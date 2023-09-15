От них не оторваться: рецепт куриных шашлыков

Вкусная курочка может быть не только жареной или запеченной кусочками, но и в виде домашних шашлыков. У нас есть рецепт, который превратит мясо в кулинарный шедевр.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если за окном пасмурная погода, а вы планировали поход на природу – это не значит, что нужно оставаться без вкусных шашлыков. Их запросто можно приготовить дома в обычной духовке.

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По этому рецепту мясо останется сочным, а от вкуса блюда пальчики будете облизывать.

Рецепт куриных шашлыков

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов филе бедра;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– ½ столовой ложки молотой паприки;

– 2 столовые ложки масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Для смазки:

– 2 столовые ложки йогурта или майонеза;

– 2 столовые ложки соуса сладкий чили.

Приготовление:

Филе нарезаем на небольшие куски. Маринуем в смеси специй и растительного масла от 30 минут до 2 часов.

За это время замачиваем деревянные шпажки в холодной воде.

На шпажки насаживаем кусочки мяса и запекаем при 200 примерно 20 минут. Время запекания курицы зависит от того, как мелко ее порезали. Просто проверьте на самом большом куске – надрежьте его.

За это время готовим соус: смешаем йогурт и сладкий чили. Достаем шашлычки, смазываем соусом и запекаем до румяности еще примерно 10 минут. По желанию можно посыпать кинзой.

Приятного аппетита!

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