ГлавнаяРецептыОт них не оторваться: рецепт куриных шашлыков От них не оторваться: рецепт куриных шашлыков На чтение: 2 минуты Вкусная курочка может быть не только жареной или запеченной кусочками, но и в виде домашних шашлыков. У нас есть рецепт, который превратит мясо в кулинарный шедевр. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если за окном пасмурная погода, а вы планировали поход на природу – это не значит, что нужно оставаться без вкусных шашлыков. Их запросто можно приготовить дома в обычной духовке. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша По этому рецепту мясо останется сочным, а от вкуса блюда пальчики будете облизывать. Рецепт куриных шашлыков Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов филе бедра; – 2 – 3 зубчика чеснока; – ½ столовой ложки молотой паприки; – 2 столовые ложки масла; – соль; – черный молотый перец. Для смазки: – 2 столовые ложки йогурта или майонеза; – 2 столовые ложки соуса сладкий чили. Приготовление: Филе нарезаем на небольшие куски. Маринуем в смеси специй и растительного масла от 30 минут до 2 часов. За это время замачиваем деревянные шпажки в холодной воде. На шпажки насаживаем кусочки мяса и запекаем при 200 примерно 20 минут. Время запекания курицы зависит от того, как мелко ее порезали. Просто проверьте на самом большом куске – надрежьте его. За это время готовим соус: смешаем йогурт и сладкий чили. Достаем шашлычки, смазываем соусом и запекаем до румяности еще примерно 10 минут. По желанию можно посыпать кинзой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить настоящий картофельный гратен. Поделитесь с друзьями