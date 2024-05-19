ГлавнаяРецептыСколько клубники можно есть в день: что говорит наука и придерживаемся ли мы нормы Сколько клубники можно есть в день: что говорит наука и придерживаемся ли мы нормы На чтение: 3 минуты Сезон клубники – это то, чего мы с нетерпением ждем в течение всего года. Сама ягода является вкусной без каких-либо дополнений. Однако важно знать, что переедание клубники не приведет ни к чему хорошему. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Когда мы покупаем клубнику, то трудно удержаться от соблазна съесть сразу всю. Однако клубничной передозировки лучше избегать. Сколько клубники можно есть в день и рецепт вкусности от победительницы шоу “МастерШеф” – в материале Вкусно 24. Читайте также Чем полезен молодой картофель: минералы, антиоксиданты и целый набор других полезностей Сколько клубники можно съедать в день Нормальная суточная норма – 4 – 6 ягод клубники в день, в зависимости от размера ягод. Максимальная «доза» составляет 8 ягод, и ее превышение может обернуться для организма неприятными последствиями. Также исследования показали, что эта суточная норма клубники содержит дневную норму витамина С, минимально сахара и калорий. Кому нельзя есть клубнику Ягоды лучше избегать тем, кто страдает диабетом и колитом (раздражение кишечника). Если у вас болел живот или была диарея, то от употребления клубники также лучше воздержаться. Кроме того, в клубнике содержат оксалат натрия, из которых состоят почечные камни, поэтому тем, кто имеет эту проблему, стоит выбрать другие ягоды или фрукты. Салицилаты, которые содержатся в клубнике, могут вызвать «крапивницу», поэтому с аллергией на эту ягоду будет логичнее смаковать другие продукты. Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Но если Вам необходима установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу. Чем полезна клубника В клубнике высокое содержание клетчатки, поэтому она снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови. Также она улучшает пищеварение и дарит ощущение сытости. Элаговая кислота становится защитой для клеток от повреждения свободными радикалами, предотвращает воспаление и восстанавливает гормоны после потери веса. Она предотвращает обвисание кожи и даже улучшает естественные механизмы детоксикации. Кроме того, в клубнике много антиоксидантов. Что касается витамина С, то он улучшает зрение, способствует здоровью сердца и снижает артериальное давление. Рецепт клубничного чизкейка Время: 2 часа + ночь Порций: 8 Ингредиенты: слой из печенья: – 100 грамм печенья «К кофе»; – 100 грамм растопленного сливочного масла; – 1 – 2 столовые ложки сахара; основа: – 350 грамм творога 9% кисломолочного сыра; – 350 грамм сметаны 20%; – 175 грамм сыра Филадельфия; – 3 яйца; – 150 грамм сахара; – 1 чайная ложка ванильного экстракта; клубничный соус: – 200 грамм клубники; – 1/3 стакана воды; – 2 столовые ложки сахара; – 1 столовая ложка кукурузного крахмала; – 400 грамм клубники для украшения. Приготовление: Сначала готовим основу из печенья. Печенье и сахар перебиваем в блендере до состояния крошки. Добавляем сливочное масло. Форму для чизкейка смазываем маслом. Крошку выкладываем на дно и бортики, их удобно формировать стаканом. Выпекаем 10 минут при 180 градусах. Блендером взбиваем творог, сметану и Филадельфию. Добавляем сахар, яйца и ванилин. Должна получиться гладкая и однородная текстура. Выливаем жидкость в основу из печенья. На дно духовки ставим поднос с водой и выпекаем чизкейк 50 минут при 160 градусах. После выпекания чизкейк должен «шататься», не выпекайте его до состояния плотности. После выпекания оставляем его в духовке на 15 минут, затем охлаждаем и ставим на ночь в холодильник. Теперь клубничный соус из клубники. В сотейнике соединяем клубнику, сахар, крахмал и воду, доводим до кипения и готовим 5 минут. Перебиваем блендером до однородной консистенции и охлаждаем. Выкладываем клубнику на чизкейк и поливаем соусом. Приятного аппетита! Он получается у каждого: как приготовить «Наполеон» с клубникой. Поделитесь с друзьями