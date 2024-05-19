Рецепт: Котлеты из капусты — в духовке

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 грамм;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

приправа для курицы — полчайной ложки;

панировочные сухари — 100 грамм;

яйца куриные — 1 штука;

масло растительное — 2 чайные ложки

Способ приготовления: Всем привет!

Сегодня я хочу поделиться с Вами рецептом ПП капустных котлет, которые готовятся в духовке легко и просто! Больше не жарю котлеты, ведь в духовке получаются вкусные и полезные капустные котлеты!

Итак, первым делом нужно ТОНКО нашинковать капусту, и отправляем ее на хорошо разогретую сковороду с 1 столовой ложкой растительного масла без запаха.

Тушим под крышкой до мягкости минут далее добавляем соль перец по вкусу и также я всегда добавляю в капусту приправу для курицы — это очень вкусно)

и тушим до готовности. Далее добавляем 1 яйцо и панировочные сухари, все перемешиваем.

руки смочить водой, сформировать котлетки и обвалять в панировочных сухарях.

Выкладываем капустные котлеты на противень застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов.

Выпекаются капустные котлеты в духовке быстро, всего 15-20 минут и вкуснейшие капустные котлеты в духовке готовы!

Быстро и просто! а получается вкусно и полезно!

Если любите капустные котлетки, то обязательно попробуйте капустные котлеты в духовке по моему рецепту!

Думаю Вам понравится! Внутри котлеты нежные, а верхняя часть немного похрустывает, со сметаной идеально!

А если Вы любите больше картофель, чем капусту, то рекомендую приготовить эти картофельные лепешки — это очень вкусно!

Видео:

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.