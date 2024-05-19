Сколько клубники можно есть в день: что говорит наука и придерживаемся ли мы нормы

Сезон клубники – это то, чего мы с нетерпением ждем в течение всего года. Сама ягода является вкусной без каких-либо дополнений. Однако важно знать, что переедание клубники не приведет ни к чему хорошему.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Когда мы покупаем клубнику, то трудно удержаться от соблазна съесть сразу всю. Однако клубничной передозировки лучше избегать. Сколько клубники можно есть в день и рецепт вкусности от победительницы шоу “МастерШеф” – в материале Вкусно 24.

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Сколько клубники можно съедать в день

Нормальная суточная норма – 4 – 6 ягод клубники в день, в зависимости от размера ягод. Максимальная «доза» составляет 8 ягод, и ее превышение может обернуться для организма неприятными последствиями.

Также исследования показали, что эта суточная норма клубники содержит дневную норму витамина С, минимально сахара и калорий.

Кому нельзя есть клубнику

Ягоды лучше избегать тем, кто страдает диабетом и колитом (раздражение кишечника). Если у вас болел живот или была диарея, то от употребления клубники также лучше воздержаться.

Кроме того, в клубнике содержат оксалат натрия, из которых состоят почечные камни, поэтому тем, кто имеет эту проблему, стоит выбрать другие ягоды или фрукты. Салицилаты, которые содержатся в клубнике, могут вызвать «крапивницу», поэтому с аллергией на эту ягоду будет логичнее смаковать другие продукты.

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Чем полезна клубника

В клубнике высокое содержание клетчатки, поэтому она снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови. Также она улучшает пищеварение и дарит ощущение сытости.

Элаговая кислота становится защитой для клеток от повреждения свободными радикалами, предотвращает воспаление и восстанавливает гормоны после потери веса. Она предотвращает обвисание кожи и даже улучшает естественные механизмы детоксикации.

Кроме того, в клубнике много антиоксидантов. Что касается витамина С, то он улучшает зрение, способствует здоровью сердца и снижает артериальное давление.

Рецепт клубничного чизкейка

Время: 2 часа + ночь

Порций: 8

Ингредиенты:

слой из печенья:

– 100 грамм печенья «К кофе»;

– 100 грамм растопленного сливочного масла;

– 1 – 2 столовые ложки сахара;

основа:

– 350 грамм творога 9% кисломолочного сыра;

– 350 грамм сметаны 20%;

– 175 грамм сыра Филадельфия;

– 3 яйца;

– 150 грамм сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

клубничный соус:

– 200 грамм клубники;

– 1/3 стакана воды;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 400 грамм клубники для украшения.

Приготовление:

Сначала готовим основу из печенья. Печенье и сахар перебиваем в блендере до состояния крошки. Добавляем сливочное масло. Форму для чизкейка смазываем маслом. Крошку выкладываем на дно и бортики, их удобно формировать стаканом. Выпекаем 10 минут при 180 градусах. Блендером взбиваем творог, сметану и Филадельфию. Добавляем сахар, яйца и ванилин. Должна получиться гладкая и однородная текстура. Выливаем жидкость в основу из печенья. На дно духовки ставим поднос с водой и выпекаем чизкейк 50 минут при 160 градусах. После выпекания чизкейк должен «шататься», не выпекайте его до состояния плотности. После выпекания оставляем его в духовке на 15 минут, затем охлаждаем и ставим на ночь в холодильник. Теперь клубничный соус из клубники. В сотейнике соединяем клубнику, сахар, крахмал и воду, доводим до кипения и готовим 5 минут. Перебиваем блендером до однородной консистенции и охлаждаем. Выкладываем клубнику на чизкейк и поливаем соусом.

Приятного аппетита!

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