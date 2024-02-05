Запеканка из листьев капусты с мясом: простой рецепт удивит своим вкусом

Для этого блюда понадобится пол вилка капусты (нам нужны будут только листья), немного свинины и говядины для фарша, лук, морковь, помидоры, сыр, зелень петрушки и укропа, майонез, панировочные сухари, соль.

Для начала нужно срезать с вилка несколько листьев капусты (количество зависит от величины формы, в которой вы будете запекать блюдо).

Отвариваем листья в кипящей подсоленной воде ориентировочно 5 пять. Листья достаём из кипятка и сразу же промываем холодной водой, рассказывает Архипова Юлия.

Мелко нарезанный лук и морковка, натёртая на крупной тёрке, обжариваются на растительном масле до лёгкой румяности.

Мясо перемолоть с добавлением лука, я умышленно не указываю количество мяса и других продуктов, потому что всё зависит от размеров формы.

Дно формы смазываем маслом, посыпаем панировочными сухарями, на сухари кладём отваренные листья капусты на них тонким слоем выкладываем часть фарша, на фарш кладём зажарку из морковки и лука, потом слой порезанных кружочками помидор, следующий слой — мелко нарезанную зелень всё это полить разведённым водой майонезом, посыпать тёртым сыром, на сыр опять кладём листья капусты и повторяем так же все слои один или два раза в зависимости от высоты вашей формы.

Последний слой должен быть из капустных листов, их надо подвернуть по краям формы внутрь, что бы не было видно нижних слоёв, сверху немного сухарей и всё это чудо в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. Получилось очень вкусно и необычно.

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