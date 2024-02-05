Рулетики из песочного теста с вареньем

Бывает, заскочу после работы в магазин, уставшая и невнимательная, затарюсь по списку, а чего-то сладенького к чаю не возьму. В такие моменты уж больно не хочется вечером снова выходить за покупками… Вот я и закатываю рукава, замешиваю тесто и готовлю выпечку сама. Мои ленивые рулетики из песочного теста разлетаются не хуже, чем покупные сладости.

Вообще, люблю работать с песочным тестом. Кажется, будто оно подходит для любого вида выпечки, будь это вишневый пирог или простое домашнее печенье. Но самыми вкусными, как по мне, получаются эти рулетики. Главное — придержать на полке джем: его понадобится всего пара ложек.

Как приготовить рулетики из песочного теста

Десерт супервкусный, а список ингредиентов довольно скромный. Конечно, вам понадобится мука и сливочное масло — без них никак. А вот начинка может быть разной. В конце рецепта я предложу несколько вариантов!

Ингредиенты

Сливочное масло90 г Пшеничная мука160 г Сахар40 г Сметана60 г Разрыхлитель2 г Варенье80 г

Приготовление

Начнем с приготовления нежного песочного теста. Пшеничную муку и разрыхлитель просейте в глубокую миску. К ним добавьте сахар. Перемешайте ингредиенты. Натрите в миску с сухими ингредиентами слегка подмороженное масло. Руками быстро разотрите массу до состояния однородной крошки. Далее введите в нее сметану или йогурт. Замесите тугое тесто и соберите его в комок. Долго тесто вымешивать не стоит. Рекомендую отправить его в холодильник на 15 минут, чтобы далее с ним было легче работать. Затем приступайте к приготовлению рулетиков. Тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте в тонкий пласт, смажьте лепешки любимым джемом и заверните в рулет. Каждый рулет поделите пополам или на три одинаковых рулетика. Выложите заготовки на небольшом расстоянии между ними на выстеленный пергаментом противень. Выпекайте десерт около 25 минут в разогретой до 170 °C духовке. Готовые лакомства посыпьте сахарной пудрой.

Что касается начинки, ограничиваться джемом необязательно. Очень вкусной получается такая выпечка, к примеру, с шоколадом или творогом. Даже пустые, смазанные внутри сливочным маслом, рулетики отменно подойдут к вечернему чаепитию. Готовьте с удовольствием!