаем веточками укропа и кружочками лимона. Приятного аппетита!

Минтай в сметане в фольге

Минтай в сметане в фольге не доставит особых хлопот. Готовится блюдо всего за полчаса. Нежное сочное угощение идеально для любого события. Для тех, кто соблюдает диету, блюдо с легкостью можно адаптировать в низкокалорийную версию, заменив сметану и сыр на альтернативу с низким содержанием жира.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Филе минтая – 400 гр.

Сметана – 200 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне вынимаем филе минтая и размораживаем. Промакиваем бумажными полотенцами влагу. Режем на порции. Разогреваем духовку, установив нагрев на 180°С. Натираем легкоплавкий сыр, крупно или мелко – не принципиально. Промытую зелень крошим помельче.

Шаг 2. Сметану приправляем специями и перемешиваем. Из фольги формируем глубокую “тарелочку”. Рыбное филе опускаем в сметанный соус и аккуратно перекладываем в заготовку из фольги.

Шаг 3. Помещаем рыбу в горячую духовку на четверть часа.

Шаг 4. По истечении указанного времени вынимаем рыбы из духовки и присыпаем сырной стружкой и рубленой зеленью, снова возвращаем в духовку на 10 минут.

Шаг 5. Аппетитное блюдо осторожно достаем и подаем прямо в фольге. Приятного аппетита!

Минтай, запеченный с майонезом в фольге

Минтай, запеченный с майонезом в фольге, выглядит потрясающе. Блюдо подходит не только для ежедневного употребления, но и дружеских застолий. Готовится угощение просто и за короткое время. Занятые люди непременно оценят замечательный рецепт. Аромат запеченной рыбы доводит до головокружения, а вкус и внешний вид сводит с ума.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Филе минтая – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Лимонный сок – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Майонез – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем филе, достав его заранее и разместив в холодильнике.

Шаг 2. Промыв и просушив рыбу, присыпаем солью и ароматными пряностями.

Шаг 3. Очистив лук, нарезаем полукольцами.

Шаг 4. В сковороду или другую форму кладем двойной слой фольги. На дно укладываем лук.

Шаг 5. Слегка поливаем растительным маслом.

Шаг 6. Укладываем приправленный минтай. Поливаем соком лимона.

Шаг 7. Вымытый помидор режем полукружочками и распределяем по рыбе.

Шаг 8. Очистив чеснок, измельчаем и соединяем со сметаной и майонезом. Сметану можно вообще не добавлять, а заменить майонезом.

Шаг 9. Пропитываем соусом помидорный слой.

Шаг 10. Запаковываем в фольгу и размещаем в прогретой до 200°С духовке.

Шаг 11. Спустя 25 минут аккуратно вынимаем рыбу и открываем фольгу.

Шаг 12. Возвращаем еще на 5-10 минут зарумяниться.

Шаг 13. Раскладываем по порциям, при желании дополняем гарниром. Например рисом. Приятного аппетита!

Минтай, запеченный в фольге с луком и морковью

Минтай, запеченный в фольге с луком и морковью, готовится элементарно. Дополнив рыбу гарниром из картофеля или риса, получается сбалансированный обед. Минтай сам по себе считается диетическим продуктом и содержит большое количество белка. Поэтому блюдо вполне можно считать низкокалорийным и употреблять всем, кто соблюдает диету.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Минтай – 600 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 170 гр.

Специи для рыбы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Размораживаем тушки минтая, по необходимости освобождаем от внутренностей и чешуи. Ополаскиваем и протираем полотенцем от лишней влаги.

Шаг 2. Смешав соль и специи, втираем их в тушки.

Шаг 3. Очистив лук, промываем и нарезаем произвольно.

Шаг 4. На прогретую с растительным маслом сковородку выгружаем лук и пассеруем до прозрачности.

Шаг 5. Очистив морковку, натираем на терке и забрасываем к луку. Обжариваем до мягкости. Посыпаем солью и перцем.

Шаг 6. Отрываем щедрый кусок фольги. Укладываем на нее подготовленные тушки.

Шаг 7. Накрываем овощной шубой. Сворачиваем конверт. Поместив заготовку на противень, отправляем запекаться при 200°С на полчаса.

Шаг 8. Спустя время, аккуратно достаем блюдо и разворачиваем. Ароматную рыбу подаем порционно со свежими овощами или гарниром. Приятного аппетита!